Inel ABS corodat sau fisurat: de ce sistemul intervine la viteze mici fără motiv aparent

De ce problema apare mai ales la viteze mici

Senzorul ABS citește trecerea succesivă a elementelor inelului și generează un semnal din care calculatorul determină viteza fiecărei roți. La viteze mari, o mică imperfecțiune poate fi mai greu de observat. Când viteza scade, distanțele dintre impulsuri devin mai mari și orice întrerupere poate fi interpretată ca o oprire bruscă a roții.

Calculatorul poate considera că acea roată începe să se blocheze și comandă temporar reducerea presiunii de frânare. Șoferul simte pulsații în pedală, zgomotul specific pompei ABS și uneori o ușoară prelungire a distanței de oprire.

Un inel metalic poate rugini sub el. Expansiunea produsă de coroziune poate provoca o fisură, iar distanța dintre doi dinți se modifică. În alte situații, o bucată poate fi deteriorată mecanic în timpul unei reparații la rulment, planetară sau suspensie.

La sistemele cu inel magnetic integrat în rulment, deteriorarea nu este neapărat vizibilă. Este necesar un instrument special sau analiza semnalului senzorului pentru identificarea zonelor magnetice lipsă.

Cum se identifică problema corect

Diagnoza nu trebuie făcută doar prin înlocuirea succesivă a pieselor. Cu un tester de diagnoză pot fi urmărite în timp real vitezele celor patru roți. Dacă una dintre valori scade brusc spre zero înainte de oprire, există un indiciu clar privind zona care trebuie investigată.

Urmează verificarea senzorului, a cablajului și a inelului. Distanța dintre senzor și inel este importantă. Rugina acumulată sub suportul senzorului îl poate deplasa suficient pentru ca semnalul să devină prea slab la viteze mici.

Dacă inelul este separat de planetară, uneori poate fi înlocuit individual. La alte automobile face parte din planetară sau din ansamblul rulmentului, ceea ce implică schimbarea unei componente mai mari.