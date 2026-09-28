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AUTO

Inel ABS corodat sau fisurat: de ce sistemul intervine la viteze mici fără motiv aparent

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Inel ABS corodat sau fisurat: de ce sistemul intervine la viteze mici fără motiv aparent
Inel ABS corodat și fisurat pe ansamblul unei roți

Sistemul ABS trebuie să intervină atunci când una dintre roți este pe punctul de a se bloca, însă uneori poate începe să pulseze pedala chiar înainte ca mașina să se oprească pe asfalt uscat. Una dintre cauzele mai puțin evidente este deteriorarea inelului de impuls utilizat pentru măsurarea vitezei roții.

În funcție de construcția automobilului, acest inel poate avea dinți metalici sau poate fi integrat sub forma unei benzi magnetice în rulment. Coroziunea, fisurile sau deformarea pot modifica semnalul pe care îl primește calculatorul ABS.

De ce problema apare mai ales la viteze mici

Senzorul ABS citește trecerea succesivă a elementelor inelului și generează un semnal din care calculatorul determină viteza fiecărei roți. La viteze mari, o mică imperfecțiune poate fi mai greu de observat. Când viteza scade, distanțele dintre impulsuri devin mai mari și orice întrerupere poate fi interpretată ca o oprire bruscă a roții.

Calculatorul poate considera că acea roată începe să se blocheze și comandă temporar reducerea presiunii de frânare. Șoferul simte pulsații în pedală, zgomotul specific pompei ABS și uneori o ușoară prelungire a distanței de oprire.

Un inel metalic poate rugini sub el. Expansiunea produsă de coroziune poate provoca o fisură, iar distanța dintre doi dinți se modifică. În alte situații, o bucată poate fi deteriorată mecanic în timpul unei reparații la rulment, planetară sau suspensie.

La sistemele cu inel magnetic integrat în rulment, deteriorarea nu este neapărat vizibilă. Este necesar un instrument special sau analiza semnalului senzorului pentru identificarea zonelor magnetice lipsă.

Cum se identifică problema corect

Diagnoza nu trebuie făcută doar prin înlocuirea succesivă a pieselor. Cu un tester de diagnoză pot fi urmărite în timp real vitezele celor patru roți. Dacă una dintre valori scade brusc spre zero înainte de oprire, există un indiciu clar privind zona care trebuie investigată.

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Urmează verificarea senzorului, a cablajului și a inelului. Distanța dintre senzor și inel este importantă. Rugina acumulată sub suportul senzorului îl poate deplasa suficient pentru ca semnalul să devină prea slab la viteze mici.

Dacă inelul este separat de planetară, uneori poate fi înlocuit individual. La alte automobile face parte din planetară sau din ansamblul rulmentului, ceea ce implică schimbarea unei componente mai mari.

Nu este recomandată ignorarea fenomenului doar pentru că apare aproape de oprire. ABS-ul face parte din sistemele de siguranță, iar o citire eronată poate afecta și funcții precum controlul tracțiunii sau stabilitatea electronică.

După reparație, valorile celor patru senzori trebuie verificate din nou. Un sistem reparat corect trebuie să raporteze viteze coerente până aproape de oprirea completă, fără intervenții nejustificate ale pompei ABS.

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