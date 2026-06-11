Românii nu renunță la mersul la cinema. Suma impresionantă care a ajuns în conturile cinematografelor
Mersul la cinema continuă să fie una dintre activitățile preferate de petrecere a timpului liber pentru mulți români. Chiar dacă numărul spectatorilor nu a crescut față de anul precedent, cinematografele din România au înregistrat în 2025 cele mai mari încasări de până acum. Datele analizate de Cushman & Wakefield Echinox, pe baza informațiilor furnizate de Centrul Național al Cinematografiei, arată că piața locală a ajuns la un nou record financiar, susținut în principal de majorarea prețului mediu al biletelor.
Încasările cinematografelor au depășit 318 milioane de lei
Anul 2025 a adus operatorilor de cinematografe venituri totale de 318,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 63 de milioane de euro. Comparativ cu anul anterior, când încasările au fost de 293 milioane de lei, creșterea a fost de aproape 7%.
Evoluția a fost influențată în principal de majorarea costului mediu al unui bilet. Acesta a ajuns la 28,4 lei, înregistrând o creștere de 8,8% față de nivelul din 2024.
În același timp, numărul total de spectatori a rămas aproape neschimbat. În 2025 au fost înregistrați aproximativ 11,2 milioane de spectatori, un rezultat foarte apropiat de cel consemnat în anul precedent. Acest lucru indică o stabilizare a consumului după nivelurile ridicate observate în 2023.
Frecvența vizitelor la cinema s-a menținut la 0,59 pe cap de locuitor, valoare similară celei din ultimii ani. Chiar dacă nivelul este încă redus comparativ cu piețele dezvoltate, datele sugerează existența unui potențial de creștere pe termen mediu și lung.
Multiplexurile domină piața cinematografelor din România
O mare parte a succesului financiar al industriei este generată de cinematografele multiplex, care și-au consolidat poziția dominantă pe piața locală.
Aceste unități generează peste 96% din încasările totale ale industriei și atrag aproximativ 93% din totalul spectatorilor. Dezvoltarea lor este strâns legată de extinderea centrelor comerciale moderne, unde sunt amplasate majoritatea cinematografelor de acest tip.
În 2025, stocul total de spații din centrele comerciale a depășit 2,65 milioane de metri pătrați. Această extindere a contribuit direct la performanța cinematografelor care funcționează în interiorul acestor proiecte comerciale.
Totodată, infrastructura cinematografică a continuat să se dezvolte. România a ajuns la 109 cinematografe funcționale, față de 108 în anul anterior. Numărul locurilor disponibile a crescut la 83.598, comparativ cu 83.085 în 2024.
Bucureștiul conduce detașat clasamentul spectatorilor
Capitala își păstrează poziția de lider pe piața cinematografică din România. Cele 11 cinematografe multiplex din București au atras aproximativ 3,4 milioane de spectatori în 2025.
Pe următoarele poziții se află Cluj-Napoca, care dispune de două cinematografe și a înregistrat aproximativ 630.000 de spectatori, urmat de Constanța, cu 578.000 de spectatori și două cinematografe multiplex.
Timișoara ocupă următorul loc, având trei cinematografe și aproximativ 574.000 de spectatori. Brașovul completează topul, cu două cinematografe și aproximativ 550.000 de persoane care au trecut pragul sălilor de cinema.
Aceste orașe concentrează peste 20% din rețeaua națională de cinematografe multiplex și generează aproximativ jumătate din cererea existentă pe piață, confirmând concentrarea consumului de cinema în marile centre urbane.
Filmele românești câștigă teren în fața producțiilor străine
Unul dintre cele mai importante fenomene observate în 2025 este creșterea interesului pentru producțiile românești.
Filmele românești au ajuns să reprezinte 23,4% din totalul spectatorilor care au ales premierele cinematografice, nivel considerabil mai ridicat comparativ cu anii anteriori.
În același timp, producțiile americane continuă să domine box office-ul local, atrăgând peste 58% din totalul spectatorilor. Cu toate acestea, ponderea lor este în scădere comparativ cu intervalul 2021-2023.
Sectorul cultural susține evoluția pieței cinematografelor
Performanțele cinematografelor vin într-un context favorabil pentru întregul sector cultural și recreativ din România.
Activitățile de spectacole, culturale și recreative, împreună cu reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii, au contribuit cu 0,3% la creșterea produsului intern brut. Aceste activități au avut o pondere de 2,8% în formarea PIB și au înregistrat o creștere a volumului de activitate de 11,6% în primul trimestru al acestui an.
Datele arată că piața cinematografelor din România continuă să se maturizeze, fiind dominată de operatori mari și de cinematografe amplasate în centre comerciale. În același timp, creșterea încasărilor în condițiile unui număr relativ constant de spectatori sugerează o orientare către experiențe premium și o valoare mai mare generată de fiecare vizită la cinema.
Sursa: Centrului Național al Cinematografiei