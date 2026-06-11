Românii nu renunță la mersul la cinema. Suma impresionantă care a ajuns în conturile cinematografelor

Evoluția a fost influențată în principal de majorarea costului mediu al unui bilet. Acesta a ajuns la 28,4 lei, înregistrând o creștere de 8,8% față de nivelul din 2024.

În același timp, numărul total de spectatori a rămas aproape neschimbat. În 2025 au fost înregistrați aproximativ 11,2 milioane de spectatori, un rezultat foarte apropiat de cel consemnat în anul precedent. Acest lucru indică o stabilizare a consumului după nivelurile ridicate observate în 2023.

Frecvența vizitelor la cinema s-a menținut la 0,59 pe cap de locuitor, valoare similară celei din ultimii ani. Chiar dacă nivelul este încă redus comparativ cu piețele dezvoltate, datele sugerează existența unui potențial de creștere pe termen mediu și lung.

Multiplexurile domină piața cinematografelor din România

O mare parte a succesului financiar al industriei este generată de cinematografele multiplex, care și-au consolidat poziția dominantă pe piața locală.

Aceste unități generează peste 96% din încasările totale ale industriei și atrag aproximativ 93% din totalul spectatorilor. Dezvoltarea lor este strâns legată de extinderea centrelor comerciale moderne, unde sunt amplasate majoritatea cinematografelor de acest tip.

În 2025, stocul total de spații din centrele comerciale a depășit 2,65 milioane de metri pătrați. Această extindere a contribuit direct la performanța cinematografelor care funcționează în interiorul acestor proiecte comerciale.

Totodată, infrastructura cinematografică a continuat să se dezvolte. România a ajuns la 109 cinematografe funcționale, față de 108 în anul anterior. Numărul locurilor disponibile a crescut la 83.598, comparativ cu 83.085 în 2024.