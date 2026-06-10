Am intrat în „Backrooms” la cinema și am ieșit cu nervii întinși. Și nu filmul a fost problema. Horror-ul viral care funcționează mai bine când îl judeci la rece

Sala de cinema a fost primul test de rezistență

Atmosfera din sală a fost, fără exagerare, una dintre cele mai dificile părți ale experienței. Copii gălăgioși, unii veniți chiar cu părinții, vorbe peste film, comentarii, foșnete, râsete în momente în care pelicula încerca să construiască tensiune. Le-am spus să facă liniște, dar efectul a fost aproape nul. A fost genul de proiecție în care te întrebi, din când în când, dacă te uiți la film sau dacă participi involuntar la un experiment social despre răbdare.

Paradoxal, această experiență a spus ceva important despre film înainte ca filmul să apuce să spună mare lucru despre sine. „Backrooms” nu mai este doar un concept obscur de pe internet, cunoscut de câțiva pasionați de creepypasta, horror digital și spații liminale. Este un fenomen suficient de popular încât să aducă adolescenți și copii în sala de cinema, chiar la un horror. Asta m-a surprins. Credeam că merg la un film de nișă. În realitate, m-am trezit într-o sală în care mulți păreau să știe deja codurile, mitologia și atmosfera acestui univers mult mai bine decât mine.

Problema este că „Backrooms” are nevoie de liniște. Are nevoie de atenție, de răbdare, de disponibilitatea spectatorului de a se lăsa prins într-o stare, nu doar într-o poveste. Nu este un horror construit exclusiv pe sperieturi rapide, ci pe senzația că spațiul însuși se strică în jurul tău. Când în jur se vorbește, se râde și se comentează, exact mecanismul lui principal este sabotat. De aceea, recenzia scrisă la rece mi se pare mai corectă. La cald, probabil aș fi fost mai nervoasă pe sală și m-aș fi răzbunat pe film (există niște plotholes pe care n-am cum să le dezvolt fără spoilere și, cum nu dau spoilere, va fi nevoie să mergi la cinema ca să-ți dai seama).

De la internet la cinema, un fenomen greu de explicat celor din afară

„Backrooms: Fără ieșire” vine dintr-un fenomen global care a crescut organic pe internet, din zona creepypasta, found footage și video-uri YouTube care transformă banalul în amenințător. Ideea de bază este aproape absurd de simplă: spații infinite, gălbui, impersonale, ca niște birouri abandonate, coridoare fără capăt, camere care par familiare, dar complet greșite. Este horror-ul locurilor în care nu ar trebui să existe nimic, dar tocmai de aceea simți că ceva este acolo.

Regizorul Kane Parsons, cunoscut online ca Kane Pixels, a transformat acest imaginar într-o serie video care a prins enorm la publicul tânăr. Filmul produs de A24 și distribuit în România de Vertical Entertainment încearcă să mute acea senzație pe marele ecran. Nu este o adaptare clasică, în sensul în care nu vine dintr-un roman, dintr-un joc sau dintr-o franciză hollywoodiană tradițională, ci dintr-un tip de mitologie digitală construită fragmentar, prin imagini, teorii, clipuri și interpretări.

Aici se află și prima mare calitate, dar și primul mare risc al filmului. Dacă știi fenomenul, „Backrooms” îți oferă plăcerea recunoașterii: camerele imposibile, senzația de „noclip” din realitate, estetica de VHS, imaginea tremurată, frica de spații goale care par să respire. Dacă nu știi nimic despre toate acestea, filmul poate părea ciudat, rece, chiar frustrant. Nu te ia de mână, nu explică tot, nu transformă misterul într-o schemă comodă. Îți cere să accepți că uneori nu personajele sunt centrul poveștii, ci locul.

Povestea funcționează, dar nu pentru toți spectatorii

În film, Chiwetel Ejiofor îl joacă pe Clark, proprietarul unui magazin de mobilă care descoperă o intrare către o realitate imposibilă, ascunsă într-un spațiu banal. Renate Reinsve este Dr. Mary Kline, terapeuta lui, cea care ajunge prinsă în investigația acestui loc după ce pacientul ei devine tot mai absorbit de el. Din distribuție mai fac parte Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell și Avan Jogia, iar prezența lor ajută filmul să nu rămână doar un exercițiu de atmosferă.