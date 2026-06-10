Comenzile de pe Shein, Temu și AliExpress se scumpesc din nou. O nouă taxă intră în vigoare de la 1 iulie
Românii care comandă produse de pe platforme precum Shein, Temu, Trendyol sau AliExpress vor avea de plătit costuri suplimentare începând cu luna iulie. Pe lângă taxa logistică deja aplicată în România pentru coletele venite din afara Uniunii Europene, va intra în vigoare și o nouă taxă vamală la nivel european.
Măsura face parte din planul Uniunii Europene de a reduce avantajele comercianților din afara spațiului comunitar și de a întări controlul asupra importurilor de mică valoare.
Taxă de 3 euro pentru produsele expediate din afara Uniunii Europene
Începând cu 1 iulie 2026, coletele cu valoare de până la 150 de euro trimise din state din afara Uniunii Europene nu vor mai beneficia de regimul fiscal favorabil aplicat până acum.
Noua taxă va fi de 3 euro pentru fiecare categorie distinctă de produse inclusă într-un colet. Astfel, valoarea finală nu va depinde doar de numărul produselor comandate, ci și de diversitatea lor.
De exemplu, dacă un pachet conține doar tricouri identice, taxa va fi aplicată o singură dată. În schimb, dacă în același colet se află articole de îmbrăcăminte, accesorii și produse electronice, costul suplimentar se va calcula pentru fiecare categorie în parte.
Specialiștii în fiscalitate atrag atenția că această regulă poate majora semnificativ costurile pentru comenzile care includ produse diferite.
Taxa europeană se adaugă celei deja aplicate în România
Noua taxă nu o înlocuiește pe cea existentă în România, ci se va adăuga acesteia.
De la începutul anului 2026, toate coletele extracomunitare cu valoare declarată sub 150 de euro sunt taxate suplimentar cu 25 de lei. Potrivit specialiștilor, cele două obligații fiscale pot funcționa simultan, deoarece au scopuri diferite.
Astfel, un colet care conține mai multe categorii de produse poate genera costuri suplimentare considerabile. În unele situații, taxa logistică de 25 de lei și taxele vamale europene pot depăși împreună 50 de lei pentru o singură comandă.
De ce introduce Uniunea Europeană noile taxe
Autoritățile europene susțin că măsura este necesară pentru combaterea fenomenelor de subevaluare a mărfurilor și pentru reducerea avantajelor comerciale de care beneficiază platformele din afara Uniunii Europene.
Datele Comisiei Europene arată că în 2024 au intrat pe piața comunitară aproximativ 4,6 miliarde de colete de mică valoare, echivalentul a circa 12 milioane de trimiteri pe zi.
Bruxelles-ul consideră că actualul sistem pune presiune pe autoritățile vamale și creează o concurență inechitabilă pentru comercianții europeni.
Produsele ar putea deveni și mai scumpe
Pe lângă noile taxe, platformele asiatice se confruntă și cu majorarea costurilor de transport. Creșterea prețului combustibilului și tensiunile internaționale au dus la scumpirea transportului aerian de marfă.
Mai mulți comercianți au început deja să transfere aceste costuri către clienți, ceea ce înseamnă că produsele vândute pe Shein, Temu, Trendyol sau AliExpress ar putea continua să se scumpească în perioada următoare.
În acest context, specialiștii consideră că perioada în care comenzile de mică valoare din Asia ajungeau în Europa cu taxe reduse și costuri minime se apropie de final.