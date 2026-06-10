Comenzile de pe Shein, Temu și AliExpress se scumpesc din nou. O nouă taxă intră în vigoare de la 1 iulie

Taxă de 3 euro pentru produsele expediate din afara Uniunii Europene

Începând cu 1 iulie 2026, coletele cu valoare de până la 150 de euro trimise din state din afara Uniunii Europene nu vor mai beneficia de regimul fiscal favorabil aplicat până acum.

Noua taxă va fi de 3 euro pentru fiecare categorie distinctă de produse inclusă într-un colet. Astfel, valoarea finală nu va depinde doar de numărul produselor comandate, ci și de diversitatea lor.

De exemplu, dacă un pachet conține doar tricouri identice, taxa va fi aplicată o singură dată. În schimb, dacă în același colet se află articole de îmbrăcăminte, accesorii și produse electronice, costul suplimentar se va calcula pentru fiecare categorie în parte.

Specialiștii în fiscalitate atrag atenția că această regulă poate majora semnificativ costurile pentru comenzile care includ produse diferite.

Taxa europeană se adaugă celei deja aplicate în România

Noua taxă nu o înlocuiește pe cea existentă în România, ci se va adăuga acesteia.

De la începutul anului 2026, toate coletele extracomunitare cu valoare declarată sub 150 de euro sunt taxate suplimentar cu 25 de lei. Potrivit specialiștilor, cele două obligații fiscale pot funcționa simultan, deoarece au scopuri diferite.

Astfel, un colet care conține mai multe categorii de produse poate genera costuri suplimentare considerabile. În unele situații, taxa logistică de 25 de lei și taxele vamale europene pot depăși împreună 50 de lei pentru o singură comandă.