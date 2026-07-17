Cât costă o zi la NIBIRU Costinești. Cât plătesc turiștii pentru festivalurile anunțate de Selly și ce surprize îi așteaptă
NIBIRU Costinești, noul proiect de divertisment lansat de Selly și echipa sa, și-a deschis porțile pe 16 iulie și promite să transforme litoralul românesc într-o destinație dedicată concertelor, festivalurilor și experiențelor de entertainment. Complexul va funcționa până pe 30 august 2026, perioadă în care vor avea loc zeci de evenimente și spectacole.
Organizatorii descriu NIBIRU drept o stațiune de divertisment, unde vizitatorii vor găsi scene pentru concerte, restaurante, zone de relaxare, parc de distracții și spații dedicate întregii familii.
Cât costă biletele la NIBIRU Costinești
Prețul accesului diferă în funcție de festivalul ales. Cel mai ieftin bilet pornește de la 50 de lei, în timp ce abonamentele care oferă acces la mai multe evenimente pot ajunge la câteva mii de lei.
Iată principalele festivaluri anunțate pentru această vară și prețurile de pornire:
|Festival
|Perioadă
|Preț de pornire
|GALAXIA
|16–19 iulie 2026
|254 lei
|K-POP DAYS
|1–2 august 2026
|454,99 lei
|FAMILY FEST
|3–4 august 2026
|50 lei
|Beach, Please! Party
|4 august 2026
|105,99 lei
|ROCK DAYS
|7–8 august 2026
|134,99 lei
|STARDUST
|15 august 2026
|119 lei
|RETROGRADE
|30 august 2026
|154 lei
Pentru cei care vor să participe la mai multe festivaluri, organizatorii au pus în vânzare abonamentul NIBIRU Bundle, care oferă acces pe întreaga durată a sezonului. Acesta costă până la 2.499 de lei, iar în anumite pachete speciale poate depăși 5.000 de lei.
Peste 150 de evenimente și sute de artiști pe parcursul verii
Pe durata sezonului estival, NIBIRU va găzdui peste 150 de evenimente și concerte susținute de peste 200 de artiști români și internaționali.
Printre numele confirmate se află Ozuna, DJ Snake, Nicky Jam, Clean Bandit, Farruko, HUGEL, INNA, Delia, Smiley, Carla’s Dreams, Irina Rimes, Theo Rose, Antonia, Alex Velea, Puya și mulți alții.
Pe lângă concerte, vizitatorii vor avea acces la un parc de distracții, zone de food & retail, spații pentru familii, activări tematice, spectacole de stradă și zone dedicate sportului și relaxării.
Cum arată programul primei zile
Marea deschidere a avut loc începând cu ora 18:00 și a inclus un program special cu spectacole, acrobații aeriene, baloane cu aer cald, artificii, artiști stradali și concerte.
Pe scena principală a fost prezentat conceptul artistic Circus of Wonders, coordonat de Răzvan Dincă, iar publicul i-a putut vedea pe Delia, Puya și Mario, alături de apariții speciale ale lui Selly, Dan Negru și cosmonautului Dumitru Prunariu.
Imediat după inaugurare începe și primul mare festival al sezonului, GALAXIA, programat între 16 și 19 iulie, cu artiști precum Ozuna, DJ Snake, Clean Bandit, Nicky Jam, INNA și Farruko.
Transport dedicat pentru turiști și acces pe promenadă
Organizatorii estimează aproximativ 50.000 de vizitatori încă din prima zi, iar pe parcursul sezonului se așteaptă la o medie de aproximativ 40.000 de persoane zilnic.
Pentru a reduce aglomerația din trafic, au fost introduse autobuze speciale care vor circula din Constanța și din toate stațiunile importante de pe litoral, inclusiv Eforie Nord, Eforie Sud, Olimp, Neptun, Jupiter, Venus, Saturn și Mangalia.
Prețul unei călătorii este de 20 de lei, iar copiii cu vârsta sub șase ani beneficiază de transport gratuit.
Promenada principală a stațiunii poate fi accesată și fără bilet la festival, însă este necesară o consumație minimă de 25 de lei, achitată online în avans.
Prin acest proiect, Selly și partenerii săi își propun să transforme Costineștiul într-o destinație de entertainment activă pe tot parcursul verii, cu festivaluri, concerte și activități pentru toate categoriile de public.