Cât costă o zi la NIBIRU Costinești. Cât plătesc turiștii pentru festivalurile anunțate de Selly și ce surprize îi așteaptă

Cât costă biletele la NIBIRU Costinești

Prețul accesului diferă în funcție de festivalul ales. Cel mai ieftin bilet pornește de la 50 de lei, în timp ce abonamentele care oferă acces la mai multe evenimente pot ajunge la câteva mii de lei.

Iată principalele festivaluri anunțate pentru această vară și prețurile de pornire:

Festival Perioadă Preț de pornire GALAXIA 16–19 iulie 2026 254 lei K-POP DAYS 1–2 august 2026 454,99 lei FAMILY FEST 3–4 august 2026 50 lei Beach, Please! Party 4 august 2026 105,99 lei ROCK DAYS 7–8 august 2026 134,99 lei STARDUST 15 august 2026 119 lei RETROGRADE 30 august 2026 154 lei

Pentru cei care vor să participe la mai multe festivaluri, organizatorii au pus în vânzare abonamentul NIBIRU Bundle, care oferă acces pe întreaga durată a sezonului. Acesta costă până la 2.499 de lei, iar în anumite pachete speciale poate depăși 5.000 de lei.

Peste 150 de evenimente și sute de artiști pe parcursul verii

Pe durata sezonului estival, NIBIRU va găzdui peste 150 de evenimente și concerte susținute de peste 200 de artiști români și internaționali.

Printre numele confirmate se află Ozuna, DJ Snake, Nicky Jam, Clean Bandit, Farruko, HUGEL, INNA, Delia, Smiley, Carla’s Dreams, Irina Rimes, Theo Rose, Antonia, Alex Velea, Puya și mulți alții.

Pe lângă concerte, vizitatorii vor avea acces la un parc de distracții, zone de food & retail, spații pentru familii, activări tematice, spectacole de stradă și zone dedicate sportului și relaxării.

Cum arată programul primei zile

Marea deschidere a avut loc începând cu ora 18:00 și a inclus un program special cu spectacole, acrobații aeriene, baloane cu aer cald, artificii, artiști stradali și concerte.