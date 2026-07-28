România testează o soluție ieftină împotriva dronelor. Cât costă noile sisteme

La șase minute după emiterea alertei, două avioane F-16 au decolat de la baza aeriană din Fetești, pregătite să intervină. De această dată însă, drona a rămas doar pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, după care și-a continuat deplasarea spre Ucraina, unde au fost raportate noi explozii.

Spre deosebire de incidentele produse vineri, sâmbătă și duminică, când dronele care au pătruns mai adânc pe teritoriul României au fost doborâte, piloții români nu au deschis focul în această situație.

În același timp, nordul județului Tulcea și sudul județului Galați, inclusiv municipiul Galați, continuă să fie zonele în care mesajele Ro-Alert sunt emise cel mai frecvent. Aceste regiuni sunt cele mai expuse în contextul atacurilor cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Cea mai recentă alertă a fost transmisă în cursul după-amiezii, în momentul în care un roi de drone a atacat porturile dunărene ale Ucrainei.

Costurile interceptării îi determină pe militari să caute soluții alternative

Utilizarea avioanelor F-16 și a rachetelor aer-aer pentru interceptarea dronelor presupune costuri ridicate. Potrivit informațiilor prezentate, o singură rachetă lansată de pe un F-16 costă aproximativ 400.000 de dolari, iar stocurile disponibile, estimate la câteva sute de rachete, se diminuează odată cu fiecare intervenție.

Prin comparație, dronele Geran-2 utilizate de Rusia au un cost estimat între 30.000 și 80.000 de dolari, ceea ce determină Armata să analizeze variante mai eficiente din punct de vedere financiar.

Una dintre soluțiile aflate deja în dotarea militarilor este sistemul Merops, introdus anul trecut. Acesta utilizează drone interceptoare care costă aproximativ 14.000 de dolari fiecare și pot fi lansate atât de la sol, cât și de pe vehicule militare.

În paralel, militarii testează și tunurile antiaeriene Ghepard, sisteme care au fost folosite cu succes în Ucraina împotriva atacurilor cu roiuri de drone. România dispune în prezent de 36 de astfel de sisteme funcționale, iar costul unui proiectil este de doar câteva sute de dolari.