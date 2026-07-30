Orașul din România care produce unul dintre cele mai moderne blindate NATO. Ce poate face COBRA II și câte vor ajunge în Armată
România a făcut un nou pas în modernizarea Armatei și în dezvoltarea industriei naționale de apărare. Ministerul Apărării Naționale a anunțat recepționarea primelor vehicule blindate COBRA II fabricate la Mediaș, marcând începutul producției locale pentru unul dintre cele mai importante programe de înzestrare militară din ultimii ani. În total, Armata Română va primi 1.059 de astfel de vehicule, iar peste 780 dintre ele vor fi construite în România.
Mediaș devine un centru important pentru industria de apărare
După livrarea primelor vehicule produse în străinătate, producția de serie a blindatelor COBRA II a început în acest an la Mediaș. Primele 12 vehicule fabricate în România au fost deja livrate Armatei în luna iulie, iar până la sfârșitul anului este programată livrarea a încă 216 unități realizate în fabrica din județul Sibiu.
Pentru orașul Mediaș, investiția reprezintă mai mult decât o simplă linie de producție. Ea înseamnă locuri de muncă înalt calificate, transfer de tehnologie și dezvoltarea unei capacități moderne de fabricație care poate susține și alte proiecte militare în viitor.
Ministerul Apărării subliniază că dezvoltarea producției interne este una dintre direcțiile asumate și de statele NATO, care urmăresc consolidarea industriei de apărare în interiorul Alianței.
Ce este COBRA II și de ce este considerat un blindat modern
COBRA II este un vehicul tactic blindat 4×4 dezvoltat de compania turcă Otokar și folosit deja de mai multe armate din lume. Vehiculul este proiectat pentru transportul militarilor în condiții de siguranță, patrulare, misiuni de recunoaștere, escortă, intervenție rapidă și operațiuni în zone cu risc ridicat.
Blindajul oferă protecție împotriva armelor de calibru mic, schijelor și exploziilor provocate de mine sau dispozitive explozive improvizate (IED), una dintre cele mai importante amenințări din conflictele moderne.
În plus, COBRA II are mobilitate ridicată pe teren accidentat, poate traversa zone dificile și poate fi configurat pentru numeroase misiuni militare.
Contractul României prevede nu mai puțin de nouă variante constructive: o versiune de bază și opt derivate adaptate diferitelor tipuri de misiuni.
Un contract de peste 850 de milioane de euro
Programul de înzestrare este unul dintre cele mai mari derulate în ultimii ani de Ministerul Apărării. Contractul semnat în noiembrie 2024 cu compania Otokar are o valoare de aproximativ 4,263 miliarde de lei, fără TVA, echivalentul a aproximativ 852 de milioane de euro.
Până în prezent, Armata Română a recepționat 276 de vehicule COBRA II, livrate în perioada decembrie 2025 – martie 2026. Odată cu intrarea în funcțiune a fabricii de la Mediaș, ritmul de producție va crește, iar cele mai multe dintre vehiculele rămase vor fi fabricate în România.
De ce este importantă producția în România
Specialiștii în domeniul apărării arată că producția locală nu înseamnă doar asamblarea unor vehicule. Transferul de tehnologie permite instruirea specialiștilor români, dezvoltarea furnizorilor locali și posibilitatea realizării mentenanței și modernizării echipamentelor direct în țară.
Acest lucru reduce dependența de producătorii externi și poate scurta timpul necesar pentru reparații sau livrarea pieselor de schimb în cazul unor situații de urgență.
Totodată, o parte dintre componente și serviciile necesare producției pot fi realizate de firme românești, ceea ce generează investiții suplimentare în economie.
Cum se modernizează Armata Română
Programul COBRA II face parte dintr-un amplu proces de modernizare a Armatei Române, care include în ultimii ani achiziții de sisteme de apărare antiaeriană Patriot, lansatoare HIMARS, avioane F-16 și F-35, tancuri moderne, drone și alte echipamente destinate alinierii la standardele NATO.
Ministerul Apărării subliniază că investițiile în astfel de programe nu urmăresc doar dotarea militarilor cu tehnică modernă, ci și dezvoltarea unei baze industriale capabile să susțină pe termen lung securitatea națională.
Prin producția de la Mediaș, România nu doar că își echipează armata cu vehicule blindate moderne, ci își consolidează și capacitatea de a produce echipamente militare pe plan intern, un aspect considerat tot mai important în contextul actual de securitate din Europa.