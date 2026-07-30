Orașul din România care produce unul dintre cele mai moderne blindate NATO. Ce poate face COBRA II și câte vor ajunge în Armată

Pentru orașul Mediaș, investiția reprezintă mai mult decât o simplă linie de producție. Ea înseamnă locuri de muncă înalt calificate, transfer de tehnologie și dezvoltarea unei capacități moderne de fabricație care poate susține și alte proiecte militare în viitor.

Ministerul Apărării subliniază că dezvoltarea producției interne este una dintre direcțiile asumate și de statele NATO, care urmăresc consolidarea industriei de apărare în interiorul Alianței.

Ce este COBRA II și de ce este considerat un blindat modern

COBRA II este un vehicul tactic blindat 4×4 dezvoltat de compania turcă Otokar și folosit deja de mai multe armate din lume. Vehiculul este proiectat pentru transportul militarilor în condiții de siguranță, patrulare, misiuni de recunoaștere, escortă, intervenție rapidă și operațiuni în zone cu risc ridicat.

Blindajul oferă protecție împotriva armelor de calibru mic, schijelor și exploziilor provocate de mine sau dispozitive explozive improvizate (IED), una dintre cele mai importante amenințări din conflictele moderne.

În plus, COBRA II are mobilitate ridicată pe teren accidentat, poate traversa zone dificile și poate fi configurat pentru numeroase misiuni militare.

Contractul României prevede nu mai puțin de nouă variante constructive: o versiune de bază și opt derivate adaptate diferitelor tipuri de misiuni.

Un contract de peste 850 de milioane de euro

Programul de înzestrare este unul dintre cele mai mari derulate în ultimii ani de Ministerul Apărării. Contractul semnat în noiembrie 2024 cu compania Otokar are o valoare de aproximativ 4,263 miliarde de lei, fără TVA, echivalentul a aproximativ 852 de milioane de euro.