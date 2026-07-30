România stă bine la internetul mobil și bate de departe Marea Britanie. Capcana ascunsă în spatele prețurilor mici

Marea Britanie, sub România în clasamentele internetului mobil

Potrivit Financial Times, utilizatorii britanici pot pierde semnalul chiar și în timpul unor călătorii obișnuite prin Londra. În cazul unei rute feroviare de aproximativ 33 de minute, rețeaua O2 ar fi oferit conectivitate pe numai 27% din traseu, în timp ce EE a obținut un rezultat mai bun, de aproximativ 80%.

O altă analiză, realizată de organizația pentru protecția consumatorilor Which?, a plasat Marea Britanie pe locul 57 în lume pentru performanța generală a rețelelor mobile și pe locul 70 în privința vitezei de descărcare. Niciun stat din Uniunea Europeană sau din grupul G7 nu ar avea rezultate mai slabe la acoperire.

România se află într-o poziție mult mai bună. Am prezentat recent datele potrivit cărora țara noastră ocupă locul al treilea în Europa de Est la calitatea internetului mobil. România a depășit deja Marea Britanie și într-un clasament dedicat internetului fix.

Abonamentele ieftine au redus banii disponibili pentru investiții

Una dintre explicațiile situației este chiar concurența puternică dintre operatori. Abonamentele mobile din Marea Britanie sunt printre cele mai accesibile din statele dezvoltate, dar prețurile mici au redus veniturile companiilor într-o perioadă în care consumul de date a crescut accelerat. Operatorii susțin că nu mai pot investi suficient de repede în antene și modernizarea rețelelor.

A doua problemă ține de regulile pentru instalarea infrastructurii. Obținerea aprobărilor pentru antene noi poate dura mult, mai ales în zone protejate sau în apropierea clădirilor istorice. Companiile cer creșterea înălțimii maxime permise pentru unele antene și simplificarea procedurilor administrative.

La aceste costuri s-a adăugat și decizia de eliminare a echipamentelor Huawei din rețelele britanice, operațiune estimată la aproximativ două miliarde de lire sterline. Banii folosiți pentru înlocuirea tehnologiei existente nu au mai putut fi investiți în extinderea acoperirii și dezvoltarea noilor rețele 5G.

Guvernul britanic analizează acum piața telecom și posibile schimbări legislative. Operatorii susțin că utilizatorii ar prefera o conexiune stabilă în locul unei mici economii la abonament. Experiența României arată că serviciile accesibile și infrastructura performantă nu se exclud automat, însă rețelele trebuie extinse constant pentru a ține pasul cu numărul tot mai mare de dispozitive conectate.