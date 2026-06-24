România, în fața Marii Britanii și Suediei la internet fix: performanță surprinzătoare într-un clasament nPerf

În mod concret, performanța poate fi resimțită de utilizatori în activități pe care mulți le consideră deja normale: apeluri video fără blocaje, streaming 4K fără întreruperi, descărcarea rapidă a jocurilor sau a fișierelor mari și conectarea simultană a mai multor dispozitive în aceeași locuință. România are de ani buni prețuri competitive la internet fix, dar acest clasament sugerează că avantajul nu ține doar de cost, ci și de calitatea efectivă a conexiunii.

România depășește Regatul Unit și Suedia

Scorul obținut de România, de 128.587 nPoints, o plasează înaintea Regatului Unit, care a ajuns la 126.638 nPoints. Pe poziția a treia se află Suedia, cu 126.415 nPoints. Diferențele din vârful clasamentului nu sunt uriașe, însă sunt suficient de clare pentru a arăta că România reușește să ofere o experiență de internet fix foarte competitivă în raport cu țări care investesc masiv în infrastructura digitală.

În spatele celor trei țări din fruntea topului se află Norvegia, cu 123.768 nPoints, urmată de Polonia, cu 116.784 nPoints. Germania, una dintre cele mai importante economii europene, se clasează pe locul al șaselea, cu 112.635 nPoints. Clasamentul arată încă o dată că dimensiunea economiei unei țări sau nivelul general de dezvoltare nu garantează automat și o experiență mai bună la internetul fix.

Scorul nPerf este unul sintetic și ia în calcul mai multe componente ale conexiunii, precum viteza, stabilitatea și eficiența acesteia în scenarii cotidiene. Nu este vorba doar despre cifra maximă care apare într-un test de viteză, ci despre felul în care rețeaua se comportă în utilizarea reală, de la încărcarea paginilor web până la redarea conținutului video și transferul de fișiere.

Pentru mulți utilizatori din România, această poziționare poate să nu pară spectaculoasă tocmai pentru că internetul rapid a devenit o normalitate. O conexiune bună este observată mai ales atunci când lipsește: când o videoconferință se întrerupe, un film se oprește pentru încărcare sau un joc online devine imposibil de jucat din cauza întârzierilor. Datele nPerf arată că, în această comparație, România stă mai bine decât multe piețe care sunt percepute drept modele tehnologice.

De ce contează un internet fix performant

Calitatea internetului fix are un impact mai mare decât simpla navigare pe rețele sociale sau vizionarea unui serial. Munca de la distanță, educația online, jocurile în cloud, utilizarea serviciilor de stocare, securitatea locuințelor inteligente și consumul de conținut în rezoluții tot mai mari depind de conexiuni stabile și rapide.

Într-o familie în care mai multe persoane folosesc simultan internetul, diferența dintre o conexiune bună și una slabă devine imediat vizibilă. Un copil poate participa la un curs online, altcineva poate lucra într-un apel video, iar o a treia persoană poate urmări un film în format 4K. Când rețeaua are capacitate și stabilitate, aceste activități pot avea loc fără compromisuri majore. În țările cu performanțe mai mici, utilizatorii sunt uneori nevoiți să reducă rezoluția video, să evite descărcările mari sau să limiteze numărul de dispozitive conectate simultan.