România urcă pe podium în Europa de Est la calitatea internetului mobil. Doar două țări au obținut rezultate mai bune în 2026

Slovacia conduce clasamentul, iar România se află în topul regiunii

În perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 29 aprilie 2026, Slovacia a înregistrat cea mai bună performanță din Europa de Est în ceea ce privește navigarea web pe dispozitive mobile. Țara a obținut un indice de 72,3%, rezultat care reflectă timpi reduși de încărcare a paginilor și o experiență fluidă în utilizarea serviciilor online.

Pe poziția a doua s-a clasat Bulgaria, cu un scor de 69,8%, în timp ce România a ocupat locul al treilea, cu 67,2%. Diferența față de lider nu este una foarte mare, ceea ce arată că utilizatorii români beneficiază de condiții comparabile atunci când accesează internetul de pe smartphone-uri.

Foarte aproape de România se află Cehia, care a obținut 67%, în timp ce Polonia încheie grupul fruntaș cu 64%. Între prima și a cincea poziție există o diferență de puțin peste opt puncte procentuale, semn că nivelul serviciilor mobile din aceste state este relativ apropiat.

Pentru utilizatorul obișnuit, aceste valori se traduc printr-o încărcare rapidă a paginilor, o navigare mai fluidă între site-uri și o experiență mai plăcută atunci când sunt accesate aplicații și servicii online de pe telefon.

Diferențele dintre țări rămân vizibile

Deși mai multe state din regiune au înregistrat rezultate solide, există în continuare diferențe importante între lideri și țările aflate la finalul clasamentului. Moldova și Ucraina au obținut cele mai mici scoruri dintre cele șapte piețe analizate, cu 55,8%, respectiv 55,6%.

În practică, acest lucru poate însemna timpi de răspuns ceva mai mari atunci când utilizatorii deschid pagini web, efectuează căutări online sau navighează între diferite secțiuni ale unui site. Chiar dacă diferențele nu sunt întotdeauna evidente în utilizarea de zi cu zi, ele devin mai ușor de observat în perioadele de trafic intens sau atunci când sunt accesate servicii care necesită încărcarea rapidă a unui volum mare de date.

La nivel regional, media rezultatelor analizate se situează în jurul valorii de 64%, ceea ce indică un nivel bun al experienței de navigare mobilă în Europa de Est. Totodată, clasamentul evidențiază faptul că infrastructura și performanța rețelelor mobile continuă să joace un rol esențial în modul în care utilizatorii accesează informațiile online.