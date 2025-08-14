Cât de gravă este dependența de internet în 2025, conform experților. Ce fac oamenii în timpul liber

Un studiu recent publicat în Germania dezvăluie amploarea pe care dependența de internet a căpătat-o în 2025 și cum aceasta influențează în mod direct modul în care oamenii își petrec timpul liber. Potrivit Fundației pentru studii asupra viitorului din Hamburg, 98% dintre germani utilizează internetul cel puțin o dată pe săptămână, o creștere spectaculoasă față de 51% în 2010. Această evoluție arată că, în doar 15 ani, conectivitatea digitală a trecut de la un avantaj tehnologic la un element central al vieții de zi cu zi.

Creșterea constantă a accesului la internet este alimentată de expansiunea rețelelor 5G, de integrarea dispozitivelor inteligente în viața cotidiană și de faptul că tot mai multe activități – de la plăți și cumpărături, la divertisment și comunicare – se desfășoară online. În același timp, experții avertizează că utilizarea excesivă poate duce la forme de dependență digitală, cu efecte negative asupra sănătății mentale, relațiilor sociale și echilibrului dintre viața personală și cea profesională.

Cum își petrec germanii timpul liber în 2025

Sondajul, realizat pe un eșantion de 3.000 de persoane în luna iunie 2025, arată că după navigarea pe internet, cele mai populare activități de relaxare sunt privitul la televizor și ascultarea muzicii, practicate săptămânal de 83% dintre respondenți. Utilizarea unei tablete sau a unui computer, jocurile pe telefon și discuțiile pe chat se situează pe locul următor, cu 79%.

Un aspect surprinzător al cercetării este că 73% dintre germani declară că practică săptămânal „visarea cu ochii deschiși” – o activitate care, deși nu presupune tehnologie, arată nevoia de pauze mentale și deconectare. Totodată, 68% au menționat discuțiile despre subiecte importante, iar 64% au spus că petrec timp cu partenerul de viață, ceea ce sugerează că relațiile personale rămân un element valoros în programul de zi cu zi, chiar și în era digitală.

Dependența digitală – între confort și risc

Specialiștii subliniază că nu doar frecvența utilizării internetului este relevantă, ci și tipul de activități desfășurate. Consumul prelungit de conținut online, mai ales pe platformele de social media sau în gaming, poate reduce interacțiunile față în față, poate crește nivelul de anxietate și poate afecta capacitatea de concentrare. În rândul tinerilor, aceste efecte sunt amplificate de tendința de a înlocui activitățile fizice și sociale cu alternative virtuale.

Pe de altă parte, internetul oferă oportunități enorme pentru educație, informare și comunicare. Cheia rămâne echilibrul: folosirea conștientă a timpului online, alternată cu activități în aer liber, sport și întâlniri reale, poate transforma conectivitatea într-un avantaj, nu într-o dependență.

Ce urmează în anii viitori

Previziunile sociologilor indică faptul că ponderea celor care accesează internetul zilnic va continua să crească, ajungând aproape de saturarea totală a populației. În acest context, va fi tot mai important să existe campanii de educație digitală și programe de conștientizare a efectelor negative ale consumului excesiv. Țările care vor reuși să combine progresul tehnologic cu strategii eficiente de prevenire a dependenței vor avea populații mai sănătoase și mai echilibrate.