Turla, arma secretă a Rusiei în războiul cibernetic. România, vizată de operațiuni de spionaj

Ce este Turla și de ce este considerată una dintre cele mai periculoase platforme de spionaj cibernetic

Deși este prezentată frecvent drept un virus informatic, Turla reprezintă, în realitate, o platformă complexă de operațiuni cibernetice, explică Google. Aceasta reunește instrumente software, tehnici de infiltrare și metode avansate de colectare a informațiilor, utilizate în campanii de spionaj desfășurate de-a lungul mai multor ani.

Specialiștii în securitate informatică susțin că gruparea este activă de peste două decenii și că a devenit una dintre cele mai sofisticate structuri de hacking asociate Rusiei. Spre deosebire de atacurile informatice care urmăresc blocarea unor sisteme sau distrugerea datelor, obiectivul principal al Turla este obținerea discretă de informații sensibile.

Acest tip de operațiune presupune infiltrarea în rețele informatice și menținerea accesului pentru perioade îndelungate, fără ca administratorii să observe compromiterea sistemelor. În acest interval, atacatorii pot copia documente, monitoriza comunicații și extrage informații considerate strategice.

Potrivit experților, infrastructura Turla ar fi fost folosită în operațiuni desfășurate în aproximativ 50 de state, activitatea sa fiind documentată încă din prima parte a anilor 2000.

Franța susține că instituții importante au fost compromise

Noile acuzații formulate de autoritățile franceze indică faptul că Turla ar fi fost utilizată intens după începutul războiului din Ucraina pentru colectarea de informații despre Kiev și despre statele occidentale care oferă sprijin militar și politic.

Printre incidentele investigate se află compromiterea unor conturi de e-mail aparținând Ministerului Apărării din Franța, dar și infiltrarea rețelei informatice a Ambasadei Franței de la Moscova.

Ancheta franceză mai arată că, în cursul anului 2025, un institut de cercetare implicat în dezvoltarea unor tehnologii sensibile pentru industria de apărare ar fi fost ținta unui atac informatic soldat cu sustragerea unui volum semnificativ de date.