Județul în care peste o treime din populație apare în sistemul beneficiilor sociale. Pentru ce sunt plătiți cei mai mulți bani
Peste 130.000 de persoane din județul Botoșani beneficiază de diferite forme de sprijin acordate de stat, de la alocațiile pentru copii și indemnizațiile pentru creșterea copilului până la Venitul Minim de Incluziune și drepturile persoanelor cu dizabilități. Numărul este echivalent cu mai bine de o treime din populația județului, iar numai în luna august valoarea beneficiilor sociale plătite a depășit 56 de milioane de lei.
Alocațiile pentru copii reprezintă cea mai mare parte a plăților
Datele prezentate de Monitorul de Botoșani arată însă că sintagma „ajutoare sociale” poate crea o imagine greșită asupra situației. Cea mai mare categorie de beneficiari nu este reprezentată de persoanele care primesc Venitul Minim de Incluziune, ci de copii.
Aproximativ 25,3 milioane de lei au fost plătite în august sub forma alocațiilor de stat pentru 72.959 de copii. Cu alte cuvinte, mai mult de jumătate dintre cei peste 130.000 de beneficiari menționați în statistică sunt copii care primesc alocația acordată de stat.
O altă sumă importantă a mers către persoanele cu dizabilități. Pentru 17.667 de beneficiari încadrați în diferite grade de handicap au fost achitate drepturi de peste 10,6 milioane de lei. Tot în august, 3.561 de persoane au primit indemnizații pentru creșterea copilului, valoarea totală a acestora fiind de aproximativ 10,5 milioane de lei.
Câți botoșăneni primesc Venitul Minim de Incluziune
În cazul sprijinului destinat în mod direct persoanelor și familiilor vulnerabile, cifrele sunt considerabil mai mici decât totalul beneficiarilor.
AJPIS Botoșani a plătit peste 4,7 milioane de lei prin programul Venitul Minim de Incluziune, iar de acest ajutor au beneficiat 7.267 de persoane.
Venitul Minim de Incluziune este mecanismul care a înlocuit fostul ajutor social și alocația pentru susținerea familiei. El este destinat gospodăriilor cu venituri reduse și poate cuprinde ajutorul de incluziune și sprijinul pentru familiile cu copii. Prin urmare, nu toți cei 130.000 de botoșăneni din statistica beneficiilor sociale pot fi considerați persoane care „trăiesc din ajutor social”.
Bani pentru copiii în plasament și părinții care revin la muncă
Alte aproape două milioane de lei au fost acordate pentru 681 de copii aflați în plasament.În același timp, 945 de părinți care s-au întors mai devreme la serviciu au beneficiat de stimulentul de inserție. Pentru aceștia au fost plătite aproximativ 865.000 de lei. Acest beneficiu are tocmai rolul de a încuraja revenirea la activitatea profesională înainte de finalizarea perioadei în care părintele ar putea beneficia de concediu pentru creșterea copilului.
Aproape 30.000 de persoane au primit sprijin pentru energie
Lista plăților cuprinde și ajutoare destinate unor situații medicale sau sociale speciale. Peste 240.000 de lei au fost acordați pentru alocațiile de hrană ale 242 de persoane diagnosticate cu HIV/SIDA, iar 106 pacienți cu TBC au primit în total peste 93.000 de lei. Alți aproximativ 95.000 de lei au reprezentat indemnizații pentru concediul de acomodare, acordate unui număr de 60 de persoane.
Separat, 29.662 de botoșăneni cu venituri reduse au beneficiat de tichetul de energie, pentru care sprijinul total s-a apropiat de 1,5 milioane de lei.
Cifrele arată astfel amploarea sistemului de protecție socială dintr-un județ cu venituri reduse, dar și cât de diferite sunt categoriile incluse sub umbrela beneficiilor sociale. De la copii și părinți care lucrează până la persoane cu dizabilități sau familii cu venituri foarte mici, cei peste 130.000 de beneficiari nu reprezintă o singură categorie și, mai ales, nu înseamnă 130.000 de persoane care trăiesc exclusiv din ajutor social.