Județul în care peste o treime din populație apare în sistemul beneficiilor sociale. Pentru ce sunt plătiți cei mai mulți bani

Aproximativ 25,3 milioane de lei au fost plătite în august sub forma alocațiilor de stat pentru 72.959 de copii. Cu alte cuvinte, mai mult de jumătate dintre cei peste 130.000 de beneficiari menționați în statistică sunt copii care primesc alocația acordată de stat.

O altă sumă importantă a mers către persoanele cu dizabilități. Pentru 17.667 de beneficiari încadrați în diferite grade de handicap au fost achitate drepturi de peste 10,6 milioane de lei. Tot în august, 3.561 de persoane au primit indemnizații pentru creșterea copilului, valoarea totală a acestora fiind de aproximativ 10,5 milioane de lei.

Câți botoșăneni primesc Venitul Minim de Incluziune

În cazul sprijinului destinat în mod direct persoanelor și familiilor vulnerabile, cifrele sunt considerabil mai mici decât totalul beneficiarilor.

AJPIS Botoșani a plătit peste 4,7 milioane de lei prin programul Venitul Minim de Incluziune, iar de acest ajutor au beneficiat 7.267 de persoane.

Venitul Minim de Incluziune este mecanismul care a înlocuit fostul ajutor social și alocația pentru susținerea familiei. El este destinat gospodăriilor cu venituri reduse și poate cuprinde ajutorul de incluziune și sprijinul pentru familiile cu copii. Prin urmare, nu toți cei 130.000 de botoșăneni din statistica beneficiilor sociale pot fi considerați persoane care „trăiesc din ajutor social”.

Bani pentru copiii în plasament și părinții care revin la muncă

Alte aproape două milioane de lei au fost acordate pentru 681 de copii aflați în plasament.În același timp, 945 de părinți care s-au întors mai devreme la serviciu au beneficiat de stimulentul de inserție. Pentru aceștia au fost plătite aproximativ 865.000 de lei. Acest beneficiu are tocmai rolul de a încuraja revenirea la activitatea profesională înainte de finalizarea perioadei în care părintele ar putea beneficia de concediu pentru creșterea copilului.

Aproape 30.000 de persoane au primit sprijin pentru energie

Lista plăților cuprinde și ajutoare destinate unor situații medicale sau sociale speciale. Peste 240.000 de lei au fost acordați pentru alocațiile de hrană ale 242 de persoane diagnosticate cu HIV/SIDA, iar 106 pacienți cu TBC au primit în total peste 93.000 de lei. Alți aproximativ 95.000 de lei au reprezentat indemnizații pentru concediul de acomodare, acordate unui număr de 60 de persoane.

Separat, 29.662 de botoșăneni cu venituri reduse au beneficiat de tichetul de energie, pentru care sprijinul total s-a apropiat de 1,5 milioane de lei.