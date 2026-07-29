Rusia îl acuză pe Pavel Durov că ar fi sprijinit serviciile secrete ucrainene. FSB a emis un mandat internațional de arestare pe numele șefului Telegram
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a intrat din nou în centrul unui scandal internațional, după ce Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat că l-a pus oficial sub acuzare și a emis un mandat internațional de arestare pe numele său. Autoritățile ruse susțin că platforma Telegram ar fi fost folosită pentru coordonarea unor activități pe care Moscova le califică drept teroriste, fără ca acestea să fie eliminate de pe serviciul de mesagerie.
Anunțul vine într-un context tensionat, în care Telegram joacă un rol important în războiul dintre Rusia și Ucraina, fiind una dintre cele mai utilizate platforme de comunicare de ambele părți ale conflictului. Până la momentul publicării informației, nici Pavel Durov și nici reprezentanții Telegram nu au oferit un punct de vedere cu privire la acuzațiile formulate de FSB, scrie Reuters.
Ce îi reproșează autoritățile ruse fondatorului Telegram
Potrivit FSB, ancheta vizează presupusa lipsă de reacție a Telegram în fața unor canale și mesaje despre care autoritățile ruse afirmă că au fost folosite de serviciile speciale ucrainene și de organizații catalogate drept teroriste sau extremiste.
Conform acuzațiilor, aceste canale ar fi fost utilizate pentru organizarea și coordonarea unor acte de sabotaj, atacuri teroriste, fraude informatice și alte activități desfășurate pe teritoriul Federației Ruse. În opinia FSB, platforma nu ar fi eliminat conținutul respectiv, fapt care a dus la deschiderea dosarului penal împotriva lui Pavel Durov.
Deocamdată, acuzațiile prezentate de autoritățile ruse nu au fost susținute public prin dovezi detaliate, iar Telegram nu a răspuns oficial.
Telegram rămâne una dintre cele mai importante platforme din conflictul Rusia-Ucraina
Lansată în 2013, Telegram a devenit una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie din lume și depășește în prezent pragul de un miliard de utilizatori la nivel global.
Platforma este folosită intens atât în Ucraina, cât și în Rusia pentru distribuirea de informații, comunicare și transmiterea de actualizări privind evoluția conflictului. În ultimii ani, autoritățile de la Moscova au încercat în mai multe rânduri să limiteze influența Telegram și să promoveze servicii alternative dezvoltate în Rusia, inclusiv aplicația MAX, susținută de stat.
Pavel Durov, născut în Rusia, a părăsit țara în urmă cu mai bine de un deceniu. Antreprenorul deține în prezent cetățenia Emiratelor Arabe Unite și a Franței și este cunoscut și pentru fondarea rețelei sociale VKontakte, pe care a cedat-o în 2014.
Probleme juridice și în Franța
Dosarul deschis în Rusia nu este singura problemă juridică a lui Pavel Durov. În Franța, fondatorul Telegram este vizat de o investigație privind modul în care compania gestionează conținutul ilegal publicat pe platformă și colaborarea cu autoritățile în cadrul anchetelor penale.
Autoritățile franceze analizează dacă Telegram a luat măsuri suficiente pentru combaterea activităților infracționale desfășurate prin intermediul aplicației. Durov a respins în trecut aceste acuzații și a susținut că platforma respectă legislația aplicabilă și protejează dreptul la confidențialitate al utilizatorilor.
Ce pedeapsă riscă Pavel Durov
Potrivit informațiilor prezentate de presa de stat din Rusia, infracțiunile invocate de FSB pot fi pedepsite cu închisoare între opt și 15 ani, în funcție de încadrarea juridică. În anumite situații prevăzute de legislația rusă, dacă acuzațiile sunt încadrate la cele mai grave infracțiuni legate de terorism, sancțiunile pot ajunge până la închisoare pe viață.
Avocați citați de presa rusă susțin că următorul pas ar putea fi emiterea unui mandat de arestare în lipsă de către o instanță, măsură care ar permite autorităților să solicite extrădarea lui Pavel Durov prin mecanismele internaționale disponibile.