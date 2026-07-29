Rusia îl acuză pe Pavel Durov că ar fi sprijinit serviciile secrete ucrainene. FSB a emis un mandat internațional de arestare pe numele șefului Telegram

Ce îi reproșează autoritățile ruse fondatorului Telegram

Potrivit FSB, ancheta vizează presupusa lipsă de reacție a Telegram în fața unor canale și mesaje despre care autoritățile ruse afirmă că au fost folosite de serviciile speciale ucrainene și de organizații catalogate drept teroriste sau extremiste.

Conform acuzațiilor, aceste canale ar fi fost utilizate pentru organizarea și coordonarea unor acte de sabotaj, atacuri teroriste, fraude informatice și alte activități desfășurate pe teritoriul Federației Ruse. În opinia FSB, platforma nu ar fi eliminat conținutul respectiv, fapt care a dus la deschiderea dosarului penal împotriva lui Pavel Durov.

Deocamdată, acuzațiile prezentate de autoritățile ruse nu au fost susținute public prin dovezi detaliate, iar Telegram nu a răspuns oficial.

Telegram rămâne una dintre cele mai importante platforme din conflictul Rusia-Ucraina

Lansată în 2013, Telegram a devenit una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie din lume și depășește în prezent pragul de un miliard de utilizatori la nivel global.

Platforma este folosită intens atât în Ucraina, cât și în Rusia pentru distribuirea de informații, comunicare și transmiterea de actualizări privind evoluția conflictului. În ultimii ani, autoritățile de la Moscova au încercat în mai multe rânduri să limiteze influența Telegram și să promoveze servicii alternative dezvoltate în Rusia, inclusiv aplicația MAX, susținută de stat.

Pavel Durov, născut în Rusia, a părăsit țara în urmă cu mai bine de un deceniu. Antreprenorul deține în prezent cetățenia Emiratelor Arabe Unite și a Franței și este cunoscut și pentru fondarea rețelei sociale VKontakte, pe care a cedat-o în 2014.

Probleme juridice și în Franța

Dosarul deschis în Rusia nu este singura problemă juridică a lui Pavel Durov. În Franța, fondatorul Telegram este vizat de o investigație privind modul în care compania gestionează conținutul ilegal publicat pe platformă și colaborarea cu autoritățile în cadrul anchetelor penale.