Aproape 50.000 de elevi din școli vulnerabile ar putea primi sprijin prin programul PRIMII. Ce activități vor fi finanțate

Finanțarea poate acoperi activități remediale și sprijin individualizat pentru recuperarea materiei. Sunt prevăzute și activități de tip „Școala după școală”, consiliere pentru elevi și părinți, precum și terapii specifice, în funcție de nevoile identificate la nivelul școlii.

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Banii pot fi folosiți și pentru hrană, rechizite, materiale educaționale, transportul necesar participării la activități, excursii și tabere. Programul include, așadar, atât ajutor pentru învățare, cât și măsuri care pot face mai ușoară participarea copiilor la activitățile școlare.

Ce școli pot solicita finanțare

Granturile sunt destinate unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică și nivel primar care se află pe lista predefinită de școli eligibile. Pot solicita finanțare și unitățile în cazul cărora cel puțin o structură arondată figurează pe listă. Încadrarea are la bază riscul de părăsire timpurie a școlii și de abandon, precum și gradul de marginalizare a comunității.

Școala trebuie să aibă cel puțin 60 de elevi în ciclul primar, calculați împreună cu cei din structurile arondate. O altă condiție este aplicarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație, cunoscut ca MATE, și utilizarea modulului dedicat din sistemul informatic școlar cel târziu la 30 octombrie.

Faptul că o școală se află pe lista eligibilă îi permite să depună o cerere, dar nu înseamnă că a primit deja bani. Cererile vor fi evaluate și ierarhizate potrivit procedurii, iar granturile vor fi acordate în limita bugetului disponibil. Prima rundă de selecție a început pe 28 septembrie; termenul anunțat pentru depunerea cererilor este 12 octombrie 2026, ora 17:00.

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