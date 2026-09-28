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EDUCAȚIE

Aproape 50.000 de elevi din școli vulnerabile ar putea primi sprijin prin programul PRIMII. Ce activități vor fi finanțate

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Aproape 50.000 de elevi din școli vulnerabile ar putea primi sprijin prin programul PRIMII. Ce activități vor fi finanțate
Program de peste 1,2 miliarde de lei pentru școlile vulnerabile / Foto: Profimedia

Aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar ar putea beneficia de sprijin prin programul PRIMII, lansat luni, 28 septembrie 2026, de Ministerul Educației și Cercetării. Proiectul are o valoare de peste 1,21 miliarde de lei și se adresează școlilor în care riscul de abandon este mare sau foarte mare. Prima rundă de înscriere a unităților eligibile se încheie pe 12 octombrie, la ora 17:00.

Cuprins
  1. Ce sprijin pot primi copiii
  2. Ce școli pot solicita finanțare
  3. Cum este finanțat programul

Ce sprijin pot primi copiii

Programul pentru Reușita Învățământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenție, prescurtat PRIMII, urmărește identificarea dificultăților de învățare încă din clasele primare. Intervențiile vor fi adaptate nevoilor elevilor din școlile selectate și sunt prevăzute pe parcursul a trei ani școlari, din 2026–2027 până în 2028–2029.

Finanțarea poate acoperi activități remediale și sprijin individualizat pentru recuperarea materiei. Sunt prevăzute și activități de tip „Școala după școală”, consiliere pentru elevi și părinți, precum și terapii specifice, în funcție de nevoile identificate la nivelul școlii.

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Banii pot fi folosiți și pentru hrană, rechizite, materiale educaționale, transportul necesar participării la activități, excursii și tabere. Programul include, așadar, atât ajutor pentru învățare, cât și măsuri care pot face mai ușoară participarea copiilor la activitățile școlare.

Ce școli pot solicita finanțare

Granturile sunt destinate unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică și nivel primar care se află pe lista predefinită de școli eligibile. Pot solicita finanțare și unitățile în cazul cărora cel puțin o structură arondată figurează pe listă. Încadrarea are la bază riscul de părăsire timpurie a școlii și de abandon, precum și gradul de marginalizare a comunității.

Școala trebuie să aibă cel puțin 60 de elevi în ciclul primar, calculați împreună cu cei din structurile arondate. O altă condiție este aplicarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație, cunoscut ca MATE, și utilizarea modulului dedicat din sistemul informatic școlar cel târziu la 30 octombrie.

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Faptul că o școală se află pe lista eligibilă îi permite să depună o cerere, dar nu înseamnă că a primit deja bani. Cererile vor fi evaluate și ierarhizate potrivit procedurii, iar granturile vor fi acordate în limita bugetului disponibil. Prima rundă de selecție a început pe 28 septembrie; termenul anunțat pentru depunerea cererilor este 12 octombrie 2026, ora 17:00.

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Cum este finanțat programul

PRIMII este finanțat din Fondul Social European Plus, prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027. Ministerul Educației și Cercetării implementează proiectul, a cărui perioadă este stabilită până la 31 decembrie 2029. Ținta anunțată este includerea a aproximativ 50.000 de elevi din cel puțin 350 de școli.

Ministerul arată că programul continuă în învățământul primar tipul de intervenție folosit prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, orientat cu precădere către gimnaziu. În cazul PRIMII, sprijinul începe mai devreme, când dificultățile de învățare pot fi observate și abordate încă din primele clase.

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