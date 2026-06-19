Rockstar a publicat o nouă imagine din GTA 6. Vice City arată spectaculos noaptea, iar precomenzile încep curând

Pe lângă confirmarea lansării precomenzilor începând cu 25 iunie, Rockstar a actualizat și site-ul oficial al jocului, unde fanii pot descoperi materiale suplimentare din universul GTA 6.

Vice City prinde viață după lăsarea întunericului

Noua imagine prezintă o zonă portuară animată, luminată de reclamele și clădirile specifice peisajului urban american. Mai multe ambarcațiuni navighează pe apă, în timp ce în fundal poate fi observată o roată panoramică uriașă care amintește de atracțiile turistice de pe litoralul Floridei.

Prezența containerelor maritime, a docurilor și a infrastructurii industriale sugerează că Rockstar a recreat o versiune fictivă a portului din Miami, adaptată universului GTA. Deasupra orașului pot fi observate și mai multe aeronave, de la elicoptere până la avioane care traversează cerul nopții.

Pe site-ul oficial există și o versiune extinsă a secvenței prezentate. În imaginile suplimentare pot fi văzuți oameni care joacă tenis pe un teren iluminat și o clădire rezidențială aflată în construcție, detalii care contribuie la senzația unui oraș viu și aflat într-o continuă transformare.

Aceste elemente par să confirme că GTA 6 va continua tradiția Rockstar de a construi lumi deschise extrem de detaliate, în care activitățile de zi cu zi și viața urbană joacă un rol important în atmosfera generală.

Vice City este doar o parte a hărții din GTA 6

Deși noua imagine atrage atenția asupra Vice City, aceasta reprezintă doar o mică parte din lumea pe care jucătorii o vor putea explora. Acțiunea se va desfășura în statul fictiv Leonida, echivalentul Floridei din universul Grand Theft Auto.

Rockstar nu a dezvăluit încă dimensiunea exactă a hărții, însă informațiile prezentate până acum indică o lume semnificativ mai mare decât cea din GTA 5. Pe lângă orașul principal, jucătorii vor putea explora regiuni rurale, zone de coastă, mlaștini și alte locații inspirate din sud-estul Statelor Unite.