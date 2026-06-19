Rockstar a publicat o nouă imagine din GTA 6. Vice City arată spectaculos noaptea, iar precomenzile încep curând
Fanii Grand Theft Auto 6 au primit o nouă surpriză din partea Rockstar Games. După confirmarea datei la care vor începe precomenzile pentru unul dintre cele mai așteptate jocuri din ultimul deceniu, studioul a publicat și o imagine nouă care oferă o privire detaliată asupra orașului Vice City.
Captura de ecran scoate în evidență una dintre zonele de coastă ale metropolei inspirate de Miami și demonstrează încă o dată nivelul impresionant de detaliu pe care Rockstar îl pregătește pentru noul titlu. Chiar dacă este vorba despre o singură imagine, comunitatea GTA a început deja să analizeze fiecare element vizibil în cadru, scrie Gamespot.
Pe lângă confirmarea lansării precomenzilor începând cu 25 iunie, Rockstar a actualizat și site-ul oficial al jocului, unde fanii pot descoperi materiale suplimentare din universul GTA 6.
Vice City prinde viață după lăsarea întunericului
Noua imagine prezintă o zonă portuară animată, luminată de reclamele și clădirile specifice peisajului urban american. Mai multe ambarcațiuni navighează pe apă, în timp ce în fundal poate fi observată o roată panoramică uriașă care amintește de atracțiile turistice de pe litoralul Floridei.
Prezența containerelor maritime, a docurilor și a infrastructurii industriale sugerează că Rockstar a recreat o versiune fictivă a portului din Miami, adaptată universului GTA. Deasupra orașului pot fi observate și mai multe aeronave, de la elicoptere până la avioane care traversează cerul nopții.
Pe site-ul oficial există și o versiune extinsă a secvenței prezentate. În imaginile suplimentare pot fi văzuți oameni care joacă tenis pe un teren iluminat și o clădire rezidențială aflată în construcție, detalii care contribuie la senzația unui oraș viu și aflat într-o continuă transformare.
Aceste elemente par să confirme că GTA 6 va continua tradiția Rockstar de a construi lumi deschise extrem de detaliate, în care activitățile de zi cu zi și viața urbană joacă un rol important în atmosfera generală.
Vice City este doar o parte a hărții din GTA 6
Deși noua imagine atrage atenția asupra Vice City, aceasta reprezintă doar o mică parte din lumea pe care jucătorii o vor putea explora. Acțiunea se va desfășura în statul fictiv Leonida, echivalentul Floridei din universul Grand Theft Auto.
Rockstar nu a dezvăluit încă dimensiunea exactă a hărții, însă informațiile prezentate până acum indică o lume semnificativ mai mare decât cea din GTA 5. Pe lângă orașul principal, jucătorii vor putea explora regiuni rurale, zone de coastă, mlaștini și alte locații inspirate din sud-estul Statelor Unite.
Comunitatea speculează deja că jocul ar putea include parodii ale unor destinații celebre din Florida, inclusiv versiuni fictive ale marilor parcuri tematice care atrag milioane de turiști anual.
În același timp, Rockstar a confirmat că precomenzile digitale pentru GTA 6 vor deveni disponibile începând cu 25 iunie. Deocamdată nu au fost anunțate prețurile oficiale și nici ora exactă la care vor putea fi plasate comenzile.