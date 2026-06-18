GTA Online pregătește jaful verii: The Kortz Center Heist vine în iulie, înainte de nebunia GTA 6
GTA Online nu pare deloc pregătit să intre în pauză înainte de lansarea GTA VI. Dimpotrivă, Rockstar Games pregătește un nou update major pentru iulie, iar piesa centrală este The Kortz Center Heist, un jaf amplu care îi va trimite pe jucători într-unul dintre cele mai elegante și nefolosite locuri din Los Santos: galeria de artă Kortz Center.
Clădirea există în GTA 5 încă de la lansare, dar până acum a fost mai degrabă un decor spectaculos decât un spațiu cu adevărat important pentru gameplay. În modul story, locul a fost folosit punctual, inclusiv într-o confruntare cu forțele de ordine, dar nu a avut un interior accesibil și nici un motiv real pentru care jucătorii să revină constant acolo. Asta se schimbă în iulie, când Kortz Center devine scena unui nou jaf de proporții.
Ce aduce The Kortz Center Heist
The Kortz Center Heist le va permite jucătorilor să dea lovitura într-una dintre cele mai prestigioase galerii de artă din Los Santos. Premisa este simplă și foarte potrivită pentru universul GTA Online: opere de artă valoroase, un complex impunător, pază pe măsură și suficient haos cât să transforme totul într-o misiune de neratat pentru fanii jocului.
Rockstar nu a detaliat încă toate mecanicile update-ului, dar, dacă noul heist urmează modelul marilor actualizări anterioare, jucătorii se pot aștepta la o experiență mai mare decât o simplă misiune. GTA Online a transformat de-a lungul anilor jafurile în adevărate mini-campanii, cu pregătiri, abordări diferite, echipamente speciale, vehicule noi și recompense care îi fac pe jucători să revină.
Un element important este faptul că The Kortz Center Heist pare gândit ca un jaf în mai multe etape. Va trebui să cercetezi locația, să îți alegi abordarea și să pregătești operațiunea înainte de lovitura propriu-zisă. Exact acest tip de structură a făcut ca heist-urile din GTA Online să rămână populare ani la rând, pentru că nu sunt doar misiuni de împușcat tot ce mișcă, ci combinații de strategie, planificare și improvizație.
Ai nevoie de o vilă ca să intri în joc
Noul update nu va fi însă accesibil chiar fără pregătire. Pentru a participa la The Kortz Center Heist, jucătorii trebuie să dețină una dintre vilele introduse în actualizarea majoră anterioară, A Safehouse in the Hills. Mai exact, studioul de artă al vilei va putea fi transformat într-o cameră de planificare pentru jaf.
Asta înseamnă că, dacă nu ai cumpărat încă o vilă în GTA Online sau dacă ai rămas fără bani în contul virtual, va trebui să recuperezi rapid. Rockstar pregătește evenimente și bonusuri GTA$ în perioada următoare, tocmai pentru ca jucătorii să aibă timp să se pregătească pentru noul heist. În plus, membrii GTA+ vor primi o reducere importantă la vile, ceea ce poate transforma intrarea în noua activitate într-un proces ceva mai accesibil.
Decizia de a lega heist-ul de vile nu este întâmplătoare. Rockstar încearcă, practic, să dea o utilitate mai clară proprietăților de lux introduse recent. În loc să fie doar spații de decor, cumpărate pentru statut sau personalizare, vilele devin acum centrul unei operațiuni criminale sofisticate. Este exact genul de detaliu care poate reaprinde interesul pentru GTA Online în lunile dinaintea lansării GTA VI.
Momentul perfect pentru revenirea în Los Santos
The Kortz Center Heist vine într-un moment foarte bun pentru Rockstar. GTA VI este programat pentru noiembrie 2026, iar așteptarea a devenit deja una dintre cele mai mari povești din industria jocurilor video. Până atunci, GTA Online rămâne principalul teren de joacă pentru fanii seriei, iar un heist nou poate ține comunitatea ocupată încă multe săptămâni.
Pentru cei care joacă încă versiunile de PlayStation 4 sau Xbox One, Rockstar are și o veste bună: upgrade-ul către versiunile actuale de GTA V și GTA Online este oferit gratuit pentru jucătorii eligibili. Asta face revenirea în joc mai tentantă, mai ales dacă nu ai testat până acum îmbunătățirile tehnice de pe consolele mai noi.
Într-un fel, The Kortz Center Heist pare să fie ultimul mare „antrenament” înainte de GTA VI. Nu știm încă dacă update-ul va include vehicule noi, arme, haine sau mecanici surpriză, dar istoricul GTA Online sugerează că Rockstar va adăuga mai mult decât un simplu jaf. Iar dacă studioul reușește să transforme galeria Kortz Center într-un spațiu memorabil, noua actualizare ar putea deveni una dintre cele mai interesante din ultimii ani.
Până la haosul din Vice City, Los Santos mai are încă o lovitură importantă de dat. Iar de data aceasta, ținta nu este un cazinou, un submarin sau o bancă, ci arta scumpă dintr-un muzeu pe care jucătorii l-au ignorat ani întregi.