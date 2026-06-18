GTA Online pregătește jaful verii: The Kortz Center Heist vine în iulie, înainte de nebunia GTA 6

Ce aduce The Kortz Center Heist

The Kortz Center Heist le va permite jucătorilor să dea lovitura într-una dintre cele mai prestigioase galerii de artă din Los Santos. Premisa este simplă și foarte potrivită pentru universul GTA Online: opere de artă valoroase, un complex impunător, pază pe măsură și suficient haos cât să transforme totul într-o misiune de neratat pentru fanii jocului.

Rockstar nu a detaliat încă toate mecanicile update-ului, dar, dacă noul heist urmează modelul marilor actualizări anterioare, jucătorii se pot aștepta la o experiență mai mare decât o simplă misiune. GTA Online a transformat de-a lungul anilor jafurile în adevărate mini-campanii, cu pregătiri, abordări diferite, echipamente speciale, vehicule noi și recompense care îi fac pe jucători să revină.

Un element important este faptul că The Kortz Center Heist pare gândit ca un jaf în mai multe etape. Va trebui să cercetezi locația, să îți alegi abordarea și să pregătești operațiunea înainte de lovitura propriu-zisă. Exact acest tip de structură a făcut ca heist-urile din GTA Online să rămână populare ani la rând, pentru că nu sunt doar misiuni de împușcat tot ce mișcă, ci combinații de strategie, planificare și improvizație.

Ai nevoie de o vilă ca să intri în joc

Noul update nu va fi însă accesibil chiar fără pregătire. Pentru a participa la The Kortz Center Heist, jucătorii trebuie să dețină una dintre vilele introduse în actualizarea majoră anterioară, A Safehouse in the Hills. Mai exact, studioul de artă al vilei va putea fi transformat într-o cameră de planificare pentru jaf.

Asta înseamnă că, dacă nu ai cumpărat încă o vilă în GTA Online sau dacă ai rămas fără bani în contul virtual, va trebui să recuperezi rapid. Rockstar pregătește evenimente și bonusuri GTA$ în perioada următoare, tocmai pentru ca jucătorii să aibă timp să se pregătească pentru noul heist. În plus, membrii GTA+ vor primi o reducere importantă la vile, ceea ce poate transforma intrarea în noua activitate într-un proces ceva mai accesibil.

Decizia de a lega heist-ul de vile nu este întâmplătoare. Rockstar încearcă, practic, să dea o utilitate mai clară proprietăților de lux introduse recent. În loc să fie doar spații de decor, cumpărate pentru statut sau personalizare, vilele devin acum centrul unei operațiuni criminale sofisticate. Este exact genul de detaliu care poate reaprinde interesul pentru GTA Online în lunile dinaintea lansării GTA VI.

Momentul perfect pentru revenirea în Los Santos

The Kortz Center Heist vine într-un moment foarte bun pentru Rockstar. GTA VI este programat pentru noiembrie 2026, iar așteptarea a devenit deja una dintre cele mai mari povești din industria jocurilor video. Până atunci, GTA Online rămâne principalul teren de joacă pentru fanii seriei, iar un heist nou poate ține comunitatea ocupată încă multe săptămâni.