Roboții umanoizi au intrat în sala de operație: prima intervenție chirurgicală care pare desprinsă din viitor

Totuși, demonstrația marchează un moment important pentru medicina robotică. Până acum, chirurgia asistată de roboți era dominată de sisteme mari, specializate și foarte scumpe.

Noii roboți, porecliți „Surgie”, sunt mai mici, mai flexibili și, cel puțin teoretic, mai ușor de trimis acolo unde accesul la chirurgie este limitat.

De ce contează forma umanoidă

Sistemele robotice folosite deja în spitale pot salva vieți, dar vin cu multe limitări. Unele cântăresc peste 800 de kilograme, au nevoie de săli de operație adaptate special și de echipe instruite pentru instalare și utilizare.

În plus, multe sunt create pentru un set restrâns de proceduri. Sunt precise, dar nu neapărat versatile.

Roboții umanoizi testați de echipa de la University of California San Diego au o altă logică. Măsoară aproximativ 1,5 metri, cântăresc în jur de 27 de kilograme și pot fi adaptați mai ușor la spații și sarcini diferite.

Această dimensiune contează enorm. Un robot mai mic nu ocupă toată sala de operație, nu cere aceeași infrastructură și poate fi transportat mai ușor.

Pentru comunități rurale, zone izolate, spitale cu personal insuficient sau chiar scenarii extreme, precum câmpul de luptă ori misiunile spațiale, o astfel de tehnologie ar putea deveni foarte valoroasă.