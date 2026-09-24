Adevărul din spatele bolilor rare: „Anii fără diagnostic nu sunt ani de pauză, sunt ani în care boala progresează”

Conform datelor Orphanet, între 4 și 7% din populația lumii este afectată de boli rare, ceea ce înseamnă că există între 329-624 de milioane de oameni din lumea întreagă care trăiesc cu o boală rară. Numai în Europa, se estimează că sunt 30 de milioane de oameni cu o boală rară. În total, sunt identificate între 6.000 și 8.000 de afecțiuni rare distincte, iar mai bine de 72% dintre acestea au o cauză genetică directă.

„Aș vrea ca oamenii să înțeleagă un lucru simplu: bolile rare nu sunt rare. În spatele fiecărui caz este o poveste. Având un diagnostic se poate face un plan, iar sentimentul că sunt singuri și invizibili dispare. Anii fără diagnostic nu sunt ani de pauză, sunt ani în care boala progresează. Un diagnostic întârziat înseamnă pierderi care, după un timp, nu se mai pot recupera.”, a precizat dr. Maria Roman.

Povestea băiețelului de 5 ani: O cursă contra cronometru câștigată în ultimul moment

Constatările Barometrului EURORDIS Rare au arătat că timpul mediu dintre apariția primelor simptome și un diagnostic confirmat este de 4,7 ani. Pentru mulți pacienți, parcursul este chiar mai lung. Unul din patru pacienți consultă opt sau mai mulți profesioniști din domeniul sănătății înainte de a primi un diagnostic, navigând adesea printr-un labirint de trimiteri înainte de a ajunge la specialistul care le poate identifica afecțiunea. Fenomenul este cunoscut în literatura de specialitate drept „odiseea diagnostică”.

Parcursurile diagnostice nu sunt doar lungi, ci și inegale, potrivit EURORDIS. Femeile așteaptă în medie 5,4 ani pentru diagnosticare, comparativ cu 3,7 ani pentru bărbați. Vârsta joacă, de asemenea, un rol: adolescenții ale căror simptome încep între 10 și 19 ani așteaptă, în medie, mai mult de zece ani pentru diagnosticare, ceea ce subliniază cât de dificil poate fi recunoașterea bolilor rare la o vârstă fragedă.

Dr. Maria Roman a povestit cazul unui băiețel de doar 5 ani, a cărui viață s-a schimbat radical în momentul în care a ajuns în cabinetul de genetică.

Copilul a fost direcționat către genetică direct din serviciul de psihiatrie pediatrică. Micul pacient prezenta o discretă dismorfie facială (nesugestivă însă pentru un sindrom anume), retard motor, mergea doar cu sprijin și nu putea urca sau coborî scările independent, și o ușoară dizabilitate intelectuală. Copilul fusese evaluat de numeroase ori la neurologie pediatrică și făcea kinetoterapie de mai bine de 3 ani, fără îmbunătățiri spectaculoase.

„Suspiciunea principală a fost inițial de distrofie musculară Duchenne și o boală enzimatică, Boala Pompe. Am efectuat testarea pentru cele două suspiciuni, dar ambele au fost infirmate”, explică dr. Maria Roman.