Robotul dentist care îți poate pregăti dintele pentru coroană: cum funcționează invenția de mărimea unui dop de vin
O coroană dentară nu înseamnă, de obicei, o singură vizită rapidă la stomatolog. Dintele trebuie curățat și șlefuit, urmează scanarea sau amprenta, montarea unei coroane provizorii, apoi revenirea în cabinet pentru lucrarea finală. Pentru pacient, procesul poate însemna mai multe drumuri, timp pierdut și o experiență deloc plăcută în scaunul medicului dentist.
O echipă de cercetători din Elveția lucrează acum la un robot minuscul care ar putea simplifica această etapă importantă. Aparatul, numit MIR, prescurtare de la Miniature Intraoral Robot, este construit pentru a intra în gură și a pregăti cu precizie un dinte pentru o coroană. Este încă un prototip, nu un dispozitiv folosit pe pacienți, însă rezultatele inițiale sugerează că tratamentele dentare ar putea deveni, în timp, mai rapide și mai predictibile.
Un robot mic, gândit să lucreze direct în gura pacientului
MIR are dimensiuni comparabile cu un dop de vin: aproximativ 43 de milimetri lungime, 26 de milimetri lățime și 28 de milimetri înălțime. Deși partea care intră în gură este foarte mică, motoarele și sistemul de control nu sunt montate în robot. Ele rămân în exterior și sunt conectate prin cabluri, tuburi și axe flexibile, o soluție necesară pentru ca dispozitivul să nu devină prea greu sau voluminos.
Robotul nu ar fi lăsat pur și simplu liber în cavitatea bucală. După scanarea digitală a gurii, medicul ar crea un plan precis al intervenției și o gutieră personalizată, pe care dispozitivul se fixează. Această piesă are rolul de a ține robotul stabil față de dinte, chiar dacă pacientul își mișcă ușor capul în timpul procedurii.
Ideea este ca medicul să stabilească încă de la prima vizită cât material trebuie îndepărtat pentru coroană. După scanare, lucrarea dentară ar putea fi comandată imediat, fără ca procesul să fie împărțit în atât de multe etape. Asta nu înseamnă că medicul dispare din ecuație. Dimpotrivă, dentistul rămâne cel care pune diagnosticul, decide planul de tratament și supraveghează intervenția, în timp ce robotul ar putea executa o sarcină foarte exactă și repetitivă.
Cum pregătește robotul dintele pentru coroană
Prepararea unui dinte pentru coroană înseamnă îndepărtarea controlată a unei porțiuni din suprafața dentară, astfel încât coroana să poată fi fixată corect și să aibă o formă stabilă. Dacă se îndepărtează prea puțin material, lucrarea poate fi prea voluminoasă. Dacă se șlefuiește prea mult, dintele poate fi afectat inutil. Tocmai de aceea, precizia este una dintre cele mai importante provocări ale proiectului.
MIR lucrează în două etape. În prima fază, folosește o freză mai lată pentru a reduce suprafața dintelui de sus. Apoi, un instrument mai subțire și mai lung lucrează pe laterale, pentru a obține forma necesară aplicării coroanei. Cercetătorii au testat sistemul pe modele din rășină sintetică și pe un material ceramic cu o duritate asemănătoare smalțului dentar.
Rezultatul important este că robotul a reușit să lucreze cu o eroare de poziționare mai mică de 0,2 milimetri, chiar fără senzori integrați care să îi corecteze poziția în timp real. În plus, forțele produse în timpul frezării au rămas sub cinci newtoni, echivalentul aproximativ al greutății unei sticle de jumătate de litru de apă. Este un detaliu relevant, pentru că presiunea excesivă ar putea face intervenția mai dificil de controlat.
De ce nu ajunge încă robotul în cabinet
Deși rezultatele sunt promițătoare, robotul dentist nu este pregătit pentru folosirea pe oameni. Testele au avut loc în condiții de laborator, pe materiale artificiale, nu pe dinți reali și nu în situații medicale complete, unde apar salivă, mișcări involuntare, sensibilitate, diferențe anatomice și reacțiile pacientului.
Următoarea etapă este integrarea senzorilor și a unei camere miniaturizate. Acestea ar permite robotului să știe permanent unde se află și să corecteze micile deviații apărute în timpul procedurii. Cercetătorii iau în calcul inclusiv situații neprevăzute, precum o întrerupere de curent: sistemul ar trebui să poată identifica punctul în care s-a oprit și să reia intervenția în siguranță.
Echipa mai analizează zgomotul produs de dispozitiv, precum și modul în care toate componentele suplimentare pot fi introduse fără ca robotul să devină mai mare. În stomatologie, câțiva milimetri în plus pot face diferența dintre un aparat care încape confortabil în gură și unul greu de folosit.
Viitorul tratamentelor dentare ar putea fi mai precis, nu mai impersonal
Un astfel de robot nu promite să transforme tratamentul dentar într-o experiență complet lipsită de stres peste noapte. Mulți pacienți ar putea avea emoții la ideea unei freze controlate de un sistem robotic, chiar și atunci când medicul este prezent. Dar tehnologia poate aduce un avantaj important: standardizarea unei etape care depinde astăzi foarte mult de precizia manuală, de poziția pacientului și de durata intervenției.
În varianta ideală, MIR ar putea reduce numărul de programări, ar face pregătirea dintelui mai previzibilă și ar permite comenzi mai rapide pentru coroane. Pentru cabinete, ar putea însemna un flux de lucru mai eficient. Pentru pacient, ar putea însemna mai puțin timp petrecut între amprente, coroane provizorii și vizite repetate.
Până atunci, robotul rămâne o demonstrație interesantă a felului în care medicina dentară poate deveni mai precisă cu ajutorul roboticii. Nu este un înlocuitor pentru stomatolog, ci o posibilă unealtă nouă pentru medicii care vor să transforme o procedură migăloasă într-una mai rapidă și mai bine controlată.