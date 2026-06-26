Robotul dentist care îți poate pregăti dintele pentru coroană: cum funcționează invenția de mărimea unui dop de vin

Un robot mic, gândit să lucreze direct în gura pacientului

MIR are dimensiuni comparabile cu un dop de vin: aproximativ 43 de milimetri lungime, 26 de milimetri lățime și 28 de milimetri înălțime. Deși partea care intră în gură este foarte mică, motoarele și sistemul de control nu sunt montate în robot. Ele rămân în exterior și sunt conectate prin cabluri, tuburi și axe flexibile, o soluție necesară pentru ca dispozitivul să nu devină prea greu sau voluminos.

Robotul nu ar fi lăsat pur și simplu liber în cavitatea bucală. După scanarea digitală a gurii, medicul ar crea un plan precis al intervenției și o gutieră personalizată, pe care dispozitivul se fixează. Această piesă are rolul de a ține robotul stabil față de dinte, chiar dacă pacientul își mișcă ușor capul în timpul procedurii.

Ideea este ca medicul să stabilească încă de la prima vizită cât material trebuie îndepărtat pentru coroană. După scanare, lucrarea dentară ar putea fi comandată imediat, fără ca procesul să fie împărțit în atât de multe etape. Asta nu înseamnă că medicul dispare din ecuație. Dimpotrivă, dentistul rămâne cel care pune diagnosticul, decide planul de tratament și supraveghează intervenția, în timp ce robotul ar putea executa o sarcină foarte exactă și repetitivă.

Cum pregătește robotul dintele pentru coroană

Prepararea unui dinte pentru coroană înseamnă îndepărtarea controlată a unei porțiuni din suprafața dentară, astfel încât coroana să poată fi fixată corect și să aibă o formă stabilă. Dacă se îndepărtează prea puțin material, lucrarea poate fi prea voluminoasă. Dacă se șlefuiește prea mult, dintele poate fi afectat inutil. Tocmai de aceea, precizia este una dintre cele mai importante provocări ale proiectului.

MIR lucrează în două etape. În prima fază, folosește o freză mai lată pentru a reduce suprafața dintelui de sus. Apoi, un instrument mai subțire și mai lung lucrează pe laterale, pentru a obține forma necesară aplicării coroanei. Cercetătorii au testat sistemul pe modele din rășină sintetică și pe un material ceramic cu o duritate asemănătoare smalțului dentar.

Rezultatul important este că robotul a reușit să lucreze cu o eroare de poziționare mai mică de 0,2 milimetri, chiar fără senzori integrați care să îi corecteze poziția în timp real. În plus, forțele produse în timpul frezării au rămas sub cinci newtoni, echivalentul aproximativ al greutății unei sticle de jumătate de litru de apă. Este un detaliu relevant, pentru că presiunea excesivă ar putea face intervenția mai dificil de controlat.

De ce nu ajunge încă robotul în cabinet

Deși rezultatele sunt promițătoare, robotul dentist nu este pregătit pentru folosirea pe oameni. Testele au avut loc în condiții de laborator, pe materiale artificiale, nu pe dinți reali și nu în situații medicale complete, unde apar salivă, mișcări involuntare, sensibilitate, diferențe anatomice și reacțiile pacientului.