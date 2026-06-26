Roboții intră în uzinele auto, iar muncitorii cer partea lor din câștigurile AI

AI devine noul front de luptă dintre sindicate și constructori

Relația dintre industria auto și sindicate a fost mereu tensionată. Salariile, pensiile, închiderea uzinelor, mutarea producției în alte țări și programul de lucru au fost ani la rând principalele teme de negociere. Acum, AI și roboții colaborativi, cunoscuți drept cobots, se pregătesc să intre pe lista priorităților în viitoarele contracte colective.

La convenția constituțională UAW organizată în Detroit, Shawn Fain a descris inteligența artificială, roboții umanoizi și automatizarea în masă drept o amenințare profundă pentru locurile de muncă și pentru modul în care funcționează economia. El nu susține neapărat oprirea progresului tehnologic, ci contestă modelul în care firmele păstrează toate beneficiile, iar angajații rămân cu mai puține ore de muncă, mai puțină siguranță și riscul de a fi înlocuiți.

În teorie, automatizarea ar putea avea efecte pozitive pentru toată lumea. O fabrică mai eficientă poate produce mai multe mașini, poate reduce costurile, poate crește calitatea și poate elimina activități dificile sau repetitive. Problema apare atunci când singura consecință vizibilă pentru muncitori este reducerea numărului de oameni de pe linia de asamblare.

Sindicatul argumentează că o productivitate mai mare ar trebui să însemne și salarii mai bune, programe mai scurte, recalificare profesională sau garanții mai ferme împotriva concedierilor. Este, practic, aceeași dispută economică veche, dar cu o miză mult mai mare: nu mai vorbim despre o mașină nouă într-o singură hală, ci despre sisteme capabile să preia simultan activități de producție, control de calitate, logistică și analiză de date.

Cazul GM, între cobots și concedieri temporare

General Motors a devenit unul dintre exemplele cele mai discutate în această dezbatere. La Factory ZERO din Detroit, uzina unde sunt construite vehicule electrice precum Chevrolet Silverado EV și GMC Hummer EV, compania a introdus aproximativ 50 de roboți colaborativi. Aceștia lucrează alături de angajați și sunt folosiți, potrivit GM, pentru a reduce efortul fizic, a îmbunătăți siguranța și a face producția mai flexibilă.

Diferența dintre un cobot și un robot industrial clasic este importantă. Roboții industriali tradiționali lucrează, de regulă, în spații separate și execută operațiuni repetitive la viteze mari. Cobots sunt proiectați să funcționeze mai aproape de oameni, să îi ajute la anumite sarcini și să poată fi adaptați relativ rapid pe o linie de producție.

Totuși, momentul în care au apărut acești roboți a alimentat suspiciunile sindicatelor. GM a redus temporar activitatea de la Factory ZERO și a afectat peste 1.000 de angajați, invocând ajustarea producției la cererea pentru vehicule electrice. Compania susține că decizia nu are legătură directă cu introducerea cobots, iar sindicatul privește lucrurile mult mai sceptic.