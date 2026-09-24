O mână robotică a învățat să meargă singură. Poate apăsa taste și muta obiecte VIDEO

De ce este atât de greu să faci o mână să meargă

Problema vine chiar din forma unei mâini robotice obișnuite. Degetele nu sunt identice, au lungimi diferite, iar degetul mare este poziționat diferit față de celelalte. Tocmai aceste caracteristici îi permit unei mâini asemănătoare celei umane să prindă și să manipuleze obiecte de zi cu zi.

Pentru mers, însă, diferențele dintre degete complică lucrurile. Fiecare vârf de deget ajunge la o distanță diferită, ceea ce face mai dificilă menținerea echilibrului atunci când mâna încearcă să se deplaseze singură. Proiectele anterioare au apelat la mâini cu degete simetrice, mai ușor de controlat în timpul deplasării, dar mai puțin apropiate de forma unei mâini umane.

Echipa condusă de Amir Kazemi a ales o altă soluție. Cercetătorii au pornit de la o mână robotică umanoidă disponibilă comercial, cu degete de dimensiuni diferite, și au învățat-o să-și coordoneze mișcările astfel încât să poată merge, să se redreseze și să lucreze fără să fie conectată la un braț robotic.

Mâna are propriul sistem de control

Pentru ca robotul să fie complet mobil, cercetătorii au montat pe partea din spate a mâinii o baterie, senzori de mișcare și un computer de dimensiuni reduse. Sistemul îi oferă astfel propria sursă de energie, propriile elemente de detecție și puterea de calcul necesară pentru a lua decizii privind mișcarea.

Controlul a fost antrenat mai întâi într-un simulator, folosind reinforcement learning. După această etapă, mâna a fost testată pe 14 suprafețe diferite, atât în interior, cât și în exterior. Printre acestea s-au numărat covorul, pietrișul, iarba și grilajul metalic.

Cercetătorii au testat și capacitatea mâinii de a se ridica după ce ajunge pe una dintre cele două fețe. În 25 de încercări, robotul a reușit să se împingă singur înapoi în poziție și să-și recupereze postura în 21 de cazuri.

Poate apăsa taste și poate muta obiecte

Mâna nu s-a limitat la deplasare. Într-un alt experiment, robotul și-a susținut greutatea pe patru degete, în timp ce a ridicat un al cincilea deget pentru a apăsa tastele săgeți de pe o tastatură. A apăsat tasta corectă în 29 dintre cele 32 de încercări.