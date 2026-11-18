Cum ar fi înrudit Robert Pattinson cu Vlad Țepeș

Specialiștii în genealogie au descoperit că legătura dintre actorul britanic și domnitorul Țării Românești ar trece, surprinzător, chiar prin familia regală britanică.

Potrivit cercetătorilor, Robert Pattinson ar fi văr îndepărtat, pe linie paternă, cu prinții William și Harry, cel mai probabil prin intermediul familiei Pickering, care locuia în Yorkshire, Anglia, la începutul secolului al XVI-lea.

La rândul său, Vlad Țepeș ar fi fost un unchi îndepărtat al celor doi prinți, conform aceleiași cercetări. Anastasia Tyler, genealog în cadrul Ancestry.com, explica la momentul respectiv că reconstituirea legăturilor de familie dintre actor și domnitorul român a presupus o cercetare dificilă.

Mai mult decât atât, compania susținea că și Stephenie Meyer, autoarea romanelor „Twilight”, ar avea legături genealogice cu familia regală britanică și, implicit, o posibilă conexiune cu Vlad Țepeș.

Cât de sigură este legătura dintre actorul britanic și domnitorul român

Deși informația a fost preluată în 2010 de numeroase publicații internaționale, există o distincție importantă între o ipoteză genealogică și o înrudire demonstrată fără echivoc.

În comunicatul original, Ancestry.com utilizează expresia „likely related”, care se traduce prin „probabil înrudiți”. Documentul nu prezintă însă integral succesiunea generațiilor și nici toate actele istorice care ar putea demonstra existența unei legături de sânge între cele două personalități.

Mai mult, faptul că două persoane au rude comune nu demonstrează automat că acestea sunt înrudite între ele.