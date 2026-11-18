Robert Pattinson, noul James Bond, ar fi rudă îndepărtată cu Vlad Țepeș, potrivit unei cercetări genealogice
Cine ar fi crezut că noul James Bond ar putea avea o legătură de sânge cu unul dintre cei mai cunoscuți domnitori din istoria românilor? Robert Pattinson, actorul britanic desemnat oficial să îl interpreteze pe celebrul agent 007, este protagonistul unei descoperiri genealogice care readuce în discuție numele lui Vlad Țepeș, la mai bine de cinci secole de la moartea acestuia.
Informația nu reprezintă însă o noutate. Încă din 23 iunie 2010, compania specializată în cercetări genealogice Ancestry.com publica un comunicat oficial privind posibila înrudire dintre Robert Pattinson și Vlad Țepeș, într-o perioadă în care actorul se bucura de un succes internațional datorită rolului vampirului Edward Cullen din franciza „Twilight”.
Cum ar fi înrudit Robert Pattinson cu Vlad Țepeș
Specialiștii în genealogie au descoperit că legătura dintre actorul britanic și domnitorul Țării Românești ar trece, surprinzător, chiar prin familia regală britanică.
Potrivit cercetătorilor, Robert Pattinson ar fi văr îndepărtat, pe linie paternă, cu prinții William și Harry, cel mai probabil prin intermediul familiei Pickering, care locuia în Yorkshire, Anglia, la începutul secolului al XVI-lea.
La rândul său, Vlad Țepeș ar fi fost un unchi îndepărtat al celor doi prinți, conform aceleiași cercetări. Anastasia Tyler, genealog în cadrul Ancestry.com, explica la momentul respectiv că reconstituirea legăturilor de familie dintre actor și domnitorul român a presupus o cercetare dificilă.
Mai mult decât atât, compania susținea că și Stephenie Meyer, autoarea romanelor „Twilight”, ar avea legături genealogice cu familia regală britanică și, implicit, o posibilă conexiune cu Vlad Țepeș.
Cât de sigură este legătura dintre actorul britanic și domnitorul român
Deși informația a fost preluată în 2010 de numeroase publicații internaționale, există o distincție importantă între o ipoteză genealogică și o înrudire demonstrată fără echivoc.
În comunicatul original, Ancestry.com utilizează expresia „likely related”, care se traduce prin „probabil înrudiți”. Documentul nu prezintă însă integral succesiunea generațiilor și nici toate actele istorice care ar putea demonstra existența unei legături de sânge între cele două personalități.
Mai mult, faptul că două persoane au rude comune nu demonstrează automat că acestea sunt înrudite între ele.
Coincidența rămâne însă fascinantă, mai ales în contextul carierei actorului britanic. Pattinson a devenit celebru la nivel mondial interpretând un vampir, în timp ce numele lui Vlad Țepeș a ajuns să fie asociat în cultura populară internațională cu legenda contelui Dracula, personajul romanului publicat de Bram Stoker în 1897. Amploarea influenței domnitorului asupra personajului literar rămâne, de altfel, un subiect de dezbatere.
Ce alte legături are cu România Robert Pattinson, noul James Bond
Dincolo de ipotezele genealogice, Robert Pattinson are și o legătură cinematografică incontestabilă cu România. În 2025, actorul a jucat alături de Anamaria Vartolomei, actrița franco-română născută la Bacău, în filmul SF „Mickey 17”, regizat de cineastul sud-coreean Bong Joon-ho.
Actrița, care interpretează personajul Kai Katz, a vorbit în mai multe interviuri internaționale despre experiența participării la această producție hollywoodiană.
Pe 16 noiembrie 2026, Amazon MGM Studios a confirmat oficial că Robert Pattinson este noul James Bond, actorul urmând să îi ia locul lui Daniel Craig. Viitorul lungmetraj va fi regizat de Denis Villeneuve, pe baza unui scenariu semnat de Steven Knight.
De la vampirul Edward Cullen la Batman și, mai nou, la cel mai cunoscut agent secret din istoria cinematografiei, Robert Pattinson a avut parte de o carieră spectaculoasă. Iar posibilitatea ca în arborele său genealogic să se regăsească și o legătură cu Vlad Țepeș adaugă un detaliu neașteptat biografiei sale, cu atât mai interesant pentru publicul din România.