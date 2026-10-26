Dracula revine într-o versiune surprinzătoare, cu vedete din Bridgerton și Fallout. Personajul Van Helsing, reinventat complet de o actriță nominalizată la Oscar

Potrivit unui anunț oficial Audible, adaptarea păstrează atmosfera întunecată a romanului original, dar introduce interpretări contemporane ale personajelor. Cea mai îndrăzneață alegere este distribuirea actriței Maggie Gyllenhaal în rolul profesorului Van Helsing, prezentat în această versiune drept o femeie americană, spre deosebire de personajul masculin din cartea publicată în 1897.

Maggie Gyllenhaal transformă unul dintre cele mai importante personaje din Dracula

În romanul original, Abraham Van Helsing este un profesor și medic olandez, cunoscut pentru cunoștințele sale despre fenomenele supranaturale. Personajul devine esențial în lupta împotriva contelui Dracula, fiind cel care descoperă adevărata natură a amenințării și îi ajută pe ceilalți protagoniști să înțeleagă cu ce se confruntă.

Noua adaptare schimbă însă această perspectivă. Maggie Gyllenhaal, actriță nominalizată la Oscar și cunoscută pentru rolurile din The Dark Knight și Secretary, oferă o interpretare diferită a celebrului vânător de vampiri.

David Jonsson, care îl interpretează pe doctorul John Seward în producția Audible, a vorbit despre această alegere într-un interviu acordat publicației ScreenRant. Actorul a lăudat modul în care echipa a reușit să păstreze esența romanului, introducând în același timp elemente noi.

Jonsson a descris interpretarea lui Gyllenhaal drept una dintre cele mai interesante surprize ale producției, apreciind energia și originalitatea pe care actrița le aduce personajului. Potrivit acestuia, schimbările nu afectează identitatea poveștii, ci contribuie la reinterpretarea unui univers deja familiar publicului.

Actorul, devenit cunoscut unui public mai larg datorită filmului Alien: Romulus, disponibil pe Disney+, a vorbit și despre complexitatea doctorului Seward. Personajul său este un om de știință care încearcă să găsească explicații raționale pentru evenimente imposibil de înțeles prin metodele obișnuite.

Conflictul dintre știință și supranatural reprezintă, de altfel, una dintre temele centrale ale romanului lui Bram Stoker.

Jonathan Bailey devine contele Dracula, iar Ella Purnell o interpretează pe Mina Harker

Distribuția noii producții reunește nume importante din cinematografie și televiziune. Jonathan Bailey, cunoscut pentru Bridgerton și Wicked, îi împrumută vocea contelui Dracula, în timp ce Ella Purnell, apreciată pentru interpretarea din serialul Fallout, o interpretează pe Mina Harker.

Aimee Lou Wood, cunoscută din Sex Education și The White Lotus, o interpretează pe Lucy Westenra, iar Louis Partridge, actorul din Enola Holmes, preia rolul lui Jonathan Harker.

Din distribuție mai fac parte Johnny Flynn, în rolul lui Renfield, și Lesley Manville, care o interpretează pe doamna Westenra.

Povestea urmărește dispariția lui Jonathan Harker în Transilvania și încercările Minei de a descoperi ce s-a întâmplat cu logodnicul său. Pe măsură ce investighează scrisori, jurnale și mărturii, aceasta descoperă existența unei amenințări supranaturale care îi pune în pericol pe cei apropiați.

Noua versiune acordă o atenție deosebită personajului Mina, transformând-o într-o figură centrală a confruntării cu Dracula. Inteligența și capacitatea sa de a conecta informațiile devin arme importante împotriva vampirului.

Această abordare vine într-o perioadă în care poveștile clasice cu vampiri continuă să fie reinventate. Un exemplu recent este Nosferatu, filmul horror regizat de Robert Eggers, care a readus în atenție atmosfera gotică și fascinația pentru mitologia vampirilor.

Noua adaptare Dracula este disponibilă deja pe Audible

Producția audio este regizată de Mary Lambert, cunoscută pentru filmul horror Pet Sematary din 1989. Scenariul adaptat este semnat de Robyn Ahern, iar muzica originală a fost compusă de Ilan Eshkeri.

Spre deosebire de un audiobook tradițional, în care un singur narator citește întreaga poveste, această versiune folosește o distribuție completă, efecte sonore și muzică pentru a crea o experiență apropiată de un spectacol radiofonic cinematografic.

Formatul permite accentuarea tensiunii psihologice, unul dintre elementele definitorii ale romanului. Sunetele, vocile personajelor și atmosfera muzicală contribuie la construirea unei lumi în care pericolul este sugerat prin ceea ce ascultătorul aude, fără să fie nevoie de imagini.

Audible a pregătit adaptări ale romanului în șapte limbi, fiecare cu propria distribuție. Versiunile în engleză, franceză, italiană și spaniolă au debutat pe 1 octombrie 2026, urmând ca alte producții să fie lansate în 2027.

Noua interpretare demonstrează că universul creat de Bram Stoker continuă să ofere posibilități de reinterpretare la aproape 130 de ani de la publicarea romanului.

De altfel, interesul pentru celebrul vampir rămâne puternic inclusiv în România, unde regizorul Radu Jude a propus propria versiune a poveștii Dracula, explorând inclusiv utilizarea inteligenței artificiale în cinematografie.

Pentru noua producție Audible, schimbarea identității lui Van Helsing reprezintă una dintre cele mai curajoase decizii creative. Rămâne însă intactă confruntarea dintre rațiune și forțele supranaturale, tema care a transformat romanul Dracula într-un reper al literaturii horror.