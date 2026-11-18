Există însă o regulă importantă pentru anul 2026: Legea nr. 141/2025 prevede menținerea salariilor de bază ale personalului din administrația locală la nivelul lunii decembrie 2025, pentru aceeași funcție și aceleași condiții de muncă. Prin urmare, diferențele dintre primării nu reflectă o grilă națională nouă, ci nivelurile salariale stabilite anterior de autoritățile locale.

Cât câștigă un funcționar într-o primărie de comună

Un exemplu este Primăria comunei Mândra, din județul Brașov, unde lista salariilor publicată pentru 31 martie 2026 arată că un consilier cu grad profesional superior și gradația 5 are un salariu de bază de 7.746 de lei brut, în timp ce un consilier principal, gradația 4, primește 7.171 de lei brut. De asemenea, secretarul general al comunei are un salariu de bază de 9.258 de lei, iar un șofer încadrat la treapta I, gradația 5, are 7.003 lei brut.

Aceste cifre arată că și într-o comună pot exista salarii de câteva mii de lei, însă nivelul lor depinde de grila aprobată local, nu doar de dimensiunea localității.

Ce salarii sunt într-o primărie de municipiu

La Primăria Municipiului Timișoara, grila publicată pentru martie 2026 folosește coeficienți de ierarhizare, care se înmulțesc cu baza salarială prevăzută în document.

De exemplu, pentru un consilier cu grad profesional superior, coeficientul pornește de la 4,10 pentru gradația 0 și ajunge la 5,11 pentru gradația 5, ceea ce evidențiază importanța vechimii în stabilirea salariului.

Un alt exemplu este Primăria orașului Videle, unde un consilier superior are între 6.742 și 8.259 de lei brut, în funcție de gradație, iar un director executiv are un salariu de bază de 11.379 de lei.

La Primăria Capitalei, un director poate câștiga peste 20.000 de lei brut

La București, salariile pentru anumite funcții de conducere sunt considerabil mai mari. Potrivit datelor publicate pentru martie 2026, un director executiv din cadrul Primăriei Capitalei are un salariu de bază de aproximativ 20.982 de lei brut, iar un șef de serviciu primește 15.989 de lei.