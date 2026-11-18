Cât câștigă un angajat la Primărie în 2026. Diferențe de mii de lei între salariile funcționarilor și cele ale directorilor
În contextul reformei administrativ-teritoriale anunțate de Guvern, care ar putea aduce reorganizarea unor primării, comasarea localităților și modificări în structura administrației publice locale, o întrebare revine tot mai des în atenția românilor: cât câștigă, de fapt, angajații din primării și câți bani sunt cheltuiți lunar pentru salariile acestora? În 2026, veniturile funcționarilor publici diferă considerabil de la o localitate la alta, în funcție de postul ocupat, vechime și responsabilități, astfel că un angajat al unei primării de comună poate câștiga cu câteva mii de lei mai puțin decât un coleg cu atribuții similare dintr-un municipiu sau din București. Datele publicate de administrațiile locale arată că, în cazul funcțiilor de conducere, salariile brute pot depăși chiar și 20.000 de lei lunar, ceea ce readuce în discuție costurile aparatului administrativ și posibilele economii pe care le-ar putea genera reforma.
De ce nu există un salariu unic pentru angajații primăriilor
Spre deosebire de alte categorii de bugetari, personalul administrației locale nu este plătit după o grilă identică în toate localitățile, deoarece articolul 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 permite stabilirea salariilor de bază prin hotărâri ale consiliilor locale, în limitele prevăzute de legislație.
Există însă o regulă importantă pentru anul 2026: Legea nr. 141/2025 prevede menținerea salariilor de bază ale personalului din administrația locală la nivelul lunii decembrie 2025, pentru aceeași funcție și aceleași condiții de muncă. Prin urmare, diferențele dintre primării nu reflectă o grilă națională nouă, ci nivelurile salariale stabilite anterior de autoritățile locale.
Cât câștigă un funcționar într-o primărie de comună
Un exemplu este Primăria comunei Mândra, din județul Brașov, unde lista salariilor publicată pentru 31 martie 2026 arată că un consilier cu grad profesional superior și gradația 5 are un salariu de bază de 7.746 de lei brut, în timp ce un consilier principal, gradația 4, primește 7.171 de lei brut. De asemenea, secretarul general al comunei are un salariu de bază de 9.258 de lei, iar un șofer încadrat la treapta I, gradația 5, are 7.003 lei brut.
Aceste cifre arată că și într-o comună pot exista salarii de câteva mii de lei, însă nivelul lor depinde de grila aprobată local, nu doar de dimensiunea localității.
Ce salarii sunt într-o primărie de municipiu
La Primăria Municipiului Timișoara, grila publicată pentru martie 2026 folosește coeficienți de ierarhizare, care se înmulțesc cu baza salarială prevăzută în document.
De exemplu, pentru un consilier cu grad profesional superior, coeficientul pornește de la 4,10 pentru gradația 0 și ajunge la 5,11 pentru gradația 5, ceea ce evidențiază importanța vechimii în stabilirea salariului.
Un alt exemplu este Primăria orașului Videle, unde un consilier superior are între 6.742 și 8.259 de lei brut, în funcție de gradație, iar un director executiv are un salariu de bază de 11.379 de lei.
La Primăria Capitalei, un director poate câștiga peste 20.000 de lei brut
La București, salariile pentru anumite funcții de conducere sunt considerabil mai mari. Potrivit datelor publicate pentru martie 2026, un director executiv din cadrul Primăriei Capitalei are un salariu de bază de aproximativ 20.982 de lei brut, iar un șef de serviciu primește 15.989 de lei.
În schimb, pentru personalul contractual, salariul unui inspector de specialitate poate varia între aproximativ 4.445 și 9.696 de lei brut, în funcție de gradul profesional.
Tabel comparativ. Salariile angajaților din primării în 2026
Tabelul de mai jos prezintă exemple reale din grilele salariale publicate, nu o grilă obligatorie pentru toate primăriile din aceeași categorie.
|Primărie
|Funcție
|Salariu brut lunar
|Comuna Mândra
|Consilier principal, gradația 4
|7.171 lei
|Comuna Mândra
|Consilier superior, gradația 5
|7.746 lei
|Comuna Mândra
|Secretar general
|9.258 lei
|Municipiul Timișoara
|Consilier superior, gradația 0*
|9.430 lei
|Orașul Videle
|Director executiv
|11.379 lei
|Primăria Capitalei
|Șef serviciu
|15.989 lei
|Primăria Capitalei
|Director executiv
|20.982 lei
Sume brute, înainte de taxe. *Pentru Timișoara, valoare calculată din coeficientul 4,10 × baza de 2.300 lei indicată în grilă. Surse: documentele oficiale de transparență salarială din martie 2026 și datele publicate despre Primăria Capitalei.
Cât rămâne efectiv în mână după plata taxelor
Sumele prezentate sunt brute, ceea ce înseamnă că angajații nu primesc integral acești bani în cont. După reținerea contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit, un salariu brut de 7.000 de lei înseamnă aproximativ 4.095 de lei net, iar unul de 12.000 de lei corespunde unui venit net de aproximativ 7.020 de lei, în condiții standard, fără deduceri sau alte particularități fiscale.
Mai mult, la salariul de bază se pot adăuga, în condițiile legii, anumite sporuri sau majorări, inclusiv pentru activitatea desfășurată în proiecte finanțate din fonduri europene, astfel că venitul total al unui angajat poate fi diferit de suma înscrisă în grila salarială.
Concluzia este că salariul unui angajat la Primărie nu depinde exclusiv de funcția ocupată, ci și de instituția în care lucrează, iar diferențele dintre administrațiile locale rămân importante chiar și în anul 2026, când legislația limitează majorările salariale.