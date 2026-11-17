După ce Amazon MGM Studios a confirmat oficial, pe 16 noiembrie 2026, că Robert Pattinson este noul James Bond, actori, producători, critici de film și personalități ale televiziunii și-au exprimat opiniile cu privire la viitorul francizei, relatează Deadline.

„Batman nu poate fi și James Bond”. Principalele critici la adresa lui Robert Pattinson

Printre cei care nu privesc cu ochi buni decizia studioului se numără controversatul prezentator britanic Piers Morgan. Acesta consideră că producătorii ar fi trebuit să ofere rolul unui actor mai puțin cunoscut, în special pentru că Pattinson interpretează deja un alt personaj emblematic al cinematografiei: Batman.

„Batman nu poate fi și Bond. Ar fi trebuit să aleagă un necunoscut. O alegere proastă”, a scris Morgan pe rețelele sociale.

O poziție asemănătoare a avut și criticul de film Will Jordan, cunoscut în mediul online sub pseudonimul The Critical Drinker. Acesta a pus sub semnul întrebării atât vârsta actorului, cât și potrivirea sa fizică pentru rol, remarcând că Pattinson este deja implicat într-o altă franciză cinematografică importantă.

Actorul britanic va împlini 41 de ani în luna mai a anului viitor, aspect care a generat discuții suplimentare despre perioada în care acesta ar putea interpreta personajul creat de Ian Fleming.

Nu toată lumea consideră însă că asocierea cu Batman reprezintă un dezavantaj. Criticul de film Diego Lerer a amintit că Harrison Ford a reușit să interpreteze cu succes două personaje emblematice ale culturii pop, Han Solo și Indiana Jones.

Foștii actori ai francizei și familia lui Ian Fleming îl susțin pe noul agent 007

În ciuda criticilor, Robert Pattinson beneficiază de sprijinul unor nume importante asociate cu universul James Bond. George Lazenby, actorul care l-a interpretat pe agentul 007 în filmul „On Her Majesty’s Secret Service”, din 1969, i-a transmis un mesaj de felicitare.

„Robert, bine ai venit în cel mai exclusivist club din lume”, a scris fostul James Bond.

Ralph Fiennes, interpretul lui M în ultimele filme cu Daniel Craig, a aflat vestea în timpul unei emisiuni radio. Actorul a recunoscut că îi este greu să se despartă de versiunea personajului interpretată de Craig, însă a subliniat că Pattinson este un actor foarte bun și că are încredere în capacitatea acestuia de a aborda noul rol.

Reprezentanții patrimoniului literar al lui Ian Fleming s-au declarat, la rândul lor, încântați de alegerea făcută, exprimându-și speranța că Pattinson va reuși să ofere personajului propria identitate.

Andy Jassy, directorul general al Amazon, a evidențiat versatilitatea actorului britanic și disponibilitatea acestuia de a accepta roluri dificile, prin care a reușit să surprindă publicul de-a lungul carierei.

Chiar și familia regală britanică a reacționat la anunț, urându-i actorului bun venit în serviciul secret al Majestății Sale.

Amazon schimbă strategia pentru una dintre cele mai cunoscute francize cinematografice

Christopher Hogg, specialist în studii cinematografice la Universitatea Westminster, consideră că alegerea lui Pattinson marchează o schimbare evidentă de strategie în noua eră Amazon MGM Studios.

Spre deosebire de predecesorii săi, actorul beneficiază deja de o notorietate internațională uriașă, construită atât prin filme comerciale, cât și prin producții independente apreciate de critici.

Un alt avantaj este relația profesională cu regizorul Denis Villeneuve, alături de care Pattinson a lucrat recent pentru „Dune: Partea a treia”, producție care va ajunge în cinematografele din România în decembrie.

Între timp, pe rețelele sociale au apărut deja glume despre trecutul actorului în seria „Twilight”, dar și propuneri pentru distribuția următorului film. Criticul Tim Grierson a sugerat, în amuzament, inclusiv o posibilă reuniune pe marele ecran între Robert Pattinson și Kristen Stewart.

Istoria francizei demonstrează însă că reacțiile negative inițiale nu anticipează neapărat succesul unui actor. Daniel Craig a fost, la rândul său, criticat vehement atunci când a primit rolul, înainte de a deveni unul dintre cei mai apreciați interpreți ai celebrului spion britanic.