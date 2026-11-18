Matt Eisner, acționar al Meta, a intentat marți, 17 noiembrie 2026, un proces împotriva lui Mark Zuckerberg și a altor 25 de persoane din conducerea companiei. Potrivit Forbes, investitorul susține că aceștia au furnizat informații înșelătoare despre siguranța copiilor pe rețelele sociale, provocând, în cele din urmă, prejudicii financiare companiei.

Meta ar fi sacrificat siguranța copiilor pentru a-și proteja veniturile

Acțiunea în instanță, depusă la un tribunal federal din nordul Californiei, cuprinde 656 de pagini și îi vizează atât pe directorii executivi ai companiei, cât și pe membri ai consiliului de administrație.

Potrivit acuzațiilor, conducerea Meta ar fi construit deliberat o imagine publică menită să ascundă problemele structurale legate de creșterea platformelor și de nivelul de interacțiune al utilizatorilor.

În timp ce reprezentanții companiei susțineau public că algoritmii Facebook și Instagram încurajează interacțiunile semnificative, aceștia ar fi fost proiectați, în realitate, să favorizeze inclusiv comportamentele toxice, pentru a menține utilizatorii activi cât mai mult timp.

Printre persoanele vizate de proces se numără și Adam Mosseri, șeful Instagram. Acesta este acuzat că a decis să păstreze opțională funcția de ascundere a numărului de aprecieri, în ciuda unor cercetări care indicau că eliminarea acestui indicator reducea comparațiile sociale nocive.

Disputele privind dependența copiilor de rețelele sociale au devenit una dintre cele mai importante probleme juridice cu care se confruntă industria tehnologică în ultimii ani.

Prejudicii financiare de zeci de miliarde de dolari

Procesul deschis de Eisner are însă și o componentă financiară semnificativă. Acționarul susține că declarațiile presupus înșelătoare ale conducerii au determinat creșterea artificială a valorii acțiunilor Meta, iar compania a ajuns astfel să plătească mai mult decât ar fi trebuit pentru răscumpărarea propriilor titluri.

În primele nouă luni ale anului 2021, Meta a răscumpărat și ulterior a retras din circulație acțiuni în valoare de 25,63 miliarde de dolari. Pentru anul 2025, reclamantul estimează că societatea ar fi plătit suplimentar 26,26 miliarde de dolari ca urmare a declarațiilor înșelătoare.

Eisner invocă, de asemenea, acordul financiar de aproximativ 17 miliarde de dolari încheiat în luna august 2026, în contextul proceselor privind efectele rețelelor sociale asupra minorilor.

Ca urmare a acelui acord, compania a acceptat inclusiv limitarea accesului adolescenților americani la Facebook și Instagram la două ore pe zi, precum și introducerea unor restricții suplimentare pe timpul nopții.

Mark Zuckerberg a mai scăpat de un proces similar în 2024

Nu este pentru prima dată când Matt Eisner încearcă să tragă la răspundere conducerea Meta pentru informațiile comunicate investitorilor în legătură cu protecția minorilor.

În 2024, acesta a intentat un proces similar împotriva companiei și a lui Mark Zuckerberg, solicitând inclusiv blocarea adunării generale anuale a acționarilor până la corectarea informațiilor prezentate în documentele oficiale.

Procesul a fost însă respins în octombrie 2024 de judecătorul federal Charles Breyer, care a considerat că reclamantul nu demonstrase suficient existența unor pierderi economice provocate de presupusele omisiuni ale companiei.

Prin noua acțiune, Eisner solicită din nou publicarea unor declarații corective și blocarea adunării acționarilor până când informațiile respective vor fi comunicate investitorilor.

Între timp, Meta continuă să anunțe măsuri destinate protecției minorilor, printre cele mai recente numărându-se introducerea verificării automate a vârstei utilizatorilor cu ajutorul inteligenței artificiale.

Acuzațiile formulate în noul dosar nu au fost încă demonstrate în instanță, iar sursele consultate nu menționează o reacție oficială a Meta la acest proces.