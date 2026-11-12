Ring lansează o dronă de supraveghere pentru locuințe, controlată de AI. Cât costă și cum funcționează
Ring revine cu o idee care ar putea schimba modul în care sunt monitorizate locuințele: o dronă autonomă care se ridică din stația de încărcare și verifică încăperile atunci când senzorii detectează mișcare. Dispozitivul, numit Ring Drone Cam, folosește AI pentru a naviga prin casă și transmite imaginile către telefon. Compania pregătește și un al doilea robot, destinat supravegherii spațiilor comerciale, precum depozitele și fabricile.
Cele două produse fac parte din noua gamă Ring Robotics, iar prețurile și datele de lansare sunt diferite. Drone Cam va costa 250 de dolari și va ajunge pe piață pe 27 ianuarie 2027. Ring Rover Cam, robotul destinat companiilor, va costa 1.000 de dolari și va fi disponibil mai devreme, începând cu 16 decembrie 2026, anunță Wired.
Ring Drone Cam verifică locuința atunci când senzorii detectează mișcare
Scenariul imaginat de Ring pornește de la o alertă primită pe telefon în timpul absenței proprietarului. Un senzor montat la o fereastră detectează mișcare, iar în loc să verifice situația printr-o cameră fixă, proprietarul îi poate cere asistentului Alexa să trimită drona în zona respectivă.
Ring Drone Cam cântărește 165 de grame și se ridică automat din stația de încărcare. Dispozitivul poate zbura până la încăperea indicată, transmite imaginile în timp real pe telefon și folosește proiectoare integrate pentru a ilumina spațiul. Dacă locuința este întunecată, luminile și zgomotul elicelor pot crea impresia că cineva se deplasează prin casă, ceea ce ar putea descuraja o persoană care încearcă să pătrundă fără permisiune.
După verificare, drona revine singură la stația de încărcare. Autonomia este însă limitată: poate zbura aproximativ cinci până la opt minute cu o singură încărcare. Dispozitivul nu poate fi controlat manual, dar proprietarii pot configura trasee de zbor și programe de patrulare.
Drona poate reacționa automat la alertele venite de la senzorii de securitate instalați în locuință, inclusiv cei de mișcare, ușă sau fereastră. Nu poate părăsi casa, deoarece are nevoie de conexiune Wi-Fi pentru a funcționa. Pentru orientare, folosește și harta locuinței Alexa, care poate fi creată cu ajutorul dispozitivelor Echo compatibile.
AI Pilot controlează zborul dronei prin intermediul cloudului
Ring a mai încercat să lanseze o cameră de supraveghere zburătoare. Ideea a apărut în 2016, înainte ca Amazon să cumpere compania, iar în 2020 a fost prezentat proiectul Ring Always Home Cam. Produsul nu a ajuns însă la o lansare comercială pe scară largă, deoarece dezvoltatorii s-au confruntat cu probleme tehnice legate de navigație și autonomie.
Potrivit fondatorului și directorului executiv Ring, Jamie Siminoff, adăugarea unor senzori pentru gestionarea situațiilor neprevăzute a crescut necesarul de energie și puterea de calcul. Drona devenea mai grea și mai dificil de manevrat, iar bateria era solicitată suplimentar.
Noua versiune folosește o abordare diferită: cea mai mare parte a inteligenței necesare navigației nu se mai află în dispozitiv, ci în cloud. Imaginile sunt trimise către serverele Ring, unde un agent AI personalizat, numit AI Pilot, îi indică dronei unde să se deplaseze. Această soluție permite păstrarea unei construcții ușoare și a unei autonomii mai bune.
Dispozitivul poate evita oamenii și obiectele, iar înainte de fiecare decolare efectuează o verificare a motoarelor. Dacă detectează o problemă, nu pornește. În cazul în care pierde conexiunea la internet, poate ateriza în siguranță, însă celelalte funcții inteligente depind de serviciile cloud.
Modelul comercial final va fi negru, deși exemplarele prezentate în imaginile de promovare și testare sunt albe. Ring spune că produsul respectă reglementările din Statele Unite și este asamblat în Texas. Pentru că nu este destinat utilizării în exterior și cântărește sub 250 de grame, nu necesită înregistrare la Administrația Federală a Aviației din SUA.
Camera zburătoare Ring ridică întrebări despre securitate și intimitate
Faptul că imaginile captate de dronă ajung pe serverele companiei ridică întrebări legate de protecția datelor. Ring susține că folosește tehnologia proprie TAKE, prescurtare de la „Throw Away the Key Encryption”, pentru criptarea imaginilor în timpul transferului. Cheile de criptare sunt schimbate la intervale de câteva minute.
Există însă o diferență importantă față de criptarea integrală de la un capăt la altul. Pentru ca funcțiile AI să poată analiza imaginile, Ring păstrează temporar cheia pe serverele sale, după care șterge copia. Asta înseamnă că există o perioadă în care compania poate avea acces la conținutul transmis, ceea ce face sistemul mai puțin protejat decât o soluție în care nici furnizorul serviciului nu poate decripta imaginile. Conturile Ring necesită autentificare în doi pași.
Un alt argument al companiei este zgomotul produs de elice. Drona este foarte gălăgioasă, iar Ring susține că acest lucru ar face dificilă supravegherea discretă a unei locuințe de către cineva care ar obține acces neautorizat la dispozitiv. Totuși, zgomotul nu elimină riscurile asociate accesului la imagini sau folosirii abuzive a camerelor conectate la internet.
Există și o problemă mai largă, legată de supravegherea locuințelor și a comunităților. Ring a fost criticată în trecut pentru relația cu autoritățile și pentru situațiile în care imaginile de pe camerele sale au fost puse la dispoziția poliției fără mandat. Thorin Klosowski, reprezentant al Electronic Frontier Foundation, atrage atenția că un asemenea dispozitiv poate influența felul în care se simt persoanele care locuiesc în aceeași casă sau care o vizitează.
Ring Rover Cam folosește tehnologia robotului Amazon Astro
Al doilea produs din gama Ring Robotics este destinat companiilor care au nevoie de supraveghere mobilă în depozite, fabrici și alte spații comerciale. Ring Rover Cam costă 1.000 de dolari și folosește o parte importantă din componentele hardware ale robotului Amazon Astro, proiect care nu a reușit să se impună pe piață.
Astro fusese conceput inițial ca un robot pentru locuințe, dar Amazon a încercat ulterior să îl transforme într-o soluție de securitate pentru companii, cu un preț de 2.350 de dolari. Proiectul a fost abandonat, iar dispozitivele au fost dezactivate la aproximativ zece luni după lansare. Siminoff susține că hardware-ul era potrivit, însă software-ul avea nevoie de îmbunătățiri, iar interesul clienților se concentra în special pe funcțiile de supraveghere.
Rover Cam renunță la aspectul prietenos al lui Astro și pune accentul pe monitorizarea spațiilor de lucru. Robotul folosește același sistem AI Pilot pentru navigare și evitarea obstacolelor. O cameră 4K telescopică se ridică din carcasă pentru a observa împrejurimile, iar un cerc luminos proiectat pe tavan indică permanent poziția robotului în interiorul clădirii.
Dispozitivul poate reacționa la alertele senzorilor, poate verifica automat anumite zone și include funcție de comunicare bidirecțională și sirenă. Acoperă suprafețe de până la 5.000 de picioare pătrate, adică aproximativ 465 de metri pătrați, și poate patrula în jur de 30 de minute înainte să revină la stația de încărcare.