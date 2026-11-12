Ring Drone Cam verifică locuința atunci când senzorii detectează mișcare

Scenariul imaginat de Ring pornește de la o alertă primită pe telefon în timpul absenței proprietarului. Un senzor montat la o fereastră detectează mișcare, iar în loc să verifice situația printr-o cameră fixă, proprietarul îi poate cere asistentului Alexa să trimită drona în zona respectivă.

Ring Drone Cam cântărește 165 de grame și se ridică automat din stația de încărcare. Dispozitivul poate zbura până la încăperea indicată, transmite imaginile în timp real pe telefon și folosește proiectoare integrate pentru a ilumina spațiul. Dacă locuința este întunecată, luminile și zgomotul elicelor pot crea impresia că cineva se deplasează prin casă, ceea ce ar putea descuraja o persoană care încearcă să pătrundă fără permisiune.

După verificare, drona revine singură la stația de încărcare. Autonomia este însă limitată: poate zbura aproximativ cinci până la opt minute cu o singură încărcare. Dispozitivul nu poate fi controlat manual, dar proprietarii pot configura trasee de zbor și programe de patrulare.

Drona poate reacționa automat la alertele venite de la senzorii de securitate instalați în locuință, inclusiv cei de mișcare, ușă sau fereastră. Nu poate părăsi casa, deoarece are nevoie de conexiune Wi-Fi pentru a funcționa. Pentru orientare, folosește și harta locuinței Alexa, care poate fi creată cu ajutorul dispozitivelor Echo compatibile.

AI Pilot controlează zborul dronei prin intermediul cloudului

Ring a mai încercat să lanseze o cameră de supraveghere zburătoare. Ideea a apărut în 2016, înainte ca Amazon să cumpere compania, iar în 2020 a fost prezentat proiectul Ring Always Home Cam. Produsul nu a ajuns însă la o lansare comercială pe scară largă, deoarece dezvoltatorii s-au confruntat cu probleme tehnice legate de navigație și autonomie.

Potrivit fondatorului și directorului executiv Ring, Jamie Siminoff, adăugarea unor senzori pentru gestionarea situațiilor neprevăzute a crescut necesarul de energie și puterea de calcul. Drona devenea mai grea și mai dificil de manevrat, iar bateria era solicitată suplimentar.

Noua versiune folosește o abordare diferită: cea mai mare parte a inteligenței necesare navigației nu se mai află în dispozitiv, ci în cloud. Imaginile sunt trimise către serverele Ring, unde un agent AI personalizat, numit AI Pilot, îi indică dronei unde să se deplaseze. Această soluție permite păstrarea unei construcții ușoare și a unei autonomii mai bune.