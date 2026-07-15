Cum transformi telefonul în cameră web pentru PC. Soluția simplă dacă vrei o imagine mult mai bună la apelurile video

Dacă ai Windows 11 și Android, configurarea este mai simplă decât crezi

Microsoft a făcut pași importanți în ultimii ani pentru a apropia telefoanele Android de Windows. Astăzi, multe dispozitive pot fi folosite ca webcam fără aplicații complicate și fără cabluri speciale.

Tot ce trebuie să faci este să verifici că telefonul și calculatorul sunt actualizate și conectate la același cont Microsoft. Apoi, prin aplicațiile Link to Windows și Phone Link, cele două dispozitive se pot conecta, iar telefonul apare automat printre camerele disponibile în aplicațiile de videoconferință.

În momentul în care deschizi Zoom, Microsoft Teams sau Google Meet, nu mai trebuie decât să alegi telefonul din lista camerelor video. În câteva secunde, imaginea transmisă va fi considerabil mai clară decât cea oferită de webcam-ul laptopului.

Cei care au iPhone au deja această funcție integrată

Dacă folosești un iPhone împreună cu un Mac, lucrurile sunt chiar mai simple. Apple a introdus funcția Continuity Camera, care permite telefonului să devină automat cameră web pentru computer.

Nu trebuie instalate programe suplimentare și nici realizate configurări complicate. Atât timp cât cele două dispozitive folosesc același cont Apple și au Bluetooth și Wi-Fi activate, iPhone-ul este recunoscut imediat.

În plus, utilizatorii beneficiază și de funcții inteligente precum modul Portret, care estompează fundalul, Center Stage, ce urmărește automat persoana din cadru, sau Desk View, utilă atunci când vrei să arăți ceea ce se află pe birou.

Nu ai această funcție? Există soluții gratuite

Dacă dispozitivele tale nu oferă suport nativ, nu înseamnă că trebuie să renunți la idee. Există mai multe aplicații care fac exact același lucru și funcționează atât pe Android, cât și pe iPhone.