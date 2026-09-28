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Aparate foto foarte apreciate în magazine: de la camere compacte pentru începători la un Canon de peste 6.000 de lei

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Aparate foto foarte apreciate în magazine: de la camere compacte pentru începători la un Canon de peste 6.000 de lei
Foto de ilustrație Profimedia

Aparatele foto compacte au revenit în atenție, mai ales în zona modelelor ușor de transportat, destinate vacanțelor, fotografiilor de familie sau clipurilor pentru rețelele sociale. În selecția din imagine apar modele foarte diferite ca preț și dotări, de la camere digitale de câteva sute de lei până la un Canon consacrat, care trece de 6.000 de lei.

Toate cele cinci modele analizate au primit 5 stele în evaluările afișate în ofertă, însă numărul recenziilor diferă. Prețurile sunt cele vizibile în imagine și trebuie privite ca valori orientative, deoarece se pot modifica.

Cameră 5K cu 75 MP și Wi-Fi, pentru cei care vor un aparat compact

Primul model este o cameră digitală 5K Ultra HD, listată la aproximativ 3.147 de lei și evaluată cu 5 stele din două recenzii. Pe hârtie, este unul dintre cele mai spectaculoase modele din selecție: are un senzor CMOS de 13 MP, iar fotografiile pot fi salvate la rezoluții interpolate de până la 75 MP. Înregistrarea video ajunge la 5K, iar aparatul oferă și 4K la 30 fps și Full HD la până la 60 fps.

Camera are un ecran de 3 inci care se poate rabata la 180 de grade, ceea ce o face mai ușor de folosit pentru selfie-uri și vlogging. Zoomul este digital, până la 18x, iar conectivitatea Wi-Fi permite transferul fotografiilor și controlul aparatului prin aplicație. Autofocalizarea începe de la aproximativ 10 centimetri. Un astfel de model este orientat mai degrabă către începători și creatorii de conținut decât către fotografia profesională.

Următoarea cameră din imagine costă aproximativ 782 de lei și are, de asemenea, 5 stele. Este modelul Anteam DC402AF-4K, o cameră compactă cu senzor CMOS, autofocus, filmare 4K și rezoluție foto declarată de 48 MP. Specificațiile disponibile pentru acest model indică un zoom digital de 16x, ecran IPS de 2,8 inci, stabilizare digitală, funcție de webcam și conectivitate USB-C. Pachetul include o placă microSD de 32 GB și două baterii reîncărcabile.

O cameră roz pentru fotografii de zi cu zi și un Canon devenit foarte căutat

Al treilea model este o cameră compactă roz, afișată la aproximativ 2.098 de lei și cu 5 stele din patru evaluări. Este genul de aparat construit în jurul simplității: senzorul și procesarea permit fotografii la rezoluții de până la 36 MP, filmare Full HD, zoom digital 16x și utilizarea ca webcam. Ecranul IPS are 2,4 inci, iar aparatul poate folosi carduri microSD de până la 32 GB. Pachetul include două baterii reîncărcabile.

Este importantă însă diferența dintre rezoluția afișată comercial și cea nativă a senzorului la această categorie de camere. Unele dintre aceste modele folosesc senzori mici și obțin rezoluții mai mari prin interpolare, astfel că numărul de megapixeli afișat nu trebuie comparat direct cu un senzor de 20 sau 24 MP de pe un aparat foto consacrat.

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A patra poziție este ocupată de Canon PowerShot G7 X Mark II, cu un preț afișat de aproximativ 6.299 de lei și nota 5 din 5 dintr-o evaluare. Aici diferența tehnică față de camerele ieftine este considerabilă. Canon folosește un senzor CMOS de 1 inch și 20,1 MP, procesor DIGIC 7 și un obiectiv luminos cu zoom optic 4,2x, echivalentul unui 24-100 mm. Diafragma este f/1.8-2.8, iar stabilizarea optică ajută la fotografierea din mână.

G7 X Mark II are și un ecran tactil rabatabil de 3 inci, fotografiere continuă de până la aproximativ 8 cadre pe secundă și conectivitate Wi-Fi și NFC. Camera poate salva fotografii RAW și filmează în Full HD, fiind concepută pentru cei care vor o cameră compactă serioasă, dar fără dimensiunile și greutatea unui sistem cu obiective interschimbabile.

Kodak PIXPRO C1, varianta mai accesibilă din selecție

Al cincilea model distinct este Kodak PIXPRO C1 BK, disponibil în imagine la aproximativ 549,99 lei, cu 5 stele dintr-o evaluare. Spre deosebire de camerele care promovează rezoluții foarte mari prin interpolare, C1 are un senzor BSI CMOS de 13 MP, un obiectiv fix de 26 mm echivalent și diafragmă f/2.0. Zoomul este exclusiv digital, de până la 4x.

Unul dintre elementele interesante este ecranul LCD de 2,8 inci, care se poate rabata la 180 de grade. Camera filmează Full HD la 30 sau 60 fps și folosește un acumulator Li-ion integrat, încărcabil prin USB-C. Este un model simplu, compact și orientat către fotografierea de zi cu zi, mai degrabă decât către controlul manual avansat oferit de camerele mai scumpe.

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