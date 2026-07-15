Ridley Scott revine la SF cu „The Dog Stars”: Jacob Elordi luptă pentru supraviețuire după sfârșitul lumii

O lume în care civilizația a dispărut

Trailerul începe cu amintirile lui Hig despre viața de dinainte. Personajul vorbește despre soția sa și despre momentele obișnuite pe care le considera cândva garantate. Acum, lumea respectivă nu mai există.

O pandemie a ucis o mare parte din populația planetei. Clădirile sunt abandonate. Mașinile au rămas blocate pe drumuri, iar un elicopter prăbușit zace în mijlocul unui oraș pustiu. Câinii aleargă liberi printre ruine.

Hig locuiește într-un aeroport izolat. El împarte locul cu Bangley, interpretat de Josh Brolin. Fostul pușcaș marin are o viziune brutală asupra lumii. Pentru el, noua realitate poate fi rezumată simplu: ucizi sau ești ucis.

Un mesaj radio îl împinge spre necunoscut

Hig nu și-a pierdut complet speranța. Continuă să zboare cu avionul său și să caute semne ale unei lumi mai bune. În timpul unei misiuni, aude o voce prin stația radio. Mesajul îl determină să părăsească adăpostul construit alături de Bangley.

Călătoria îl conduce către Cima, personaj interpretat de Margaret Qualley. Ea face parte dintr-o comunitate care a supraviețuit prin respectarea unor reguli stricte. Orice străin este tratat ca o posibilă amenințare.

Hig și Cima ajung să se apropie. Cei doi își amintesc lucrurile pierdute odată cu vechea lume. Trailerul sugerează însă că relația lor va fi pusă rapid la încercare. Mai multe persoane înarmate îi urmăresc în timp ce încearcă să scape cu avionul.

Jacob Elordi intră într-un nou rol intens

Jacob Elordi continuă seria rolurilor dificile. Actorul s-a îndepărtat mult de imaginea construită în filmele „The Kissing Booth”. În ultimii ani, a ales producții mai întunecate și personaje marcate de violență sau traumă.