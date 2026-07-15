Ridley Scott revine la SF cu „The Dog Stars”: Jacob Elordi luptă pentru supraviețuire după sfârșitul lumii
Ridley Scott revine în cinematografe cu „The Dog Stars”, un thriller SF post-apocaliptic în care supraviețuitorii pot fi mai periculoși decât dezastrul care a distrus omenirea. Noul trailer îl prezintă pe Jacob Elordi într-o lume devastată de o pandemie, potrivit 20th Century Studios.
Filmul este inspirat de romanul omonim scris de Peter Heller. Elordi îl interpretează pe Hig, un pilot care trăiește izolat alături de câinele său și de un fost militar. „The Dog Stars” va ajunge în cinematografe pe 28 august 2026.
O lume în care civilizația a dispărut
Trailerul începe cu amintirile lui Hig despre viața de dinainte. Personajul vorbește despre soția sa și despre momentele obișnuite pe care le considera cândva garantate. Acum, lumea respectivă nu mai există.
O pandemie a ucis o mare parte din populația planetei. Clădirile sunt abandonate. Mașinile au rămas blocate pe drumuri, iar un elicopter prăbușit zace în mijlocul unui oraș pustiu. Câinii aleargă liberi printre ruine.
Hig locuiește într-un aeroport izolat. El împarte locul cu Bangley, interpretat de Josh Brolin. Fostul pușcaș marin are o viziune brutală asupra lumii. Pentru el, noua realitate poate fi rezumată simplu: ucizi sau ești ucis.
Un mesaj radio îl împinge spre necunoscut
Hig nu și-a pierdut complet speranța. Continuă să zboare cu avionul său și să caute semne ale unei lumi mai bune. În timpul unei misiuni, aude o voce prin stația radio. Mesajul îl determină să părăsească adăpostul construit alături de Bangley.
Călătoria îl conduce către Cima, personaj interpretat de Margaret Qualley. Ea face parte dintr-o comunitate care a supraviețuit prin respectarea unor reguli stricte. Orice străin este tratat ca o posibilă amenințare.
Hig și Cima ajung să se apropie. Cei doi își amintesc lucrurile pierdute odată cu vechea lume. Trailerul sugerează însă că relația lor va fi pusă rapid la încercare. Mai multe persoane înarmate îi urmăresc în timp ce încearcă să scape cu avionul.
Jacob Elordi intră într-un nou rol intens
Jacob Elordi continuă seria rolurilor dificile. Actorul s-a îndepărtat mult de imaginea construită în filmele „The Kissing Booth”. În ultimii ani, a ales producții mai întunecate și personaje marcate de violență sau traumă.
Una dintre cele mai apreciate interpretări recente ale sale a fost Creatura din „Frankenstein” al lui Guillermo del Toro. Rolul i-a permis să combine forța fizică cu vulnerabilitatea unui personaj respins de întreaga lume.
În „The Dog Stars”, Elordi pare să joace din nou un bărbat singuratic. Hig nu este însă doar un luptător. El refuză să creadă că umanitatea a dispărut odată cu civilizația. Această diferență îl pune în conflict cu Bangley.
Din distribuție mai fac parte Guy Pearce, Allison Janney și Benedict Wong. Rolurile lor nu sunt explicate în detaliu în noul trailer. Aparițiile scurte sugerează însă existența mai multor comunități și tabere rivale.
Ridley Scott se întoarce la supraviețuirea SF
Ridley Scott este unul dintre regizorii care au definit cinematografia SF modernă. „Alien” a transformat spațiul într-un loc claustrofobic și mortal. „Blade Runner” a explorat granița dintre oameni și ființele artificiale.
Regizorul a revenit ulterior la acest teritoriu cu „Prometheus” și „The Martian”. Ultimul film a prezentat supraviețuirea prin știință și ingeniozitate. „The Dog Stars” pare să înlocuiască optimismul tehnologic cu frica de ceilalți oameni.
Scenariul este semnat de Mark L. Smith, cunoscut pentru „The Revenant” și „Twisters”. Ridley Scott produce filmul alături de Michael Pruss, Mark L. Smith și Cliff Roberts.
Noul proiect combină elementele unui film de război cu drama unui om care încearcă să își păstreze empatia. Într-o lume fără legi, Hig trebuie să decidă cât de mult poate risca pentru o voce necunoscută. Iar trailerul sugerează că adevărata amenințare nu este pandemia, ci ceea ce au devenit supraviețuitorii.