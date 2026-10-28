REVIEW Donnie Darko – filmul perfect pentru Halloween din 2001 care merită revăzut în 2026 dacă ești fan David Lynch. Ce se ascunde în spatele iepurelui Frank
În octombrie 1988, un motor de avion cade peste casa unui adolescent pe nume Donnie Darko. Băiatul scapă pentru că, în noaptea respectivă, ajunge să doarmă pe un teren de golf. În aceeași perioadă, începe să vadă o creatură îmbrăcată într-un costum de iepure, care îi spune că lumea se va sfârși în 28 de zile. Așa începe filmul regizat de Richard Kelly, lansat în 2001, cu Jake Gyllenhaal în rolul principal.
Povestea pare, la început, un thriller psihologic despre un adolescent cu probleme, dar se transformă treptat într-un amestec de science-fiction, dramă și mister. Donnie Darko vorbește despre singurătate, moarte și alegeri, însă nu oferă toate răspunsurile pe tavă. Tocmai de aceea, la 25 de ani de la lansare, filmul încă stârnește interpretări diferite. În 2026, merită văzut atât de cei care l-au ratat la vremea lui, cât și de cei care vor să-l revadă cu ochi noi.
Frank, iepurele care anunță sfârșitul lumii
Donnie este un adolescent inteligent, sarcastic și greu de încadrat în tiparele familiei sau ale școlii. Merge la terapie, are episoade de somnambulism și pare să simtă că ceva nu este în regulă cu lumea din jurul său. Într-o noapte, o voce îl scoate din casă și îl conduce pe terenul de golf, unde îl întâlnește pe Frank, o apariție înaltă, cu un costum de iepure și o mască neliniștitoare.
În momentul în care Donnie se întoarce acasă, descoperă că un motor de avion a căzut exact în camera lui. Nimeni nu poate explica de unde a venit. Din acel moment, Frank continuă să apară și îi transmite adolescentului informații despre timpul rămas până la sfârșitul lumii. Donnie începe să facă lucruri tot mai greu de explicat, iar cei din jur nu știu dacă asistă la manifestările unei tulburări psihice sau la ceva ce depășește logica obișnuită.
Filmul își construiește atmosfera din detalii aparent banale: coridoare de liceu, discuții în familie, profesori care țin predici despre moralitate și adolescenți care încearcă să-și găsească locul. În fundal, însă, se acumulează o tensiune pe care personajele nu o pot controla. Frank nu funcționează doar ca o figură horror, ci și ca o prezență care îl împinge pe Donnie spre întrebări despre timp, destin și moarte.
Ce înseamnă, de fapt, finalul din Donnie Darko
Filmul poate fi interpretat prin ideea unui univers tangent, o realitate temporară care apare în urma unui eveniment imposibil și care riscă să destabilizeze universul principal. În această lectură, Donnie are un rol esențial în repararea unei rupturi în timp și spațiu. Indiciile sunt răspândite pe parcursul poveștii, dar nu sunt explicate întotdeauna direct, ceea ce face ca unele scene să capete sens abia după final.
În realitatea care se conturează spre sfârșit, Donnie trebuie să aleagă între propria supraviețuire și restabilirea ordinii. Finalul sugerează că el rămâne în camera sa în momentul în care motorul de avion cade, iar evenimentele care au urmat sunt anulate. Personajele din jurul lui par să păstreze, în feluri greu de definit, urme emoționale ale unei experiențe pe care nu și-o mai amintesc în mod conștient.
Totuși, explicația science-fiction nu e singura posibilă. Donnie poate fi privit și ca un adolescent care încearcă să dea un sens suferinței și izolării sale. Frank devine atunci o manifestare a fricilor și a intuițiilor lui, iar ideea sacrificiului capătă o dimensiune personală. Filmul nu obligă spectatorul să aleagă definitiv între aceste variante. Lasă suficient loc pentru ca misterul să rămână parte din experiență, nu doar o problemă care trebuie rezolvată.
De ce amintește de David Lynch, fără să fie un film de David Lynch
Comparația cu David Lynch apare firesc. La fel ca în filmele sale, un decor american aparent liniștit ascunde ceva neliniștitor, iar situațiile obișnuite încep să pară stranii. În Blue Velvet, suburbia ascunde violență și secrete, în timp ce Mulholland Drive amestecă identitatea, visul și realitatea într-o poveste care refuză o explicație simplă. Donnie Darko folosește o atmosferă asemănătoare, în care lucrurile nu sunt niciodată chiar ceea ce par.
Diferența este că Richard Kelly oferă o structură science-fiction mai vizibilă. Există indicii despre o ruptură temporală și despre felul în care aceasta ar putea fi reparată, chiar dacă filmul nu clarifică fiecare detaliu. În cazul lui Lynch, misterul poate fi chiar punctul final al experienței; în Donnie Darko, spectatorul primește suficiente piese pentru a încerca să reconstruiască mecanismul poveștii.
Contează și muzica, evident. Coloana sonoră, care include „Mad World” în versiunea interpretată de Gary Jules și produsă de Michael Andrews, contribuie decisiv la tonul melancolic al filmului. Melodia folosită în secvența finală a devenit strâns asociată cu Donnie Darko și completează sentimentul că, în spatele evenimentelor fantastice, se află o poveste despre pierdere și singurătate.
Mai merită văzut Donnie Darko în 2026?
Da, mai ales pentru cei care apreciază filmele care nu își explică fiecare idee și care rămân în minte după genericul de final. Donnie Darko are o atmosferă aparte, un rol memorabil pentru Jake Gyllenhaal și o poveste care funcționează atât ca mister science-fiction, cât și ca portret al unui adolescent care nu se simte înțeles de lumea din jur.
Unele elemente țin vizibil de perioada în care a fost realizat, iar ritmul poate părea lent pentru cei obișnuiți cu thrillerele contemporane, care livrează răspunsuri mai repede. În plus, nu toate simbolurile au o explicație unică, iar cei care vor o poveste complet lămurită s-ar putea să rămână nemulțumiți. Filmul cere atenție și răbdare, mai ales în prima parte, când pare că adună scene fără o legătură evidentă.
Ca idee, dacă încă nu te-am convins, află că în film joacă inclusiv Drew Barrymore, dar și regretatul actor Patrick Swayze.