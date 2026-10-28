REVIEW Donnie Darko – filmul perfect pentru Halloween din 2001 care merită revăzut în 2026 dacă ești fan David Lynch. Ce se ascunde în spatele iepurelui Frank

Frank, iepurele care anunță sfârșitul lumii

Donnie este un adolescent inteligent, sarcastic și greu de încadrat în tiparele familiei sau ale școlii. Merge la terapie, are episoade de somnambulism și pare să simtă că ceva nu este în regulă cu lumea din jurul său. Într-o noapte, o voce îl scoate din casă și îl conduce pe terenul de golf, unde îl întâlnește pe Frank, o apariție înaltă, cu un costum de iepure și o mască neliniștitoare.

În momentul în care Donnie se întoarce acasă, descoperă că un motor de avion a căzut exact în camera lui. Nimeni nu poate explica de unde a venit. Din acel moment, Frank continuă să apară și îi transmite adolescentului informații despre timpul rămas până la sfârșitul lumii. Donnie începe să facă lucruri tot mai greu de explicat, iar cei din jur nu știu dacă asistă la manifestările unei tulburări psihice sau la ceva ce depășește logica obișnuită.

Filmul își construiește atmosfera din detalii aparent banale: coridoare de liceu, discuții în familie, profesori care țin predici despre moralitate și adolescenți care încearcă să-și găsească locul. În fundal, însă, se acumulează o tensiune pe care personajele nu o pot controla. Frank nu funcționează doar ca o figură horror, ci și ca o prezență care îl împinge pe Donnie spre întrebări despre timp, destin și moarte.

Ce înseamnă, de fapt, finalul din Donnie Darko

Filmul poate fi interpretat prin ideea unui univers tangent, o realitate temporară care apare în urma unui eveniment imposibil și care riscă să destabilizeze universul principal. În această lectură, Donnie are un rol esențial în repararea unei rupturi în timp și spațiu. Indiciile sunt răspândite pe parcursul poveștii, dar nu sunt explicate întotdeauna direct, ceea ce face ca unele scene să capete sens abia după final.

În realitatea care se conturează spre sfârșit, Donnie trebuie să aleagă între propria supraviețuire și restabilirea ordinii. Finalul sugerează că el rămâne în camera sa în momentul în care motorul de avion cade, iar evenimentele care au urmat sunt anulate. Personajele din jurul lui par să păstreze, în feluri greu de definit, urme emoționale ale unei experiențe pe care nu și-o mai amintesc în mod conștient.

Totuși, explicația science-fiction nu e singura posibilă. Donnie poate fi privit și ca un adolescent care încearcă să dea un sens suferinței și izolării sale. Frank devine atunci o manifestare a fricilor și a intuițiilor lui, iar ideea sacrificiului capătă o dimensiune personală. Filmul nu obligă spectatorul să aleagă definitiv între aceste variante. Lasă suficient loc pentru ca misterul să rămână parte din experiență, nu doar o problemă care trebuie rezolvată.

De ce amintește de David Lynch, fără să fie un film de David Lynch

Comparația cu David Lynch apare firesc. La fel ca în filmele sale, un decor american aparent liniștit ascunde ceva neliniștitor, iar situațiile obișnuite încep să pară stranii. În Blue Velvet, suburbia ascunde violență și secrete, în timp ce Mulholland Drive amestecă identitatea, visul și realitatea într-o poveste care refuză o explicație simplă. Donnie Darko folosește o atmosferă asemănătoare, în care lucrurile nu sunt niciodată chiar ceea ce par.