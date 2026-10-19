„Soulm8te” te duce cu gândul la „Her”, dar povestea androidului e mult mai întunecată, mai palpabilă, dar și mai actuală REVIEW

„Soulm8te”, pe care eu l-am văzut pe Disney+ în România, pornește de la o idee oarecum asemănătoare, dar o duce într-o direcție cu totul diferită. Ca idee, face parte din universul M3GAN.

În locul unui sistem de operare cu care protagonistul construiește o relație prin conversații, avem un android cu figură umană, creat pentru a-i ține companie unui bărbat care și-a pierdut soția și suferă teribil din această cauză.

Un android care ar trebui să umple golul lăsat de o persoană?

David, interpretat de David Rysdahl, încearcă să-și continue viața după moartea soției. În acest context apare Sara, un android interpretat de Lily Sullivan. David începe să o folosească drept partener și încearcă să-i dezvolte capacitatea de a crea o legătură emoțională cu el. Numai că dorința de a avea alături pe cineva care să-i aline suferința se transformă într-o situație pe care nu o mai poate controla.

Filmul are o premisă care funcționează tocmai pentru că David nu pornește de la dorința de a crea ceva periculos. El vrea să nu mai fie singur. Sara este acolo, îi acordă atenție și poate deveni partenera pe care și-o dorește. Problema apare atunci când o asemenea relație nu mai este doar un experiment și începe să ocupe locul unei legături umane.

De aici, „Soulm8te” intră în zona thrillerului și a horrorului, pentru că Sara nu rămâne partenerul docil pe care David crede că îl poate controla, iar relația lor capătă o latură violentă.

Ce are „Soulm8te” în comun cu „Her”

Cele două filme se întâlnesc în felul în care tratează singurătatea. Theodore din „Her” nu se îndrăgostește de un robot cu chip uman, ci de Samantha, un sistem de operare capabil să vorbească, să învețe și să răspundă într-un mod care pare tot mai personal. Relația lor se construiește prin conversații și prin apropierea emoțională dintre cei doi.

În „Soulm8te”, Sara are un corp și o prezență fizică. Diferența schimbă inclusiv felul în care este prezentată relația. Dacă în „Her” accentul pică mai degrabă pe conversație și pe atașamentul față de o inteligență care nu are un corp, filmul lui Kate Dolan explorează și atracția fizică, posesivitatea și dorința de a avea un partener care să corespundă propriilor așteptări.