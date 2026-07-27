Ridesharing autonom și locurile de muncă: ce se întâmplă cu șoferii și cu prețurile

Pentru România, discuția trebuie purtată fără a importa automat scenariul din Phoenix, San Francisco sau Miami. Bucureștiul are marcaje rutiere schimbătoare, lucrări frecvente, trafic imprevizibil, parcări informale și interacțiuni greu de codificat între șoferi, pietoni, bicicliști și curieri. În plus, transportul alternativ este reglementat în prezent ca activitate realizată cu autoturism și conducător auto autorizat. O flotă complet autonomă ar necesita nu doar tehnologie, ci și reguli noi privind operatorul, asigurarea, supravegherea, răspunderea și intervenția în caz de incident.

Robotaxiul nu elimină munca, ci o mută în culise

Șoferul de ridesharing îndeplinește astăzi mai multe roluri simultan. Conduce, verifică starea mașinii, alimentează sau încarcă, curăță interiorul, gestionează bagaje, ajută un pasager vulnerabil, decide unde poate opri în siguranță și rezolvă situații pe care aplicația nu le-a anticipat. Când volanul este preluat de software, doar prima dintre aceste funcții este automatizată complet. Restul trebuie redistribuite.

O flotă autonomă are nevoie de personal în depouri, tehnicieni pentru senzori și calculatoare, operatori de intervenție, specialiști în cartografiere, agenți de asistență și echipe care investighează evenimentele neobișnuite. Mașina poate cere ajutor de la distanță când întâlnește o stradă blocată sau indicații ambigue, chiar dacă persoana din centrul de control nu o „conduce” ca într-un joc video. După o cursă, cineva trebuie să găsească telefonul uitat, să curețe o pată, să verifice o centură blocată sau să scoată vehiculul din serviciu.

Problema socială este că o singură echipă poate deservi multe vehicule. Din perspectiva companiei, aceasta este chiar sursa economiei: costul muncii umane nu dispare, dar se împarte la mai multe curse. Un șofer care produce venit numai cât timp se află personal la volan poate fi înlocuit de un operator care monitorizează mai multe mașini și intervine rar. Se creează posturi noi, dar nu neapărat în același număr și nici în aceleași orașe.

În România, șoferii nu formează un grup omogen. Pentru unii, platforma este ocupația principală; pentru alții, reprezintă câteva ore de lucru după serviciu. Unii folosesc mașina proprie, alții închiriază de la o flotă și pornesc fiecare lună cu o obligație fixă. Automatizarea îi va afecta mai întâi pe cei care concurează exclusiv prin disponibilitate și preț, nu pe cei care oferă servicii greu de standardizat: transport asistat, curse interurbane, clienți corporate, turism sau vehicule adaptate.

Directiva europeană privind munca prin platforme, aflată în 2026 în perioada de transpunere în legislațiile naționale, complică și mai mult ecuația. Ea cere transparență privind managementul algoritmic și oferă instrumente pentru stabilirea corectă a statutului de muncă. Înainte ca robotaxiul să înlocuiască masiv șoferul, Europa încearcă încă să clarifice cine controlează munca actualului șofer, cum poate acesta contesta o decizie automată și când independența declarată ascunde o relație de subordonare.

De ce o cursă fără șofer nu devine automat foarte ieftină

În prețul unei curse de ridesharing intră timpul șoferului, dar nu numai acesta. Există costul mașinii, finanțarea, energia, asigurarea, anvelopele, curățarea, mentenanța, comisionul platformei, taxele, perioadele fără pasager și pierderea de valoare. În cazul unui robotaxi se adaugă senzori scumpi, calculatoare redundante, conectivitate, centre operaționale, hărți, securitate cibernetică și personal specializat. La început, capitalul investit poate fi mai greu decât salariul eliminat.