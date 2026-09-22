Primark angajează în magazinele din România. Ce program trebuie să accepte viitorii salariați

Pe lângă condiția de vârstă, viitorii lucrători comerciali trebuie să accepte un program de lucru în ture și să fie disponibili și în weekend. Prin urmare, persoanele interesate de aceste locuri de muncă trebuie să țină cont de programul solicitat înainte de a aplica.

Posturi disponibile și în București

Recrutări au loc și în București, unde Primark urmează să deschidă un magazin în Sun Plaza. Pentru această locație sunt căutați trei persoane pentru postul de department manager.

Pentru poziția de department manager sunt necesare experiență într-un post similar în retail și abilități de comunicare. Candidații trebuie, de asemenea, să fie dispuși să lucreze în ture și în weekend și să vorbească fluent limba engleză.

În oferta actuală de recrutare a companiei apare și un post de People & Culture Administrator pentru magazinul din Sibiu. Printre responsabilitățile asociate acestei poziții se află activitățile administrative de HR din magazin, sprijinul pentru recrutare și integrarea noilor angajați.

Ce alte atribuții sunt prevăzute pentru postul din Sibiu

Persoana selectată pentru postul de People & Culture Administrator va avea și responsabilități legate de verificarea pontajelor și administrarea dosarelor de personal. Totodată, postul presupune pregătirea și verificarea documentelor necesare pentru salarizare.

Pe lista atribuțiilor se mai află analiza rezultatelor și simularea vânzărilor, precum și comunicarea internă. În prezent, compania are în oferta de recrutare și alte poziții pentru magazinele sale din România.

Primark are șapte magazine în România

Retailerul operează în prezent șapte magazine în țară. Două dintre acestea se află în București, la AFI Cotroceni și ParkLake Shopping Centre, iar celelalte sunt în Iulius Town Timișoara, VIVO! Cluj-Napoca, ElectroPutere Mall Craiova, Shopping City Sibiu și Palas Iași.