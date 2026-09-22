Primark angajează în magazinele din România. Ce program trebuie să accepte viitorii salariați
Primark continuă recrutările pentru magazinele sale din România, iar compania caută persoane pentru mai multe poziții, inclusiv pentru locațiile care urmează să fie deschise. Viitorii angajați trebuie să îndeplinească anumite condiții, iar pentru posturile din magazine este important ca aceștia să fie dispuși să lucreze în ture și în weekend.
85 de locuri de muncă la noul magazin din Bacău
Una dintre cele mai importante recrutări are loc pentru noul magazin Primark din Bacău, care urmează să fie deschis până la finalul anului. Compania caută 85 de lucrători comerciali pentru această locație, iar postul este destinat candidaților care au împlinit 18 ani.
Pe lângă condiția de vârstă, viitorii lucrători comerciali trebuie să accepte un program de lucru în ture și să fie disponibili și în weekend. Prin urmare, persoanele interesate de aceste locuri de muncă trebuie să țină cont de programul solicitat înainte de a aplica.
Posturi disponibile și în București
Recrutări au loc și în București, unde Primark urmează să deschidă un magazin în Sun Plaza. Pentru această locație sunt căutați trei persoane pentru postul de department manager.
Pentru poziția de department manager sunt necesare experiență într-un post similar în retail și abilități de comunicare. Candidații trebuie, de asemenea, să fie dispuși să lucreze în ture și în weekend și să vorbească fluent limba engleză.
În oferta actuală de recrutare a companiei apare și un post de People & Culture Administrator pentru magazinul din Sibiu. Printre responsabilitățile asociate acestei poziții se află activitățile administrative de HR din magazin, sprijinul pentru recrutare și integrarea noilor angajați.
Ce alte atribuții sunt prevăzute pentru postul din Sibiu
Persoana selectată pentru postul de People & Culture Administrator va avea și responsabilități legate de verificarea pontajelor și administrarea dosarelor de personal. Totodată, postul presupune pregătirea și verificarea documentelor necesare pentru salarizare.
Pe lista atribuțiilor se mai află analiza rezultatelor și simularea vânzărilor, precum și comunicarea internă. În prezent, compania are în oferta de recrutare și alte poziții pentru magazinele sale din România.
Primark are șapte magazine în România
Retailerul operează în prezent șapte magazine în țară. Două dintre acestea se află în București, la AFI Cotroceni și ParkLake Shopping Centre, iar celelalte sunt în Iulius Town Timișoara, VIVO! Cluj-Napoca, ElectroPutere Mall Craiova, Shopping City Sibiu și Palas Iași.
Primul magazin Primark din România a fost deschis la București, în centrul comercial ParkLake, pe 15 decembrie 2022. Investiția a dus atunci la crearea a 290 de locuri de muncă.
Extinderea rețelei a continuat în ultimii ani
Al doilea magazin al retailerului în România a fost inaugurat tot în Capitală, în AFI Cotroceni, pe 20 iunie 2023. Ulterior, Primark a ajuns și la Timișoara, unde magazinul deschis în august 2024 a presupus o investiție de 10 milioane de euro și a dus la crearea a 150 de locuri de muncă.
În septembrie 2025 a fost inaugurat și magazinul Primark din Cluj-Napoca. Pentru această locație, investiția s-a ridicat la 11 milioane de euro, iar magazinul a creat peste 130 de locuri de muncă.
Compania continuă recrutările în România
În oferta actuală de cariere a Primark apar posturi pentru mai multe orașe din România, inclusiv Bacău, București, Sibiu, Timișoara și Iași. Printre pozițiile listate se numără lucrători comerciali, posturi de management și roluri în zona People & Culture.
Pentru cei interesați de un post în magazinele Primark, condițiile de program reprezintă un aspect important. În cazul pozițiilor de lucrător comercial prezentate pentru noul magazin din Bacău, candidații trebuie să aibă peste 18 ani și să fie dispuși să lucreze atât în ture, cât și în weekend.