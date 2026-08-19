REVIEW ZTE nubia Neo 5 GT – telefonul de gaming care desființează ce știai despre categorie. Ventilatorul adevărat schimbă experiența la jumătate de preț

Aici intervine ghidușul pe care îl voi detalia în rândurile de mai jos și care, fără a avea cel mai rapid procesor sau o valoare fabuloasă de 16GB RAM, duce în spate cu brio cele mai solicitante jocuri ale momentului pentru Android fără să sughițe. În plus, întinde și o mână de ajutor gamerilor care sunt obișnuiți cu triggerele fizice de la controllerele tradiționale de PlayStation sau Xbox. Această performanță este posibilă prin câteva alegeri de design și construcție pe care nu prea le mai găsești în piață în 2026 și, cu siguranță, nu le găsești în această zonă de preț, exact ce ziceam mai sus. Aici intră în ecuație sistemul de trăgace intitulate Neo Trigger 5.0 cu o rată de sampling la atingere de 550 de Hz și o latență mai mică de 5,5 milisecunde, plus sistemul de răcire cu ventilator autentic, fizic, unul care se învârte cu viteză mare în spatele unei camere de vapori, folii de grafit și un canal intern pentru circulația aerului cu suprafață totală fabuloasă de 29.508mm². Pentru context, valoarea declarată pentru răcire este de aproximativ 2,38 ori mai mare decât întreaga suprafață frontală a telefonului de 12.401mm² tocmai pentru că nu descrie o singură piesă plană, ci suma mai multor elemente și straturi termice, multe dintre ele suprapuse integral sau parțial.

Un singur aspect mai vreau să detaliez înainte să intru însă efectiv în pâine cu acest review. ZTE nubia Neo 5 GT este un gadget atractiv, sprinten și foarte bun în majoritatea scenariilor pe care le arunci în direcția lui. Nu este un telefon de top și nici nu își propune, de aici și prețul de 2.500 de lei într-un an în care surprinzător de multe telefoane, multe dintre care le-am și testat, au depășit pragul psihologic de 10.000 de lei. Interesant este însă că prezența unor așa numite compromisuri sub nicio formă nu-i taie din abilitățile pentru care a fost adus în această lume. A fost creat pentru gaming și are toate atuurile pentru a-ți fi un partener de încredere în sesiunile tale extinse dedicate plăcutei activități, fapt confirmat și de rezultatele din benchmark-uri sintetice, nu doar de cele câteva jocuri pretențioase pe care le-am testat.

REVIEW ZTE nubia Neo 5 GT – specificații tehnice și performanță brută

La baza experienței oferite de nubia Neo 5 GT se află platforma MediaTek Dimensity 7400, identificată de aplicațiile de testare prin codul MT6878. Procesorul este realizat într-un proces de fabricație pe 4 nanometri și folosește o configurație cu opt nuclee, împărțită între patru nuclee de performanță tactate la maximum 2,6 GHz și patru nuclee eficiente la 2,0 GHz. Nu vorbim despre cel mai rapid chipset disponibil pe Android în 2026, dar alegerea este una logică pentru un telefon de gaming de aproximativ 2.500 de lei, mai ales când este combinată cu răcirea activă și cu motorul NeoTurbo, responsabil de optimizarea resurselor și menținerea unui număr stabil de cadre pe secundă. Configurația testată de mine include 12 GB de memorie RAM, cărora li se pot adăuga încă 12 GB virtuali, și 256 GB de stocare internă. Sistemul de operare este MyOS 16, construit pe Android 16, iar interfața se mișcă fluent și răspunde rapid inclusiv atunci când mai multe aplicații rămân deschise în fundal.

Ecranul AMOLED de 6,8 inci este unul dintre elementele esențiale ale pachetului și folosește o rezoluție 1.5K de 2.720 x 1.224 de pixeli, o rată de reîmprospătare de 120 Hz și un contrast specificat de 1.000.000:1. Luminozitatea maximă punctuală poate ajunge la 4.500 de niți, astfel încât panoul rămâne ușor de urmărit și în lumină puternică, în timp ce certificarea pentru reducerea luminii albastre încearcă să diminueze oboseala în sesiunile lungi. Pentru jocuri, experiența este completată de o rată instantanee de eșantionare la atingere de până la 3.049 Hz, de triggerele Neo Trigger 5.0 cu eșantionare la 550 Hz și latență hardware mai mică de 5,5 milisecunde, precum și de algoritmul Magic Touch 3.0, care păstrează răspunsul tactil precis chiar și atunci când degetele sunt umede sau transpirate. Motorul liniar pe axa X adaugă un răspuns haptic bine definit, iar cele două difuzoare stereo cu DTS:X Ultra contribuie la localizarea mai bună a efectelor din jocuri.

În Geekbench 7, nubia Neo 5 GT a obținut 938 de puncte în testul single-core și 3.312 puncte în multi-core, în timp ce testul GPU s-a încheiat cu 3.074 de puncte. Rezultatele sunt potrivite pentru segmentul mainstream superior și confirmă faptul că terminalul nu încearcă să câștige printr-un vârf spectaculos de performanță, ci printr-o combinație de putere suficientă și constanță. AnTuTu Benchmark 11.1.4 a oferit un scor total de 1.081.545 de puncte, împărțit în 359.942 pentru procesor, 156.067 pentru componenta grafică, 239.811 pentru memorie și 325.725 pentru experiența de utilizare. Pe parcursul testului, bateria a scăzut cu 5%, iar temperatura indicată a oscilat între aproximativ 35 și 36 de grade Celsius, cu o creștere de numai un grad, un rezultat care pune foarte bine în valoare ventilatorul intern și circuitul extins de răcire.

Testele 3DMark sunt și mai relevante pentru scopul telefonului. În Wild Life, cel mai bun rezultat a fost de 3.858 de puncte, iar cel mai slab de 3.814, ceea ce înseamnă o stabilitate de aproximativ 98,9%. Wild Life Extreme a înregistrat 1.048 de puncte în cea mai rapidă buclă și 1.044 în cea mai lentă, adică o stabilitate de peste 99,6%, iar Steel Nomad Light a variat între 429 și 426 de puncte. Diferențele minuscule dintre prima și ultima buclă sunt mai importante decât scorurile luate separat, pentru că demonstrează că telefonul nu își reduce agresiv frecvențele după câteva minute de sarcină. Acesta este principalul avantaj al ventilatorului adevărat: nu transformă Dimensity 7400 într-un procesor de flagship, dar îl ajută să livreze aproape aceeași performanță pe întreaga durată a unei sesiuni solicitante.

PCMark Work 3.1 a întors un rezultat general de 13.502 puncte, cu 14.300 în navigare pe internet, 6.775 în editare video, 17.557 în scriere, 20.017 în editare foto și 13.182 în procesarea datelor. Stocarea a obținut 14.326 de puncte în testul dedicat, cu o citire secvențială de aproximativ 1.661 MB/s și o scriere secvențială de 942 MB/s. În PassMark, scorul general a fost de 15.030 de puncte, cu rezultate de 7.330 pentru procesor, 29.659 pentru memorie, 58.709 pentru stocare, 30.298 pentru grafica 2D și 42.094 pentru grafica 3D. Pentru un alt reper, calcularea a 100 de milioane de zecimale ale numărului Pi în RealPi a durat 463,38 secunde. Toate acestea descriu un terminal rapid în utilizarea reală, cu stocare suficient de sprintenă pentru instalarea și încărcarea jocurilor de mari dimensiuni.