REVIEW Stație de alimentare Anker SOLIX S2000 – probabil cea mai mare baterie portabilă pe care ai văzut-o e perfectă pentru blackout, dar te ajută și la rulotă

REVIEW Stație de alimentare Anker SOLIX S2000 – specificații tehnice și cum te ajută în practică

Prima cifră care pune în perspectivă dimensiunea acestui gadget este capacitatea de aproximativ 2.000 Wh, adică 2 kWh de energie stocată într-un corp care măsoară doar 208 x 282 x 323,3 mm și cântărește 16,2 kilograme. Sub nicio formă nu este genul de baterie pe care o arunci într-un rucsac, dar raportat la câtă energie transportă, S2000 este surprinzător de compact. Anker vorbește despre un volum de aproximativ 19 litri și îl poziționează drept una dintre cele mai compacte soluții din această clasă, ceea ce contează enorm dacă vrei să-l ții într-o rulotă, într-o dubă, într-un atelier sau pur și simplu într-un colț al casei pentru situații de urgență. Dincolo de capacitatea brută, producătorul pune accent și pe eficiență, prin sistemul OptiSave, care reduce consumul propriu în standby până la aproximativ 8 W. În testele interne Anker, această combinație ar permite până la 35 de ore de backup pentru un frigider, evident în funcție de modelul aparatului și de ciclurile compresorului.

Puterea continuă disponibilă la prizele AC, pe care le avem în România, este de 1.500 W, cu un vârf de până la 3.000 W, iar funcția SurgePad poate urca până la 2.600 W în anumite scenarii. Aici devine relevantă discuția despre consumatorii serioși din casă și chiar despre sculele electrice menționate anterior. Un frigider, televizor, laptop, router, espressor sau multe cuptoare cu microunde pot intra fără probleme în plafonul de 1.500 W dacă nu sunt folosite simultan în combinații prea ambițioase. În cazul motoarelor electrice, precum cele dintr-un flex sau o mașină de găurit, contează însă foarte mult vârful de pornire, care poate fi de câteva ori mai mare decât consumul nominal. Tocmai aici ajută plafonul de 3.000 W pentru sarcini tranzitorii, cu mențiunea importantă că SurgePad nu este gândit pentru echipamente de precizie sau pentru aparate cu cerințe stricte de tensiune. Cu alte cuvinte, S2000 nu transformă orice sculă de 2.500 W într-un consumator compatibil, dar îți oferă o marjă mult mai mare decât sugerează simpla valoare nominală de 1.500 W.

Conectivitatea este suficient de generoasă încât S2000 să funcționeze ca un mic centru electric mobil. Ai patru prize AC de 230 V (două pe față, două pe spate), un port USB-A, un USB-C de 15 W și un al doilea USB-C care urcă până la 100 W, suficient pentru încărcarea directă a unui laptop performant fără adaptorul său de priză. În practică, poți alimenta simultan un router, un laptop, două telefoane și un frigider, de exemplu, atât timp cât suma consumurilor rămâne sub limita sistemului. Ecranul frontal îți arată în timp real puterea de intrare și ieșire, nivelul bateriei și timpul estimat până la descărcare sau încărcare, iar aplicația Anker adaugă control de la distanță, limite de încărcare și descărcare, programarea ieșirilor AC și mai multe moduri de administrare a energiei. Poți inclusiv seta limita superioară de încărcare între 80 și 100% și pragul inferior de descărcare între 1 și 20%, o facilitate utilă dacă vrei să protejezi bateria pe termen lung și nu ai nevoie zilnic de întreaga capacitate.

Reîncărcarea este la rândul ei foarte flexibilă. Din priză, S2000 trage implicit până la 1.150 W, dar prin activarea modului UltraFast din aplicație poate ajunge la 1.600 W, funcție pe care Anker recomandă să o folosești doar atunci când ai realmente nevoie de viteză, pentru a favoriza sănătatea bateriei pe termen lung. Dacă ești departe de rețea, intrarea solară acceptă până la 400 W prin MPPT, cu o plajă de 11–60 V și maximum 12,5 A, suficient pentru panouri portabile precum SOLIX PS200 sau PS400, în funcție de configurație. Mai există scenarii de încărcare prin alternator auto, generator sau priză de 12 V, astfel încât nu depinzi exclusiv de o priză de perete. Pentru camping sau rulotă, aceasta este probabil una dintre cele mai importante particularități: cu suficient soare și un consum rezonabil, poți transforma S2000 dintr-o baterie care inevitabil se descarcă într-un mic sistem energetic autonom.

Poate cea mai interesantă utilizare casnică este însă funcția UPS. Dacă lași S2000 între priză și echipamentele tale, trecerea pe baterie în cazul unei pene de curent se face în aproximativ 10 milisecunde, suficient de rapid pentru ca majoritatea calculatoarelor, routerelor, sistemelor NAS sau altor echipamente sensibile să continue să funcționeze fără o întrerupere perceptibilă. Asta schimbă semnificativ natura produsului: nu mai este doar o baterie pe care o scoți din dulap când se ia curentul, ci poate deveni permanent o verigă între rețeaua electrică și dispozitivele importante din casă. Iar dacă te preocupă longevitatea, celulele LFP sunt proiectate pentru 6.000 de cicluri până la 80% din capacitatea inițială, 8.000 până la 70% și 10.000 până la 60%, Anker declarând o durată de viață de aproximativ 15 ani și oferind o garanție de 5 ani. În contextul unei investiții semnificative, aceasta este probabil una dintre cele mai importante cifre ale întregii fișe tehnice și detaliul pe care trebuie să-l ții minte când te gândești la cheltuială pe termen lung.

REVIEW Stație de alimentare Anker SOLIX S2000 – experiență de utilizare și concluzie

Scriu acest articol pe un MacBook Pro M5 Pro de 16 inci conectat la trei monitoare de 32 de inci, toate conectate la Anker SOLIX S2000, în timp ce aplicația de mobil îmi afișează un consum mediu de 216W și o autonomie rămâsă de 5,3 ore, în contextul în care acumulatorul este la 64%. Nu este ușor să plimbi stația de încărcare dintr-un loc în altul la aproximativ 16 kilograme, dar confortul psihologic pe care îl include în pachet este greu de descris în cuvinte. Predictibilitatea de care dă dovadă, cu sau fără aplicația de mobil, este absolut minunată. Faptul că în orice moment vezi cât mai are până se încarcă sau descarcă complet, faptul că orice consumator este monitorizat în timp real ca să înțelegi în ore autonomia promisă și includerea unui număr mare de tehnologii pentru siguranță și viața lungă, toate conlucrează pentru a simți în permanență că ai făcut o investiție bună.

În privința testelor practice, am încercat să forțez bateria cât se poate de mult pentru a înțelege un pic ce înseamnă acei 2 KWh în practică. Cel mai mare consum pe care l-am generat a fost un vârf de aproximativ 1800W cu râșnița de la un espressor semi-automat. Tot atunci, autonomia estimată s-a prăbușit la aproximativ o oră, dar și-a revenit după câteva secunde la 7-8 ore. Am conectat la SOLIX S2000 și o combină frigorifică, un congelator, chiar și un cuptor cu microunde. În condiții normale, nu cred că există un consumator casnic la care să nu-i facă față, poate doar o centrală termică electrică. Anker a făcut o treabă grozavă cu acest gadget, iar utilitatea practică este, din multe puncte de vedere, fantastică.