REVIEW ZTE nubia Air Pro – un smartphone rezistent și extrem de subțire ce integrează o experiență premium, detalii din telefoane mult mai scumpe

Marea surpriză vine însă de la autonomie. Bateria siliciu-carbon de 5.000 mAh este remarcabilă într-un telefon cu o grosime sub șase milimetri și beneficiază de încărcare rapidă la 45 W, încărcare inversă la 10 W și bypass charging, funcție care poate alimenta direct telefonul atunci când este conectat la priză, reducând căldura acumulată în baterie. În testul PCMark Battery, cu luminozitatea ecranului fixată la 50% și cu un mix repetitiv de navigare pe internet, editare foto și video, scriere și procesare de date, nubia Air Pro a rezistat 18 ore și 56 de minute. Este o valoare astronomică pentru un terminal atât de subțire și una care, în utilizarea obișnuită, îl poate ține fără emoții departe de priză timp de două zile intense, dacă nu chiar mai mult. Dincolo de scorurile sintetice, acesta este probabil cel mai convingător argument tehnic al telefonului: ZTE a reușit să combine o construcție extrem de suplă cu o autonomie pe care multe modele semnificativ mai groase nu o ating.

ZTE a integrat în nubia Air Pro un pachet surprinzător de amplu de funcții AI, grupate într-un meniu dedicat și, foarte important pentru publicul local, traduse aproape integral în limba română. Nu vorbim doar despre denumirea câtorva opțiuni, ci despre meniuri, explicații, câmpuri de introducere și conversații care pot fi folosite direct în română. Printre instrumentele disponibile se numără traducerea vocală și prin subtitrări în timp real, asistentul pentru rescrierea și corectarea textelor, căutarea circulară a conținutului afișat pe ecran cu ajutorul Google Lens, editarea imaginilor și generarea de fundaluri. Interfața mai include o serie de agenți specializați, precum Profesorul de Engleză, Expertul în Nume sau asistentul pentru horoscop, alături de opțiuni mai curioase, precum Prietena AI și Iubitul AI. Traducerea poate folosi româna împreună cu limbi precum engleza, chineza, franceza, germana, italiana, spaniola, japoneza sau portugheza, iar faptul că toate aceste servicii sunt accesibile fără să navighezi prin meniuri în engleză face experiența semnificativ mai prietenoasă. Apropo, spre deosebire de zona AI pe alte branduri de telefoane, nimic din ce am testat nu s-a blocat de vreun ecran de plată, nu mi s-a cerut să fac vreun abonament și nu mai s-a atras atenția că ar exista vreo limită vizavi de cât și cum poți să folosești inteligența artificială pe nubia Air Pro.

Zona de editare foto este probabil cea mai utilă și mai bine pusă în valoare. Din meniul Editare imagine AI poți decupa automat un subiect, elimina obiecte, extinde cadrul unei fotografii sau transforma o schiță într-o imagine elaborată. Funcția de generare imagine din imagine permite aplicarea unor stiluri precum desen de mână, suprarealism, ilustrație sau acuarelă, iar rezultatele obținute în testele mele au păstrat foarte bine structura fotografiei originale. În cazul unei imagini cu o pisică aflată în dreptul unei uși, telefonul a reușit să păstreze poziția animalului, florile, încălțămintea și elementele din fundal, reinterpretându-le coerent în fiecare dintre stilurile alese. Varianta desenată a conservat inclusiv culoarea ochilor și expresia pisicii, în timp ce modul suprarealist a produs o imagine mai apropiată de o randare tridimensională, cu lumină cinematografică și detalii suplimentare. Opțiunea de acuarelă a simplificat scena fără să o facă de nerecunoscut, ceea ce arată că sistemul nu aplică doar un filtru peste fotografie, ci reconstruiește vizual conținutul.

Generarea imaginilor pornind de la text funcționează și cu instrucțiuni scrise în română, un detaliu care nu ar trebui trecut cu vederea într-o piață în care multe servicii AI integrate de producători se limitează încă la limba engleză. Am introdus o descriere despre un oraș ploios și un cuplu în vârstă care merge ținându-se de mână, iar nubia Air Pro a generat mai multe scene realiste, cu străzi ude, umbrele, reflexii și arhitectură urbană coerentă. Rezultatul nu a respectat perfect fiecare element al instrucțiunii, metafora cu cele două „jucării stricate” din prompt fiind ignorată, dar ideea principală a fost interpretată corect și redată într-o manieră credibilă. Imaginile pot fi regenerate și setate direct ca fundal, fără export într-o aplicație separată. Același caracter practic se regăsește și în asistentul pentru text, care poate aranja, reformula, corecta și traduce pasaje, chiar dacă unele formulări din interfață și răspunsurile agenților mai au nevoie de finisare lingvistică.

Cea mai neobișnuită funcție rămâne Animalul de companie AI, care transformă un cățel virtual într-un personaj prezent atât pe ecranul principal, cât și într-un spațiu interactiv separat. Mi-a adus aminte de Tamagotchi de pe vremuri. Poți discuta în română cu el, îi poți schimba numele, îl poți mângâia și poți activa diverse animații sau activități. Personajul apare inclusiv în fundalul dinamic al telefonului, în poziții diferite, ceea ce adaugă personalitate interfeței fără să fie obligatoriu pentru utilizatorii care preferă o experiență mai sobră. În aceeași zonă, agenții AI pot răspunde în română la întrebări despre educație, nume sau astrologie, iar răspunsurile sunt prezentate într-un format conversațional simplu. Unele funcții sunt mai degrabă curiozități decât motive decisive de achiziție, dar pachetul în ansamblu este neașteptat de bogat pentru un telefon de aproximativ 500 de euro. Mai important, ZTE nu a tratat limba română ca pe o simplă traducere a meniurilor, ci a permis folosirea ei efectivă în editare, generare de imagini, conversații și traducere.

REVIEW ZTE nubia Air Pro – abilități de captură

Pe partea din spate, nubia Air Pro mizează în primul rând pe o cameră principală de 108 megapixeli cu autofocus, construită în jurul unui senzor de 1/1,67 inci și al unei lentile cu șase elemente, cu diafragmă f/1.75. ZTE folosește o tehnologie de combinare 9-în-1 a pixelilor, prin care informația captată de mai multe fotodiode este grupată pentru a obține un pixel echivalent de 1,92 micrometri, soluție gândită să îmbunătățească luminozitatea și nivelul de detaliu în condiții mai dificile. Camera principală este completată de un senzor macro de 2 megapixeli cu focalizare fixă, ceea ce face ca sistemul să fie orientat mai degrabă spre calitatea și rezoluția camerei principale decât spre versatilitatea oferită de un obiectiv ultrawide sau de un zoom optic dedicat.

Pentru selfie-uri și apeluri video, telefonul integrează o cameră frontală de 32 de megapixeli, cu diafragmă f/2.2 și obiectiv format din cinci elemente. Aplicația foto include mai multe moduri care încearcă să profite de rezoluția ridicată a senzorului principal, printre care Quick Snap pentru subiecte în mișcare, fotografiere în rafală prin apăsare prelungită, slow motion, time-lapse și captură simultană cu mai multe camere.

Pe partea de zoom, în absența unor senzori suplimentari dedicați, vorbim exclusiv de zoom digital, o realitate pe care o întâlnești de altfel și la iPhone Air. Din acest motiv, detaliile tind să se piardă dacă ești amator de zoom extrem, dar chiar și așa, mixul dintre senzorul principal generos și algoritmi AI, în majoritatea cazurilor se vor reflecta în imagini bune sau foarte bune, mai ales în condiții rezonabile de iluminare. Partea bună a unui singur senzor principal, dacă o putem numi așa, constă însă în faptul că sub nicio formă nu vei întâmpina variații sau fluctuații de expunere și gamma când te vei juca cu zoom-ul. Întreaga plajă cromatică rămâne constantă.

Pe partea de fotografie portret, chiar dacă efectul bokeh (încețoșarea fundalului) nu este foarte agresiv, rezultatul final este unul foarte plăcut, atractiv și corect. În cazul pisicii din stânga, de exemplu, mustățile și firele de păr răzlețe din cap se văd absolut impecabil, în timp ce jumătatea din spate a corpului este încețoșată organic, discret. Se respectă foarte bine succesiunea planurilor din cadru pentru ca ceea ce vezi în primplan să fie foarte bine în focus, fapt valabil și la floarea roz din dreapta.

Pentru că selfie-urile sunt inevitabile în 2026, ai pretenții să scoți telefonul din buzunar și în jumătate de secundă să ai un cadru expus corect, cu detalii multe și, cel puțin în opinia mea, fără AI agresiv care să-ți rupă expresia feței de realitate de dragul „înfrumusețării”. Aici, ZTE nubia Air Pro face o treabă cât se poate de centă, chiar și când condițiile de iluminare nu sunt ideale. Cadrul de mai sus, de exemplu, a fost imortalizat foarte aproape de apusul soarelui. Rezoluția este bună, iar amatorii de instrumente de inteligență artificială au o serie stufoasă de instrumente pentru a scăpa de riduri, cearcăne și alte particularități umane, dacă asta își doresc. Mi se pare că pe partea de stabilizare există un pic de loc de îmbunătățire, dar acesta este și motivul pentru care de fiecare dată când surprind un cadru mai mult sau mai puțin important fac două, trei fotografii, nu doar una.

Un lucru este însă sigur, chiar dacă ești privat de un senzor principal ultrawide, în cazul fotografiilor portret și la instantanee, ZTE nubia Air Pro se descurcă mai mult decât rezonabil pentru această zonă de preț și pentru configurația de captură disponibilă. Scenele au contrast bun, expuneri corecte, nu se pune sub nicio formă problema de aberații cromatice, iar numeroasele instrumente AI pe care le ai la dispoziție te ajută oricum să îți îmbunătățești rezultatele atunci când nu sunt chiar perfecte.

REVIEW ZTE nubia Air Pro – experiență de utilizare și concluzie

Dincolo de benchmark-uri, camere și funcțiile AI, nubia Air Pro convinge în primul rând prin felul în care se simte în utilizarea de zi cu zi. Grosimea de numai 5,99 milimetri și greutatea de 172 de grame îl fac foarte ușor de purtat, fără ca telefonul să transmită impresia unui dispozitiv fragil. Rama centrală din aliaj de aluminiu, sticla frontală rezistentă și ranforsările interne din cele patru colțuri contribuie la o construcție mai solidă decât ar sugera profilul extrem de subțire. Marginile ecranului aproape inexistente, specificate la aproximativ 1,3 milimetri, completează aspectul premium, iar certificările IP68, IP69 și IP69K reprezintă un avantaj rar chiar și în segmente de preț mult mai ridicate. Nu uita că acestea se traduc prin faptul că telefonul poate rezista la scufundare în apă dulce, la jeturi de apă sub presiune și la temperaturi ridicate în condițiile de testare specificate de producător, fără ca toate acestea să vină la pachet cu o carcasă masivă sau greoaie.

Un paragraf separat merită interfața Sport Mode, una dintre particularitățile prin care ZTE încearcă să diferențieze nubia Air Pro de multitudinea de telefoane mainstream disponibile în 2026. Modul poate fi accesat rapid prin butonul fizic Motion Key de pe rama stângă, configurabil și pentru alte scurtături, și transformă interfața într-un centru dedicat activităților sportive. Ai acces rapid la aplicațiile de fitness, muzică, hărți, vreme și statisticile relevante pentru antrenament, fără să cauți fiecare instrument prin multitudinea de aplicații. Experiența este completată de o cutie de unelte pentru exterior, cu busolă, altimetru, fir cu plumb, raportor și alte instrumente practice, dar și de funcții de siguranță precum lumina stroboscopică, alarma puternică și semnalele vizuale afișate pe ecran. Pentru alergare sau ciclism există și o banderolă dedicată, vândută separat, ajustabilă și rezistentă la transpirație. Sport Mode nu transformă telefonul într-un ceas sportiv profesionist, dar este o integrare inteligentă, coerentă și mai utilă decât multe dintre aplicațiile preinstalate pe care ajungi să nu le deschizi niciodată.

La capitolul multimedia, cele două difuzoare stereo se aud surprinzător de bine pentru un telefon atât de subțire. Volumul maxim este generos, iar sunetul își păstrează claritatea fără distorsiuni deranjante, inclusiv în secvențe aglomerate din jocuri, filme sau piese muzicale cu multe instrumente. Spațialitatea este mai amplă decât te-ai aștepta de la o carcasă cu atât de puțin volum intern, iar separarea canalelor se simte în special când ții telefonul în poziție orizontală. Frecvențele joase nu pot concura cu un difuzor extern, în mod evident, dar se manifestă frumos printr-o vibrație discretă a carcasei, suficientă pentru a oferi muzicii și efectelor sonore mai multă greutate. Împreună cu ecranul AMOLED luminos și fluid, această componentă transformă nubia Air Pro într-un dispozitiv foarte plăcut pentru consum de podcasturi, seriale, gaming și apeluri video.

Dacă tragem linie, ZTE nubia Air Pro este unul dintre acele telefoane care nu încearcă să câștige fiecare comparație prin cel mai rapid procesor sau cea mai complexă configurație foto, ci printr-un pachet foarte bine echilibrat. Ai un design extrem de subțire, o construcție rezistentă, un ecran excelent, autonomie neobișnuit de mare, încărcare rapidă, difuzoare stereo bune și numeroase funcții AI disponibile inclusiv în limba română. La aproximativ 500 de euro, compromisurile există și țin în principal de performanța grafică modestă în cele mai grele teste, lipsa unei camere ultrawide și zoomul exclusiv digital. Nu sunt însă neajunsuri care să umbrească experiența generală. Din contră, nubia Air Pro demonstrează foarte convingător că un telefon mainstream poate împrumuta designul, rezistența și rafinamentul unor modele mult mai scumpe, fără să sacrifice autonomia sau utilitatea practică. Este ușor de recomandat celor care vor un terminal diferit, elegant și foarte bine echipat, dar nu sunt dispuși să plătească prețul unui flagship.

ZTE nubia Air Pro poate fi achiziționat de pe eMag în versiunile alb și negru.