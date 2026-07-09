REVIEW Roborock RockMow Z1 AWD – probabil cel mai avansat robot de tuns iarbă, dar vine cu câteva mențiuni. Cum face magie și la ce să fii atent
Categoria roboților de tuns iarba este una foarte atractivă dacă ai un gazon de dimensiuni generoase și, mai ales, unul a cărui mentenanță săptămânală îți consumă o cantitate semnificativă de timp și îți generează stres. Un gazon bine întreținut arată aproape magic, e fascinant prin simplitate, dar cineva trebuie să fie inevitabil responsabil de acea magie. Aici intră în ecuație un gadget precum RockMow Z1 de la Roborock, un gadget pe care l-am putut testa în ultimele zile și de care este foarte ușor să te îndrăgostești din privința rezultatelor. În același timp însă, pentru rezultate perfecte, trebuie să ai în vedere câteva aspecte foarte relevante, câteva pregătiri prealabile și câteva limitări. Nu va dura mult timp până îți vei uimi prietenii cu iarba ta ce pare desprinsă de pe un stadion de Campionat Mondial, dar toată puterea de procesare, hardware-ul remarcabil și inteligența artificială implică și un pic de atenție din partea utilizatorului. Pe mine m-a câștigat, dar având în vedere prețul generos de peste 10.000 de lei, este clar pentru oricine că trebuie să facă multe pentru a-și justifica investiția de mii de euro.
Ca referință, este bine de reținut că RockMow Z1 este disponibil în trei variante, incredibil de similare din prisma marii majorități a specificațiilor, dar cu diferențe importante când vorbim de capacitatea bateriei și suprafața recomandată de gazon pe care o pot acoperi. RockMow Z115, testat de mine, este gândit pentru suprafețe de până la 1.500 de metri pătrați și vine cu o baterie de 6 Ah, suficientă pentru aproximativ 120 de minute de tuns la o singură încărcare, după care are nevoie de circa 60 de minute pentru a reveni la 100%. RockMow Z130 urcă miza la 3.000 de metri pătrați, cu o baterie de 7,5 Ah, o autonomie declarată de 140 de minute și un timp de încărcare de aproximativ 70 de minute. Vârful de gamă este RockMow Z150, versiunea pentru grădini foarte mari, de până la 5.000 de metri pătrați, cu baterie de 10 Ah, până la 200 de minute de tuns la o încărcare și, interesant, același timp de încărcare de 60 de minute ca modelul de bază.
În rest, diferențele sunt aproape inexistente sau, mai corect spus, irelevante pentru experiența de utilizare de zi cu zi. Toate cele trei versiuni folosesc același sistem de tăiere cu șase lame, aceeași lățime de tăiere de 24 de centimetri, aceeași înălțime reglabilă electric din aplicație între 20 și 70 de milimetri și aceeași platformă flotantă de tăiere, utilă mai ales atunci când terenul nu este perfect uniform. Toate au tracțiune integrală, pot aborda pante de până la 80%, echivalentul a aproximativ 39 de grade, pot trece peste obstacole de până la 8 centimetri și beneficiază de același sistem de direcție activă, suspensie dinamică, percepție ambientală Sentisphere, evitare a obstacolelor prin Quad Vision, cartografiere asistată de AI, administrare pe zone multiple, protecție antifurt și conectivitate prin WiFi, Bluetooth și 4G. Inclusiv dimensiunile sunt identice, 661 x 475 x 294 mm, iar greutatea variază nesemnificativ, de la 21,2 kilograme la 21,5 kilograme. Cu alte cuvinte, alegerea nu se face în funcție de cât de „deștept” este robotul, ci în funcție de cât de mare este gazonul tău și cât de mult vrei să se poată descurca singur între două încărcări.
Înainte să intru în detaliile tehnice, aș mai insista pe un aspect esențial sau, dacă vrei s-o percepi așa, prima limitare. Acesta este un robot de tuns iarba. Deși cu siguranță poate tăia o varietate foarte mare de ierburi, plante sau alte verdețuri, iar în testele mele chiar a făcut asta, unele dintre ele cu o grosime și o rezistență semnificativ mai mare decât a firului de iarbă, în opinia mea, este greșit să consideri că inabilitatea de a cosi un câmp „sălbatic” este un minus pentru RockMow Z1. Mai degrabă, este în afara domeniului său de activitate. Ca să fac o paralelă probabil nepotrivită, sunt mulți șoferi care pot manevra un motostivuitor, dar când dai peste unul care nu are această abilitate, nu reprezintă sub nicio formă o critică la adresa abilităților sale de șofer. Roborock în nicio secundă nu promovează acest gadget ca fiind capabil să taie un câmp de lucernă, de exemplu. „Lawnmower”, după cum îi spune și numele, este o mașină de tuns iarba sau un robot de întreținut gazonul, nu câmpul.
REVIEW Roborock RockMow Z1 AWD – specificațiile tehnice care îl scot în fața concurenței, iar pe tine în fața vecinilor
RockMow Z1 nu este genul de robot de tuns iarba care încearcă să impresioneze doar prin faptul că nu are nevoie de cablu perimetral. Aceasta a devenit deja o direcție firească pentru modelele premium din piață. Diferența, cel puțin pe hârtie, vine din combinația de tracțiune integrală, direcție activă, suspensie dinamică, sistem de percepție ambientală și tăiere precisă, toate într-un corp de aproximativ 21 de kilograme, cu rezistență la apă IPX6 și conectivitate prin WiFi, Bluetooth și 4G. Altfel spus, discutăm despre un robot construit nu doar pentru grădina perfect plată dintr-o broșură, ci pentru scenariul mai realist în care ai denivelări, zone înguste, copaci, pante, rădăcini, dale, margini și inevitabilele imperfecțiuni ale unui gazon real. Ca idee, clasificarea IPX6 indică faptul că un dispozitiv este protejat împotriva jeturilor puternice de apă (cu un volum de 100 de litri/minut) venite din orice direcție. Aceasta este cea mai intensă clasă de testare pentru stropire, însă dispozitivele nu sunt concepute pentru scufundare.
Primul element care îl scoate în evidență este sistemul AWD, adică tracțiunea integrală. Roborock promite că RockMow Z1 poate urca pante de până la 80%, echivalentul a 38,7 grade, și poate trece peste obstacole cu înălțime de până la 8 centimetri. Sunt cifre foarte mari pentru această categorie de produse și explică de ce robotul are o apariție mai apropiată de un mic vehicul off-road decât de o mașină clasică de tuns iarba. În practică, aceste valori trebuie tratate cu un pic de maturitate: testele pe pantă extremă se fac doar pe iarbă uscată și teren stabil, iar pe pante foarte abrupte producătorul recomandă deplasarea în sus sau în jos, nu neapărat transversal. Pentru pante mai mici, de până la 47%, echivalentul a aproximativ 25 de grade, robotul poate merge în mai multe direcții, inclusiv lateral sau diagonal.
Partea cu adevărat interesantă este că RockMow Z1 nu se bazează doar pe forța roților. Sistemul său de direcție activă folosește motoare independente pentru roțile din față, iar aceasta este o diferență considerabilă față de mulți roboți 4WD care se bazează pe direcție pasivă. Avantajul teoretic este simplu: mai puține manevre înainte-înapoi, întoarceri mai curate, trasee mai eficiente și mai puține urme lăsate în gazon de roțile care trag sau împing agresiv în timpul virajelor. Într-o curte cu straturi de flori, alei înguste, contururi rotunjite sau zone în care robotul trebuie să întoarcă frecvent, această soluție ar trebui să conteze mai mult decât pare la prima vedere.
La acest capitol intră și suspensia dinamică, un detaliu care sună aproape exagerat pentru un robot de tuns iarba, dar care are logică atunci când vezi cât de multe situații problematice pot apărea într-un gazon. RockMow Z1 folosește un șasiu adaptiv și arcuri independente pe puntea spate, astfel încât fiecare roată să poată reacționa separat la denivelări. Scopul nu este confortul, ca la o mașină, ci stabilitatea corpului și menținerea platformei de tăiere cât mai uniformă, iarba, indiferent unde se află, să fie tăiată la aceeași înălțime. Dacă robotul se balansează, sare sau se înclină prea mult pe teren dificil, calitatea tăierii are de suferit. De aceea, suspensia nu este un moft de marketing, ci una dintre piesele importante din ecuația unui tuns uniform.
Sistemul de tăiere este construit în jurul a șase lame, cu o lățime de lucru de 24 de centimetri și reglaj electric al înălțimii in-app între 20 și 70 de milimetri. Asta înseamnă că modificarea înălțimii nu se face mecanic, dintr-un buton ascuns sub carcasă, ci direct din aplicație. Platforma de tăiere este flotantă, deci poate urma mai bine conturul terenului, iar Roborock vorbește și despre o tăiere a marginilor la 3 centimetri, prin modulul opțional PreciEdge. Aici merită reținută mențiunea că modulul se vinde separat, iar cei 3 centimetri se referă la distanța structurală față de limită, rezultatul efectiv depinzând de forma marginii gazonului și de logica software, care ar urma să fie rafinată prin update-uri OTA. Dacă nu ții neapărat ca iarba să fie tăiată milimetric în raport cu marginea pavajului de exemplu, poți să uiți de acel instrument suplimentar. Probabil de asta nici nu este inclus.
Navigația este una dintre zonele în care RockMow Z1 încearcă să se diferențieze puternic. Roborock folosește denumirea Sentisphere pentru un sistem care combină RTK full-band, adică navigație satelitară de precizie, cu VSLAM, adică orientare vizuală. Pe scurt, în zonele deschise, robotul folosește RTK pentru trasee precise, iar în zonele umbrite sau mai complicate poate apela la navigație vizuală ca să nu se piardă. Producătorul promite precizie la nivel de centimetru, deplasare stabilă sub coroane de copaci moderate ca stufoșenie și trecere autonomă prin pasaje înguste de minimum 0,8 metri. Totuși, pentru performanțe bune, antena RTK trebuie instalată corect: într-o zonă deschisă, cu cel puțin 120 de grade vizibilitate spre cer, la minimum 2 metri de pereți sau copaci și în poziție verticală.
Pe partea de evitare a obstacolelor, RockMow Z1 folosește Quad Vision, cu patru camere coordonate, două frontale și două laterale. Ideea este ca robotul să poată detecta obstacole statice, oameni, animale și obiecte peste care poate trece în siguranță, fără să sacrifice inutil suprafața tunsă. Aici trebuie păstrată însă o nuanță, unele funcții avansate, precum cartografierea asistată de AI, anumite scenarii de evitare a obstacolelor, gestionarea multi-zone sau tunderea cu modele personalizate, sunt marcate de Roborock ca disponibile printr-un update OTA viitor. Cu alte cuvinte, hardware-ul este acolo, promisiunea este ambițioasă, dar experiența completă depinde și de maturizarea software-ului.
În final, lista de dotări este completată de protecția antifurt, cu alarmă sonoră, blocare prin PIN, urmărire 4G în timp real și compatibilitate cu trackere terțe, plus funcții de aplicație precum administrarea pe zone, dashboard în timp real, senzor de ploaie și mod prietenos cu fauna, care poate opri tunderea în anumite intervale pentru a nu deranja animale nocturne precum aricii sau iepurii. Toate acestea conturează imaginea unui robot foarte sofisticat, dar merită subliniat încă o dată că aici vorbim despre arhitectură, ambiții tehnice și specificații. Cum se simt ele în utilizarea de zi cu zi, cât de ușor îl configurezi, unde apar limitele și cât de spectaculos este rezultatul final sunt lucruri care merită discutate separat, pentru că aici începe de fapt review-ul.
REVIEW Roborock RockMow Z1 AWD – experiență de utilizare
Acest robot de ultimă generație de la Roborock vine într-o cutie de dimensiuni generoase și este cât se poate de impozant atât ambalat, cât și pe iarbă. Pe partea de montaj, este nevoie de un pic de atenție, dar cu siguranță nu vorbim de complicăciuni pentru care ai avea nevoie de asistență tehnică. Stația de încărcarea se fixează în pământ cu niște holșuruburi de plastic folosind o tubulară inclusă în pachet. De la stație pleacă un cablu de încărcare către modulul RTK pe care îl fixezi în pământ cu un mecanism similar cu o furcă. Este important ca sistemul RTK să nu fie instalat lângă pereți sau sub vreun copac, ci sub cerul liber. Vorbind de un echipament pentru exterior, este lăudabil faptul că toate cablurile și conectorii vin cu un manșon de protecție cu filet care te scapă de stresul consecințelor ploilor torențiale. În plus, pentru că sunt șanse mari să nu ai un cablu de curent foarte aproape de gazon, este inclus și un prelungitor foarte generos pentru încărcarea robotului, pe lângă transformatorul efectiv pe care îl bagi în priză.
Înainte să te apuci de treabă, recomand cu entuziasm să respecți câteva aspecte pe care Roborock le menționează în manualul produsului. În primul rând, curăță gazonul de crengi, pietre, jucării, fire, cabluri sau orice alte obstacole care ar putea deveni periculoase ori ar putea bloca robotul. Copiii și animalele de companie ar trebui ținute departe de zona în care lucrează RockMow Z1, iar în cazul scenariilor extreme, precum urcarea pantelor abrupte sau trecerea peste obstacole mai serioase, ar fi bine să ai iarbă uscată și să ții robotul sub supraveghere. Înainte de prima utilizare, gazonul ar trebui adus deja la o înălțime normală de întreținere, Roborock recomandând maximum 12 centimetri, pentru că robotul este gândit să mențină iarba la un nivel optim, nu să transforme un teren neîngrijit într-o peluză de revistă dintr-o singură trecere. Tot înainte de prima tură, bateria trebuie încărcată complet, pentru performanță optimă, iar tunderea ar trebui făcută pe vreme uscată, nu pe ploaie abundentă. Nu în ultimul rând, pentru sănătatea gazonului, este bine să nu tunzi aceeași zonă de mai multe ori pe zi și să nu tai mai mult de o treime din înălțimea firului de iarbă într-o singură sesiune.
După cum probabil te-ai fi așteptat, toată partea de interacțiune și configurare a RockMow Z1 se face prin intermediul aceleiași aplicații Roborock pe care o ai deja pe telefon, în cazul în care ești utilizator al roboților de aspirare ai brandului. Suportă limba română în proporție de 100%, deci, după cum se poate vedea și în capturile de ecran de mai sus, nu ar trebui să ai absolut niciun dubiu vizavi de cum să profiți la maxim de ceea ce are de oferit gadgetul.
În practică, pentru că fiecare gazon este cât se poate de diferit ca formă și s-ar putea să ai niște plante sau arbuști cu care nu vrei ca robotul să intre vreodată în contact, începi prin definirea zonei de tuns iarba. Cel mai facil mod de a face acest lucru și cel pe care l-am folosit eu este prin intermediul unui joystick virtual pe ecranul telefonului. Plimbi robotul pe marginea hărții pe care vrei s-o folosească gadgetul pe viitor. În mod evident, imediat după, poți defini zone `interzise`, poți împarte harta în mai multe zone și poți marca diferite tipuri de zone. Din nou, dacă ai un aspirator robot în casă, sistemul de cartografiere este similar din acest punct de vedere.
Cum taie iarba, că de asta l-ai cumpărat? RockMow Z1 de la Roborock este fascinant din prisma modului de lucru și, în opinia mea, este o bucurie să-l privești și, fără niciun dubiu, să conștientizezi avansurile tehnologice fabuloase din spate. Modul în care se întoarce la 360 de grade pe loc datorită roților frontale care se întorc la 90% pare în mod autentic SF. În ceea ce privește înălțimea de tăiere a ierbii, inițial mi s-a părut că nu prea făcea treabă pentru că era setat pe 70 de milimetri înălțime. Când l-am setat pe 20mm, după cum se poate vedea și în captura de ecran de mai sus, zici că a intrat pe steroizi și s-a descurcat impecabil pe o suprafață de câteva sute de metri pătrați. Toată zona de test a fost în pantă de aproximativ 20 de grade, dacă nu mai mult, și în nicio secundă nu am avut impresia că robotul se chinuie la vreun nivel.
L-am luat în brațe și l-am mutat și într-o zonă terasată de câteva zeci de metri doar pentru a vedea dacă funcționează fără senzorul RTK sau Wi-Fi. În acea situație, folosești Bluetooth pentru conectivitate, iar pentru că nu mai are harta de referință, poți fără probleme să tai iarba utilizând aplicația de mobil, din nou, ca joystick virtual. În mod evident, această soluție implică o perioadă de adaptare sau învățare, dar mă bucură teribil că există și o poți folosi. S-ar putea chiar și să te distrezi cu prietenii încercând să faceți treabă mai bună unul decât altul.
În final, deși s-ar putea să sune exagerat, cred că este foarte ușor să ajungi să îndrăgești acest mic gigant, mai ales dacă ai o zonă de gazon generoasă. Nu degeabă se laudă că face față fără probleme unei suprafețe de 1.500 de metri pătrați. Dacă ai 100 de metri sau 200 de metri de gazon, nu cred că se justifică investiția deloc neglijabilă, dar cu siguranță face și atunci minuni. În condiții optime, funcționează perfect și vei avea numai cuvinte de laudă la adresa lui. Însist însă pe faptul că, dacă ai gropi mai mari de 8 centimetri în gazon, în jurul unor copaci de exemplu, va întâmpina probleme și s-ar putea chiar să aibă nevoie de asistență. Acelea reprezintă însă situații excepționale, pe care cu un pic de răbdare le poți oricum marca pe harta ca fiind zone de evitat. În orice caz, la final, cu asistență minimă sau chiar zero din partea ta, cred cu tărie că Roborock RockMow Z1 este cea mai rapidă și eficientă cale ca al tău gazon să arate impecabil tot timpul, în fiecare zi și, dintr-o sursă de stres, să se transforme într-o sursă de bucurie și, de ce nu, de fascinație. Nu de alta, dar este foarte greu ca manual să fii la fel de eficient sau precis.