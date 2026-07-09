REVIEW Roborock RockMow Z1 AWD – probabil cel mai avansat robot de tuns iarbă, dar vine cu câteva mențiuni. Cum face magie și la ce să fii atent

În rest, diferențele sunt aproape inexistente sau, mai corect spus, irelevante pentru experiența de utilizare de zi cu zi. Toate cele trei versiuni folosesc același sistem de tăiere cu șase lame, aceeași lățime de tăiere de 24 de centimetri, aceeași înălțime reglabilă electric din aplicație între 20 și 70 de milimetri și aceeași platformă flotantă de tăiere, utilă mai ales atunci când terenul nu este perfect uniform. Toate au tracțiune integrală, pot aborda pante de până la 80%, echivalentul a aproximativ 39 de grade, pot trece peste obstacole de până la 8 centimetri și beneficiază de același sistem de direcție activă, suspensie dinamică, percepție ambientală Sentisphere, evitare a obstacolelor prin Quad Vision, cartografiere asistată de AI, administrare pe zone multiple, protecție antifurt și conectivitate prin WiFi, Bluetooth și 4G. Inclusiv dimensiunile sunt identice, 661 x 475 x 294 mm, iar greutatea variază nesemnificativ, de la 21,2 kilograme la 21,5 kilograme. Cu alte cuvinte, alegerea nu se face în funcție de cât de „deștept” este robotul, ci în funcție de cât de mare este gazonul tău și cât de mult vrei să se poată descurca singur între două încărcări.

Înainte să intru în detaliile tehnice, aș mai insista pe un aspect esențial sau, dacă vrei s-o percepi așa, prima limitare. Acesta este un robot de tuns iarba. Deși cu siguranță poate tăia o varietate foarte mare de ierburi, plante sau alte verdețuri, iar în testele mele chiar a făcut asta, unele dintre ele cu o grosime și o rezistență semnificativ mai mare decât a firului de iarbă, în opinia mea, este greșit să consideri că inabilitatea de a cosi un câmp „sălbatic” este un minus pentru RockMow Z1. Mai degrabă, este în afara domeniului său de activitate. Ca să fac o paralelă probabil nepotrivită, sunt mulți șoferi care pot manevra un motostivuitor, dar când dai peste unul care nu are această abilitate, nu reprezintă sub nicio formă o critică la adresa abilităților sale de șofer. Roborock în nicio secundă nu promovează acest gadget ca fiind capabil să taie un câmp de lucernă, de exemplu. „Lawnmower”, după cum îi spune și numele, este o mașină de tuns iarba sau un robot de întreținut gazonul, nu câmpul.

REVIEW Roborock RockMow Z1 AWD – specificațiile tehnice care îl scot în fața concurenței, iar pe tine în fața vecinilor

RockMow Z1 nu este genul de robot de tuns iarba care încearcă să impresioneze doar prin faptul că nu are nevoie de cablu perimetral. Aceasta a devenit deja o direcție firească pentru modelele premium din piață. Diferența, cel puțin pe hârtie, vine din combinația de tracțiune integrală, direcție activă, suspensie dinamică, sistem de percepție ambientală și tăiere precisă, toate într-un corp de aproximativ 21 de kilograme, cu rezistență la apă IPX6 și conectivitate prin WiFi, Bluetooth și 4G. Altfel spus, discutăm despre un robot construit nu doar pentru grădina perfect plată dintr-o broșură, ci pentru scenariul mai realist în care ai denivelări, zone înguste, copaci, pante, rădăcini, dale, margini și inevitabilele imperfecțiuni ale unui gazon real. Ca idee, clasificarea IPX6 indică faptul că un dispozitiv este protejat împotriva jeturilor puternice de apă (cu un volum de 100 de litri/minut) venite din orice direcție . Aceasta este cea mai intensă clasă de testare pentru stropire, însă dispozitivele nu sunt concepute pentru scufundare.

Primul element care îl scoate în evidență este sistemul AWD, adică tracțiunea integrală. Roborock promite că RockMow Z1 poate urca pante de până la 80%, echivalentul a 38,7 grade, și poate trece peste obstacole cu înălțime de până la 8 centimetri. Sunt cifre foarte mari pentru această categorie de produse și explică de ce robotul are o apariție mai apropiată de un mic vehicul off-road decât de o mașină clasică de tuns iarba. În practică, aceste valori trebuie tratate cu un pic de maturitate: testele pe pantă extremă se fac doar pe iarbă uscată și teren stabil, iar pe pante foarte abrupte producătorul recomandă deplasarea în sus sau în jos, nu neapărat transversal. Pentru pante mai mici, de până la 47%, echivalentul a aproximativ 25 de grade, robotul poate merge în mai multe direcții, inclusiv lateral sau diagonal.

Partea cu adevărat interesantă este că RockMow Z1 nu se bazează doar pe forța roților. Sistemul său de direcție activă folosește motoare independente pentru roțile din față, iar aceasta este o diferență considerabilă față de mulți roboți 4WD care se bazează pe direcție pasivă. Avantajul teoretic este simplu: mai puține manevre înainte-înapoi, întoarceri mai curate, trasee mai eficiente și mai puține urme lăsate în gazon de roțile care trag sau împing agresiv în timpul virajelor. Într-o curte cu straturi de flori, alei înguste, contururi rotunjite sau zone în care robotul trebuie să întoarcă frecvent, această soluție ar trebui să conteze mai mult decât pare la prima vedere.

La acest capitol intră și suspensia dinamică, un detaliu care sună aproape exagerat pentru un robot de tuns iarba, dar care are logică atunci când vezi cât de multe situații problematice pot apărea într-un gazon. RockMow Z1 folosește un șasiu adaptiv și arcuri independente pe puntea spate, astfel încât fiecare roată să poată reacționa separat la denivelări. Scopul nu este confortul, ca la o mașină, ci stabilitatea corpului și menținerea platformei de tăiere cât mai uniformă, iarba, indiferent unde se află, să fie tăiată la aceeași înălțime. Dacă robotul se balansează, sare sau se înclină prea mult pe teren dificil, calitatea tăierii are de suferit. De aceea, suspensia nu este un moft de marketing, ci una dintre piesele importante din ecuația unui tuns uniform.

Sistemul de tăiere este construit în jurul a șase lame, cu o lățime de lucru de 24 de centimetri și reglaj electric al înălțimii in-app între 20 și 70 de milimetri. Asta înseamnă că modificarea înălțimii nu se face mecanic, dintr-un buton ascuns sub carcasă, ci direct din aplicație. Platforma de tăiere este flotantă, deci poate urma mai bine conturul terenului, iar Roborock vorbește și despre o tăiere a marginilor la 3 centimetri, prin modulul opțional PreciEdge. Aici merită reținută mențiunea că modulul se vinde separat, iar cei 3 centimetri se referă la distanța structurală față de limită, rezultatul efectiv depinzând de forma marginii gazonului și de logica software, care ar urma să fie rafinată prin update-uri OTA. Dacă nu ții neapărat ca iarba să fie tăiată milimetric în raport cu marginea pavajului de exemplu, poți să uiți de acel instrument suplimentar. Probabil de asta nici nu este inclus.