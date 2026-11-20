Industria jocurilor video traversează unul dintre cele mai controversate momente din istoria sa recentă. În timp ce marile producții generează încasări spectaculoase, studiourile continuă să renunțe la angajați și să investească în tehnologii bazate pe inteligență artificială generativă.

Ubisoft a anunțat joi, 19 noiembrie 2026, eliminarea a încă 166 de locuri de muncă din cadrul studiourilor sale din Montréal și Québec City, Canada. În aceeași zi, compania a confirmat, prin intermediul raportului său financiar, înființarea unei subsidiare dedicate dezvoltării inteligenței artificiale pentru jocuri video, denumită Motherbrain.

Anunțurile vin chiar în perioada lansării Grand Theft Auto VI, unul dintre cele mai așteptate jocuri din toate timpurile, ai cărui creatori sunt, la rândul lor, îngrijorați de viitorul locurilor de muncă.

Ubisoft continuă concedierile, în ciuda succesului Assassin’s Creed

Cele mai recente disponibilizări afectează în principal angajații din departamentele de producție și asistență, implicați în proiecte care au fost anulate sau restructurate.

Printre persoanele afectate se numără și angajați ai Vantage Studios, subsidiara susținută financiar de gigantul chinez Tencent, care gestionează francize precum Assassin’s Creed, Far Cry și Rainbow Six.

De la începutul anului, Ubisoft a trecut printr-un amplu proces de reorganizare, marcat de anularea mai multor jocuri și închiderea unor studiouri.

Potrivit celor mai recente date financiare, numărul angajaților companiei s-a redus cu aproximativ 1.100 de persoane numai în perioada aprilie-septembrie 2026.

Situația este cu atât mai interesantă cu cât Ubisoft a descris remake-ul Assassin’s Creed Black Flag Resynced drept un succes comercial important.

Cu toate acestea, compania a înregistrat o pierdere netă de 254,5 milioane de euro în prima jumătate a actualului exercițiu financiar și continuă implementarea unui program de reducere a costurilor.

Motherbrain, noul studio Ubisoft dedicat inteligenței artificiale

În paralel cu reducerea numărului de angajați, Ubisoft își intensifică investițiile în inteligența artificială generativă.

Noua subsidiară, Motherbrain, va dezvolta tehnologii proprii destinate îmbunătățirii experiențelor de joc. Echipa se află deja în spatele proiectului Teammates, prima experiență interactivă bazată pe AI generativ prezentată de companie.

Ubisoft susține că aceste tehnologii le vor oferi dezvoltatorilor noi instrumente creative, contribuind la realizarea unor jocuri mai complexe și mai captivante.

Compania nu a afirmat că persoanele disponibilizate vor fi înlocuite de inteligența artificială. Totuși, suprapunerea celor două decizii alimentează dezbaterea privind rolul inteligenței artificiale în valul concedierilor din industria tehnologică.

Potrivit unui sondaj publicat în noiembrie 2026 de Game Developers Conference (GDC), 34% dintre profesioniștii chestionați și-au pierdut cel puțin o dată locul de muncă în ultimii doi ani. Totodată, 55% dintre respondenți consideră că inteligența artificială generativă are un impact negativ asupra industriei jocurilor video.

Nici dezvoltatorii GTA 6 nu se simt protejați de concedieri

În ciuda succesului spectaculos anticipat pentru Grand Theft Auto VI, jocul care a impresionat deja criticii de specialitate, angajații Rockstar Games nu sunt convinși că viitorul lor profesional este asigurat.

Nestor Uriarte, programator specializat în animație în cadrul Rockstar Games, a dezvăluit într-un articol de opinie publicat în The Guardian că inclusiv angajații care au contribuit la dezvoltarea GTA 6 se tem de eventuale disponibilizări.

Acesta a precizat însă că nu există, pentru moment, indicii concrete privind pregătirea unor concedieri.

Peste 1.600 de angajați Rockstar din Marea Britanie votează în această perioadă pentru recunoașterea oficială a sindicatului lor, în speranța obținerii unor garanții suplimentare privind condițiile de muncă.

În același timp, compania este implicată într-un litigiu privind concedierea, în 2025, a peste 30 de angajați. Sindicaliștii susțin că măsura a vizat activitatea sindicală, în timp ce Rockstar invocă divulgarea unor informații confidențiale.

Industria jocurilor video se confruntă, așadar, cu un paradox: producțiile sunt tot mai sofisticate, tehnologiile evoluează, iar anumite francize generează miliarde de dolari, însă oamenii care fac toate aceste lucruri posibile beneficiază de tot mai puțină stabilitate profesională.