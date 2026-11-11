GTA 6 va rula la doar 30 FPS pe toate consolele, inclusiv PS5 Pro. Rockstar confirmă limitările, dar promite grafică spectaculoasă și funcții exclusive pentru PlayStation

Potrivit informațiilor publicate de Game Informer, Rockstar a dezvăluit noi detalii tehnice despre GTA 6 înaintea lansării programate pentru 19 noiembrie 2026. Studioul explică faptul că jocul a fost dezvoltat special pentru actuala generație de console, iar decizia de a ținti 30 FPS permite păstrarea complexității și fidelității vizuale a uriașei lumi deschise din statul fictiv Leonida.

De ce GTA 6 nu va rula la 60 FPS nici măcar pe PS5 Pro

Una dintre cele mai discutate întrebări din comunitatea GTA a fost dacă noul joc Rockstar va beneficia de un mod Performance la 60 FPS, mai ales pe consolele mai puternice, precum PS5 Pro și Xbox Series X.

Acum, Rockstar a confirmat că GTA 6 a fost construit în jurul unei ținte de 30 FPS, indiferent de platforma pe care rulează.

Dezvoltatorii explică faptul că au încercat să exploateze la maximum capacitățile hardware ale consolelor actuale, punând accent pe densitatea mediilor, complexitatea lumii deschise și calitatea grafică.

Această abordare presupune însă anumite compromisuri. Un joc care rulează la 30 FPS afișează 30 de imagini pe secundă, comparativ cu 60 în cazul titlurilor care prioritizează fluiditatea. Diferența poate fi observată în special în timpul deplasărilor rapide, al urmăririlor cu mașini și al mișcărilor camerei.

Totuși, o rată stabilă de 30 FPS poate oferi o experiență plăcută, mai ales într-un joc cinematografic, conceput pentru explorarea unei lumi extrem de detaliate.

De altfel, această decizie nu reprezintă o surpriză completă. Anterior, experții Digital Foundry avertizaseră că GTA 6 la 60 FPS pe console este un obiectiv dificil de realizat, din cauza cerințelor ridicate de procesare.

PS5 Pro primește grafică îmbunătățită și umbre cu ray tracing

Deși PlayStation 5 Pro nu va oferi un avantaj în privința numărului de cadre pe secundă, consola Sony va beneficia de îmbunătățiri grafice exclusive.

Rockstar a confirmat utilizarea tehnologiei PlayStation Spectral Super Resolution, cunoscută drept PSSR, pentru creșterea clarității imaginii.

Această tehnologie folosește inteligența artificială pentru reconstruirea imaginii la o rezoluție superioară, pornind de la un cadru randat la o rezoluție mai redusă. Scopul este obținerea unor imagini mai clare, fără o creștere proporțională a solicitării hardware.

În plus, GTA 6 va include pe PS5 Pro umbre generate prin ray tracing, o tehnologie care permite simularea mai realistă a comportamentului luminii.

Rezultatul ar trebui să fie vizibil în special în scenele cu iluminare complexă, în mediile urbane și în zonele în care umbrele contribuie la atmosfera jocului.

Este important de precizat că Rockstar nu a anunțat deocamdată rezoluțiile exacte pentru fiecare consolă și nici diferențele complete dintre versiunile PS5, PS5 Pro, Xbox Series X și Series S.

Prin urmare, rămâne de văzut cât de mare va fi avantajul vizual oferit de PS5 Pro în comparație cu celelalte platforme.

Pentru Sony, aceste îmbunătățiri reprezintă însă un argument important în promovarea consolei premium.

GTA 6 va exploata funcțiile controllerului DualSense și sunetul 3D

Pe lângă îmbunătățirile grafice, Rockstar a confirmat că GTA 6 va beneficia de integrarea avansată a controllerului DualSense pe PlayStation 5 și PS5 Pro.

Jocul va utiliza feedbackul haptic de înaltă fidelitate, permițând controllerului să transmită vibrații și senzații diferite în funcție de acțiunile desfășurate.

Aceste efecte vor putea fi ajustate prin setările de accesibilitate.

Rockstar promite și o experiență audio îmbunătățită, prin utilizarea tehnologiei Tempest 3D Audio, care oferă o poziționare spațială mai precisă a sunetelor.

Într-un univers precum GTA 6, unde traficul, conversațiile personajelor, muzica și sunetele ambientale contribuie la realism, această funcție ar putea avea un impact important asupra experienței.

Dezvoltatorii menționează și timpi de încărcare îmbunătățiți pe consolele PlayStation.

În privința Xbox, Rockstar nu a prezentat încă o comparație tehnică detaliată, concentrându-se în schimb asupra posibilităților oferite de Xbox Cloud Gaming.

Astfel, GTA 6 va putea fi accesat prin streaming inclusiv pe Xbox One, însă cu setările grafice specifice Xbox Series S.

GTA 6 se lansează pe 19 noiembrie. Descărcarea anticipată a început deja

Grand Theft Auto VI va fi disponibil oficial începând cu 19 noiembrie 2026, pe PlayStation 5 și Xbox Series X/S.

Între timp, descărcarea anticipată a jocului a început pe 10 noiembrie, astfel încât utilizatorii care au cumpărat versiunea digitală să își poată pregăti consolele înainte de lansare.

Rockstar a confirmat și suportul pentru Remote Play, ceea ce va permite transmiterea jocului de pe consolele PlayStation și Xbox către alte dispozitive compatibile.

Deocamdată, studioul nu a anunțat o versiune nativă pentru PC.

Chiar dacă limitarea la 30 FPS ar putea genera nemulțumiri, decizia Rockstar sugerează că dezvoltatorii au ales să prioritizeze complexitatea lumii deschise și calitatea vizuală în detrimentul fluidității maxime.

După ani întregi de așteptare, rămâne de văzut dacă GTA 6 va reuși să ofere experiența spectaculoasă promisă și dacă ambițiile tehnice ale studioului vor justifica acest compromis.