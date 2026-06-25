REVIEW Obsession, filmul horror despre care vorbește tot internetul. De ce se uită toată lumea la el: merită hype-ul?

Cea mai bună parte din Obsession este felul în care Curry Barker mută accentul de pe obiectul misterios pe relația dintre Bear și Nikki. One Wish Willow este doar instrumentul care activează coșmarul, însă problema reală exista deja înainte ca dorința lui Bear să devină realitate. El nu îi cere lui Nikki șansa de a-l cunoaște altfel, nu își asumă vulnerabilitatea unei declarații sincere și nici riscul unui refuz. Vrea, pur și simplu, ca ea să îl aleagă fără să poată spune NU.

Aici se află și tema „nice guy”, pe care filmul o tratează cu mai multă cruzime decât pare la început. Bear poate părea un personaj timid, stângaci și poate chiar ușor de compătimit în primele minute. Dar faptul că este drăguț cu Nikki nu ar trebui să îi ofere automat dreptul la o relație, iubire sau recunoștință. Să fii un om OK este minimul necesar într-o relație cu ceilalți, nu o monedă de schimb pentru afecțiunea lor.

Filmul are câteva momente în care refuză să îl lase pe Bear să se ascundă în spatele imaginii de victimă. Una dintre cele mai puternice scene este cea în care ea îi spune lui că vrea să o omoare, iar el se victimizează. În acel punct, orice urmă de ambiguitate se rupe: nu mai este vorba despre un băiat nefericit care și-a dorit ceva ce nu putea avea, ci despre cineva care nu poate accepta că persoana idealizată din mintea lui nu este obligată să existe și în realitate. Egoism pur.

O atmosferă excelentă, dar prea multe țipete

Inde Navarrette este, fără îndoială, arma secretă a filmului. Nikki trece rapid de la colega apropiată, aparent normală, la o prezență neliniștitoare, imprevizibilă și profund incomodă. Scenele în care are acele mișcări bizare funcționează excelent tocmai pentru că nu are nevoie de explicații lungi. Corpul ei pare că nu îi mai aparține, iar filmul găsește aici o imagine foarte eficientă pentru pierderea autonomiei. Mi-a amintit de mișcările personajului Mrs. Kersh (jucată de Joan Gregson) în filmul IT Chapter Two din 2019 – poate de acolo s-o fi inspirat.

Mi-a plăcut mult personajul mai ales în cadrele în care Nikki apare cu fața lăsată parțial în întuneric. Barker obține un efect simplu, dar foarte eficient: privirea ei devine greu de citit, iar personajul capătă o prezență aproape spectrală, care inspiră teamă înainte să facă propriu-zis ceva.

Această senzație de rău care se strecoară în spații banale amintește pe alocuri de atmosfera din Something Very Bad Is Going to Happen. Nu prin poveste, ci prin felul în care horror-ul se construiește din tensiunea dintre doi oameni care ar trebui să fie apropiați. În ambele cazuri, relația nu mai oferă siguranță, ci devine locul în care ceva teribil poate izbucni oricând.

Problema este că Barker nu are întotdeauna încredere în imaginile și actorii lui. Obsession folosește prea multe jump scare-uri, prea multe țipete și uneori împinge reacțiile personajelor într-o zonă care devine mai degrabă zgomotoasă decât înfricoșătoare. Nu toate sperieturile sunt rele, însă repetate atât de des își pierd efectul. Filmul ar fi fost mai puternic dacă ar fi lăsat unele scene să respire și ar fi mizat mai mult pe disconfortul lent, deja foarte bine construit.