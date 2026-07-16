REVIEW Nothing Ear (3a) – căști wireless cu personalitate puternică și design pe măsură. Snapshot, funcția originală pe care nu o mai găsești în altă parte
Am o sensibilitate foarte mare pentru design bun cu potențial de clasic și mă entuziasmează maxim să văd un gadget care combină într-o manieră grozavă trăsături moderne cu particularități desprinse, mai mult sau mai puțin evident, din anii `80. Noile Nothing Ear (3a), la fel ca multe dintre dispozitivele cât se poate de particulare ale producătorului, bifează foarte fin fixația mea pentru granița dintre clasic și modern cu o carcasă tranparentă ce pare aproape de jucărie, dar fără să-ți dea în niciun moment sentimentul de ieftin. E complicat de explicat, e o linie foarte subțire, dar când le vezi în realitate și pui mâna pe ele, șansele să schițezi un zâmbet de entuziasm sunt mari și nici măcar nu le-ai ascultat. În mod regretabil însă, designul ambițios pentru care optează Nothing este pe cât de original, pe atât de polarizant. Nu mulțumește pe toată lume, nu rezonează cu toate tipurile de utilizatori, dar, în opinia mea, aceasta este prima trăsătură a unui gadget care se respectă și care este construit pe fundamente solide și de încredere. Vorba aia, dacă te place toată lumea și nu ai supărat pe nimeni, înseamnă că faci ceva greșit.
Ce vreau să spun este că, după câteva zile de joacă cu recent lansatele Nothing Ear (3a), în continuare îmi trezesc o senzație foarte plăcută atunci când pun mâna pe carcasa lor de încărcare de pe birou, de parcă m-am întors în timp pe vremea unor dispozitive semnificativ mai ușor de utilizat și de înțeles. Nu cred că țin o viață, ar fi ciudat, dar cu siguranță nici nu par firave în carcasă și în afara ei. Dacă ar fi să le mai fac un compliment prin învăluire, îmi aduc aminte de prețioasele piese LEGO de dimensiuni generoase care, în aparență simple, veneau la pachet cu posibilități nelimitate. Sunt atât de jucăușe, încât până și bulinele roșii și negre pentru identificarea urechilor în care vine fiecare dintre căști emană senzația unor decizii de design conștient, practic, util, dar în același timp creativ. Pentru că uneori nu vrei căști ca toată lumea, există Nothing Ear (3a) cu al lor design iconic în devenire. Insist pe „în devenire”, pentru că producătorul britanic finisează și îmbunătățește acest design transparent al telefoanelor și căștilor încă din 2020. Modelul complet wireless de față este doar cea mai recentă manifestare a unui concept ce va continua probabil mulți ani de acum înainte să împartă publicul între fani entuziaști și persoane care nu înțeleg foarte bine de ce ai vrea să vezi ce se ascunde în spatele carcasei unui gadget.
REVIEW Nothing Ear (3a) – specificații tehnice și detalii care fac diferența
Dincolo de design, Nothing Ear (3a) pornesc de la un driver dinamic de 12 milimetri, suficient de mare pentru o pereche de căști complet wireless din această zonă de preț și realizat în jurul unei diafragme ușoare din PMI, un material folosit inclusiv în industria aerospațială. Construcția ar trebui să ajute atât la viteza de reacție, cât și la păstrarea detaliilor în zona frecvențelor înalte, în timp ce volumul suplimentar de aer deplasat de driver promite un bas cu până la 5 dB mai puternic decât în cazul generației anterioare. Suportul LDAC și certificarea Hi-Res Audio Wireless completează o fișă tehnică surprinzător de ambițioasă pentru 499 de lei, cu posibilitatea transmiterii materialelor audio la maximum 24-bit și 96 kHz, cu condiția să folosești un telefon compatibil, un serviciu de streaming potrivit și o sursă înregistrată la o calitate suficient de bună.
Nothing nu te obligă însă să rămâi blocat în profilul sonor ales de producător. Aplicația Nothing X include Advanced EQ, un egalizator pe opt benzi cu un nivel de control net superior presetărilor superficiale întâlnite la multe produse concurente. Poți salva și distribui profilurile create, detaliu interesant inclusiv pentru cei care nu au răbdare să ajusteze individual fiecare frecvență și preferă să pornească de la setările altor utilizatori. Există și Static Spatial Audio, un mod care lărgește artificial scena stereo pentru filme, concerte și conținut video, dar fără urmărirea mișcărilor capului ca în cazul modelelor semnificativ mai scumpe. Testul disponibil în aplicație încearcă, în același timp, să determine cât de bine sunt fixate căștile și poate genera o compensare audio adaptată rezultatului, astfel încât diferențele dintre urechi sau o etanșare imperfectă să afecteze cât mai puțin experiența.
Pentru izolarea de mediul înconjurător, Ear (3a) folosesc un sistem Wideband Active Noise Cancellation evaluat la maximum 45 dB. Nothing susține că algoritmul și plasa acustică au fost îmbunătățite pentru o intervenție mai eficientă între 400 și 2.000 Hz, interval în care se găsesc multe dintre sunetele cotidiene, de la vocile dintr-un birou până la huruitul din mijloacele de transport în comun. Comparativ cu generația precedentă, eficiența generală a anulării zgomotului ar fi crescut cu 17,1%. În sens invers, Transparency Mode lasă sunetele exterioare să intre în căști atunci când vrei să auzi un anunț, să porți o discuție rapidă sau să fii mai atent la trafic. Pentru apeluri sunt folosite câte trei microfoane pe fiecare cască, adică șase în total, asistate de un sistem AI care încearcă să separe vocea de vânt și de zgomotul ambiental.
Controlul se face prin senzori de presiune amplasați pe tijele căștilor, o soluție care mi se pare în continuare mai previzibilă decât suprafețele tactile pe care le poți activa accidental când încerci doar să reașezi casca în ureche. Gesturile de tip pinch/priză permit controlul redării, preluarea sau încheierea apelurilor, schimbarea melodiilor și trecerea între modurile de anulare a zgomotului, iar o parte dintre comenzi pot fi reconfigurate în Nothing X. Asistentul vocal nu este atribuit implicit unui gest, dar poate fi asociat ulterior unei apăsări prelungite sau unei combinații similare, în funcție de preferințele fiecăruia. Ear (3a) recunosc și momentul în care scoți una dintre căști din ureche, acceptă conectarea simultană la două dispozitive și includ un mod de latență redusă care poate coborî sub 120 de milisecunde atunci când sunt folosite împreună cu un Nothing Phone în Game Mode.
Autonomia oficială ajunge la zece ore pentru căști și la 42 de ore împreună cu energia suplimentară din carcasă, cu anularea activă a zgomotului dezactivată. Cu ANC pornit, valorile scad la șase ore pentru căști și 25 de ore în total, cifre care sunt semnificativ mai apropiate de realitatea utilizării cotidiene dacă folosești produsul în metrou, avion sau într-un birou aglomerat. O încărcare de cinci minute ar trebui să asigure aproximativ o oră de redare, suficient cât să salveze situația înaintea unei deplasări. Carcasa primește și un indicator format din trei segmente LED de culoare albă, prin care comunică vizual nivelul bateriei, starea încărcării și conectarea, un detaliu care crește semnificativ calitatea vieții și pe care ți l-ai fi dorit de mult timp. În plus, pachetul include acum și dopuri XS, pe lângă dimensiunile mai obișnuite, pentru utilizatorii cărora majoritatea căștilor in-ear le par prea mari.
Detaliul tehnic care separă însă Ear (3a) de aproape orice alternativă din segment este memoria flash de 32 MB integrată direct în căști. Aceasta nu este destinată muzicii, ci funcțiilor Audio Snapshot și înregistrării apelurilor, care pot fi declanșate prin apăsarea simultană a ambelor căști și strângerea pentru câteva momente. Snapshot poate păstra o porțiune din conținutul redat înainte și după momentul gestului, ca un fel de captură de ecran pentru sunet, iar fișierele sunt apoi transferate în aplicația de mobil Nothing X, unde pot fi ascultate, decupate și transcrise cu ajutorul unui model AI care funcționează în cloud și necesită conexiune la internet. Aceeași memorie permite înregistrări de aproximativ două ore, inclusiv în apeluri clasice sau conversații din WhatsApp, Zoom și Google Meet, deși funcția depinde de regiune, iar participanții sunt avertizați sonor înainte ca înregistrarea să înceapă. Este o particularitate suficient de originală încât să merite discutată separat, mai ales pentru că transformă căștile dintr-un simplu accesoriu audio într-un instrument de documentare personală. În mod regretabil însă, România nu se află pe lista țărilor care suportă partea cu înregistrarea apelurilor, după cum se arată și pe pagina web de suport tehnic destinată funcționalității.
REVIEW Nothing Ear (3a) – experiență de utilizare și concluzie
Pe partea de utilizare, de la împerechere și până la audiție, nu vei avea parte de surprize, iar acesta mi se pare un aspect lăudabil. Deschizi carcasa pentru prima oară, intră automat în modul împerechere, dacă nu cumva le folosești împreună cu un Android recent, iar împerecherea este și mai facilă. Eu le-am folosit cu un iPhone Air, iar când am activat conexiunea dublă din aplicația Nothing X, le-am putut împerecherea și cu un MacBook Pro. Comenzile implicite sunt cât se poate de logice dacă ai mai folosit căști precum AirPods, unde o prindere și apăsare a țumburușului de la baza căștilor îți pune muzica pe pauză sau preia apeluri, dublu click îți schimbă melodia, iar o apăsare prelungită îți alternează nivelul de transparență sau ANC (anulare a zgomotului de fond).
Să trecem însă la partea de calitate audio, că de asta am venit aici și testăm căști. Acestea au niște difuzoare peste medie și, din experiența mea, se comportă un pic peste zona de preț în care se află, iar dacă iei în calcul și partea de înregistrare cu Snapshot, transcriere pe bază de AI a înregistrărilor și alte câteva artificii software, devin foarte ușor de recomandat. Pe ce vreau să insist este însă partea de joase combinată cu o spațialitate remarcabilă, mai ales în cazul pieselor cu instrumentație complexă, vezi Cocoon de la Marty O`Reilly & The Old Soul Orchestra. Se simte frumos vocea în tâmple, parcă în fața ochilor, în timp ce instrumentația se simte un pic în spatele urechilor. Vizavi de entuziasmul meu pentru ordine în haos, Kingdom of Rain de la Soulsavers creează o atmosferă aproape emoționantă cu ajutor Nothine Ear (3a), te gâdilă frumos chitara electrică și bass-ul ca într-un crescendo care nu este exclus să se reflecte în ridicare părului de pe mână. Mahalageasca de la Mahala Rai Banda te ajută să înțelegi un pic mai bine de ce sunt capabile aceste căști pe zona de înalte foarte stridente care nu ajung să alunece în aberații sonore sau artefacte deranjante. Țambalul, trompeta și alte forme de percuție te mângâie pe creștet exact atât cât trebuie, cât să simți emoția aia de petrecere balacanică, să-ți vină să dai volumul mai tare, doar ca să-ți dai seama că ești la maxim. Zic de maxim nu pentru că se aud încet la volum mare, ci pentru că după o viață în care te-ai oprit din dat mai tare când dădeai de zgomot, aici nu există așa ceva. În orice caz, asculți Dirty de la Tony Dark Eyes și îți dai repede seama că sănătatea urechilor tale este în mâinile tale, la cât de bine te lovește în piept bass-ul în cel mai precis, puternic și plăcut mod cu putință.
La final, Nothing Ear (3a) sunt una dintre acele perechi de căști pe care ajungi să le recomanzi nu pentru că ar domina categoric fiecare capitol tehnic, ci pentru că pun cap la cap suficient de multe lucruri bune într-un produs coerent, memorabil și surprinzător de matur pentru 499 de lei. Sunetul este energic, generos în frecvențe joase, dar suficient de controlat încât să nu sacrifice vocile sau instrumentele, anularea zgomotului își face treaba bine, autonomia nu creează sub nicio formă frustrări, iar aplicația Nothing X adaugă exact acel strat de personalizare care lipsește multor modele mai scumpe. Snapshot rămâne însă elementul care le transformă dintr-o pereche bună de căști într-un gadget cu identitate proprie, chiar dacă absența înregistrării apelurilor în România limitează o parte din potențial. Nu sunt perfecte, designul nu va fi pe gustul tuturor, iar cei care caută neutralitate audio absolută vor găsi alternative mai cuminți, dar tocmai aici se află farmecul lor: Nothing Ear (3a) nu încearcă să fie căștile tuturor, ci o pereche foarte bună pentru cei care vor tehnologie cu personalitate, funcții originale și suficientă îndrăzneală cât să nu se piardă într-o piață aglomerată de produse aproape identice.