REVIEW Nothing Ear (3a) – căști wireless cu personalitate puternică și design pe măsură. Snapshot, funcția originală pe care nu o mai găsești în altă parte

REVIEW Nothing Ear (3a) – specificații tehnice și detalii care fac diferența

Dincolo de design, Nothing Ear (3a) pornesc de la un driver dinamic de 12 milimetri, suficient de mare pentru o pereche de căști complet wireless din această zonă de preț și realizat în jurul unei diafragme ușoare din PMI, un material folosit inclusiv în industria aerospațială. Construcția ar trebui să ajute atât la viteza de reacție, cât și la păstrarea detaliilor în zona frecvențelor înalte, în timp ce volumul suplimentar de aer deplasat de driver promite un bas cu până la 5 dB mai puternic decât în cazul generației anterioare. Suportul LDAC și certificarea Hi-Res Audio Wireless completează o fișă tehnică surprinzător de ambițioasă pentru 499 de lei, cu posibilitatea transmiterii materialelor audio la maximum 24-bit și 96 kHz, cu condiția să folosești un telefon compatibil, un serviciu de streaming potrivit și o sursă înregistrată la o calitate suficient de bună.

Nothing nu te obligă însă să rămâi blocat în profilul sonor ales de producător. Aplicația Nothing X include Advanced EQ, un egalizator pe opt benzi cu un nivel de control net superior presetărilor superficiale întâlnite la multe produse concurente. Poți salva și distribui profilurile create, detaliu interesant inclusiv pentru cei care nu au răbdare să ajusteze individual fiecare frecvență și preferă să pornească de la setările altor utilizatori. Există și Static Spatial Audio, un mod care lărgește artificial scena stereo pentru filme, concerte și conținut video, dar fără urmărirea mișcărilor capului ca în cazul modelelor semnificativ mai scumpe. Testul disponibil în aplicație încearcă, în același timp, să determine cât de bine sunt fixate căștile și poate genera o compensare audio adaptată rezultatului, astfel încât diferențele dintre urechi sau o etanșare imperfectă să afecteze cât mai puțin experiența.

Pentru izolarea de mediul înconjurător, Ear (3a) folosesc un sistem Wideband Active Noise Cancellation evaluat la maximum 45 dB. Nothing susține că algoritmul și plasa acustică au fost îmbunătățite pentru o intervenție mai eficientă între 400 și 2.000 Hz, interval în care se găsesc multe dintre sunetele cotidiene, de la vocile dintr-un birou până la huruitul din mijloacele de transport în comun. Comparativ cu generația precedentă, eficiența generală a anulării zgomotului ar fi crescut cu 17,1%. În sens invers, Transparency Mode lasă sunetele exterioare să intre în căști atunci când vrei să auzi un anunț, să porți o discuție rapidă sau să fii mai atent la trafic. Pentru apeluri sunt folosite câte trei microfoane pe fiecare cască, adică șase în total, asistate de un sistem AI care încearcă să separe vocea de vânt și de zgomotul ambiental.

Controlul se face prin senzori de presiune amplasați pe tijele căștilor, o soluție care mi se pare în continuare mai previzibilă decât suprafețele tactile pe care le poți activa accidental când încerci doar să reașezi casca în ureche. Gesturile de tip pinch/priză permit controlul redării, preluarea sau încheierea apelurilor, schimbarea melodiilor și trecerea între modurile de anulare a zgomotului, iar o parte dintre comenzi pot fi reconfigurate în Nothing X. Asistentul vocal nu este atribuit implicit unui gest, dar poate fi asociat ulterior unei apăsări prelungite sau unei combinații similare, în funcție de preferințele fiecăruia. Ear (3a) recunosc și momentul în care scoți una dintre căști din ureche, acceptă conectarea simultană la două dispozitive și includ un mod de latență redusă care poate coborî sub 120 de milisecunde atunci când sunt folosite împreună cu un Nothing Phone în Game Mode.

Autonomia oficială ajunge la zece ore pentru căști și la 42 de ore împreună cu energia suplimentară din carcasă, cu anularea activă a zgomotului dezactivată. Cu ANC pornit, valorile scad la șase ore pentru căști și 25 de ore în total, cifre care sunt semnificativ mai apropiate de realitatea utilizării cotidiene dacă folosești produsul în metrou, avion sau într-un birou aglomerat. O încărcare de cinci minute ar trebui să asigure aproximativ o oră de redare, suficient cât să salveze situația înaintea unei deplasări. Carcasa primește și un indicator format din trei segmente LED de culoare albă, prin care comunică vizual nivelul bateriei, starea încărcării și conectarea, un detaliu care crește semnificativ calitatea vieții și pe care ți l-ai fi dorit de mult timp. În plus, pachetul include acum și dopuri XS, pe lângă dimensiunile mai obișnuite, pentru utilizatorii cărora majoritatea căștilor in-ear le par prea mari.

Detaliul tehnic care separă însă Ear (3a) de aproape orice alternativă din segment este memoria flash de 32 MB integrată direct în căști. Aceasta nu este destinată muzicii, ci funcțiilor Audio Snapshot și înregistrării apelurilor, care pot fi declanșate prin apăsarea simultană a ambelor căști și strângerea pentru câteva momente. Snapshot poate păstra o porțiune din conținutul redat înainte și după momentul gestului, ca un fel de captură de ecran pentru sunet, iar fișierele sunt apoi transferate în aplicația de mobil Nothing X, unde pot fi ascultate, decupate și transcrise cu ajutorul unui model AI care funcționează în cloud și necesită conexiune la internet. Aceeași memorie permite înregistrări de aproximativ două ore, inclusiv în apeluri clasice sau conversații din WhatsApp, Zoom și Google Meet, deși funcția depinde de regiune, iar participanții sunt avertizați sonor înainte ca înregistrarea să înceapă. Este o particularitate suficient de originală încât să merite discutată separat, mai ales pentru că transformă căștile dintr-un simplu accesoriu audio într-un instrument de documentare personală. În mod regretabil însă, România nu se află pe lista țărilor care suportă partea cu înregistrarea apelurilor, după cum se arată și pe pagina web de suport tehnic destinată funcționalității.

REVIEW Nothing Ear (3a) – experiență de utilizare și concluzie

Pe partea de utilizare, de la împerechere și până la audiție, nu vei avea parte de surprize, iar acesta mi se pare un aspect lăudabil. Deschizi carcasa pentru prima oară, intră automat în modul împerechere, dacă nu cumva le folosești împreună cu un Android recent, iar împerecherea este și mai facilă. Eu le-am folosit cu un iPhone Air, iar când am activat conexiunea dublă din aplicația Nothing X, le-am putut împerecherea și cu un MacBook Pro. Comenzile implicite sunt cât se poate de logice dacă ai mai folosit căști precum AirPods, unde o prindere și apăsare a țumburușului de la baza căștilor îți pune muzica pe pauză sau preia apeluri, dublu click îți schimbă melodia, iar o apăsare prelungită îți alternează nivelul de transparență sau ANC (anulare a zgomotului de fond).