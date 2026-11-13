REVIEW iMac M6 – cel mai frumos desktop Apple a beneficiat de un upgrade important. Sistemul all-in-one care îți satisface toate nevoile într-un format compact

La prima vedere, în carcasa de aproximativ un deget nici nu te aștepți să găsești o configurație hardware completă, având în vedere că este mai subțire decât majoritatea monitoarelor de pe piață care sunt doar atât, monitoare. În plus, ușurința satisfăcătoare cu care îi ajustezi unghiul de lucru, portul magnetic de pe spate cu ajutorul căruia îl conectezi la curent, cablurile și tastatura cu același finisaj precum carcasa iMac-ului, toate reprezintă nu doar o atenție deosebită la detalii, ci și particularități care fac diferența în lumea reală. Din momentul în care l-ai scos din cutie și ai împerecheat mouse-ul și tastatura în câteva momente, ai făcut configurarea inițială a sistemului de operare sau ai folosit iPhone-ul în același scop, nu durează mult până realizezi că ai pășit într-un ecosistem, simplu și rapid.

REVIEW iMac M6 – specificații tehnice și performanță brută

La interiorul noului iMac, Apple a integrat procesorul M6, un SoC realizat pe litografie de 2 nanometri, disponibil în două configurații hardware, cu 10 sau 12 nuclee CPU și tot atâtea nuclee GPU. Versiunea pe care am avut-o la teste este cea mai performantă, cu 12 nuclee CPU, împărțite între două Super Cores, patru nuclee de performanță și șase de eficiență energetică, alături de un GPU cu 12 nuclee, acceleratoare neurale integrate în fiecare nucleu grafic și un Neural Engine dual cu 32 de nuclee în total. Configurația testată include 16 GB de memorie unificată, cu o lățime de bandă teoretică de 153 GB/s, și un SSD de 512 GB, deși Apple oferă și variante cu 24 sau 32 GB RAM, acestea beneficiind inclusiv de o lățime de bandă mai mare, de 170 GB/s. Nu lipsesc Wi-Fi 7, Bluetooth 6 prin cipul dedicat Apple N1, patru porturi Thunderbolt 4 cu suport pentru două monitoare externe 6K și conectivitatea Ethernet de 2,5 Gbps integrată în alimentator. Versiunea cu două porturi Thunderbolt 4 este limitată la un singur monitor extern. Dincolo de cifre, merită insistat asupra faptului că toate acestea sunt integrate într-un computer cu ecran Retina 4,5K de 24 de inchi, capabil să afișeze peste un miliard de culori, cu luminozitate de 500 de niți și acoperire a spațiului cromatic P3.

În privința puterii de procesare, rezultatele obținute în Geekbench 7 sunt cât se poate de relevante, cu 3.931 de puncte în Single-Core și 21.358 de puncte în Multi-Core, valori care confirmă nu doar performanța ridicată a unui singur nucleu, ci și capacitatea procesorului de a distribui eficient sarcinile solicitante între nucleele disponibile. Ca să pun aceste cifre în perspectivă, performanța Single-Core contează enorm când navighezi pe internet, lucrezi în aplicații de productivitate sau modifici fotografii, în timp ce rezultatul Multi-Core devine important când exporți un proiect video, comprimi arhive voluminoase ori rulezi mai multe operațiuni complexe simultan. În Cinebench 2026 am obținut 807 puncte Single-Core și 4.855 Multi-Core, iar în PassMark PerformanceTest, procesorul a înregistrat 34.426 de puncte CPU Mark.

Am completat măsurătorile cu PulzeMark, unde scorul CPU & Real-World a ajuns la 7.640 de puncte, iar CPU Compute la 3.890. Sunt metodologii diferite, ale căror scoruri nu se compară direct, dar care conturează aceeași imagine: vorbim despre un procesor cu o rezervă generoasă de performanță pentru activitățile de zi cu zi, inclusiv pentru sarcini care, în urmă cu doar câțiva ani, erau asociate cu stații de lucru profesionale. Dacă ai un iMac cu M1, un upgrade se justifică pentru performanța de aproximativ 3 ori mai mare în funcții editare foto/video și calcul, iar în cazul unui M4, performanța este cu cel puțin 50% mai mare, doar poate fi chiar dublă sau mai mare, în funcție de profilul sarcinilor.

Partea grafică este cel puțin la fel de interesantă, mai ales în condițiile în care iMac-ul nu are o placă video dedicată în sensul tradițional al termenului, ci folosește GPU-ul integrat în același cip M6. În Geekbench 7 Metal am înregistrat 87.865 de puncte, iar în Cinebench 2026, testul GPU s-a încheiat cu 25.659 de puncte. Pentru a verifica dacă performanța se menține la solicitare prelungită, nu doar în reprize scurte, am rulat și trei teste de stres din 3DMark. Solar Bay Extreme Stress Test a obținut un scor maxim de 5.046 de puncte și o stabilitate de 97,8%, Steel Nomad Light Stress Test a înregistrat 6.474 de puncte și 95,1% stabilitate, în timp ce Solar Bay Stress Test a atins 15.780 de puncte, cu o stabilitate remarcabilă de 100%.

În practică, aceste procente sunt chiar mai interesante decât scorurile brute, pentru că indică măsura în care performanța se păstrează atunci când GPU-ul este solicitat repetat, fără fluctuații majore provocate de temperatură sau de limitarea frecvențelor. Faptul că un sistem atât de subțire reușește să ofere asemenea rezultate reprezintă un argument important pentru eficiența arhitecturii Apple Silicon, chiar dacă nu trebuie confundat cu promisiunea că orice joc modern va rula la setări maxime și la rezoluția nativă a ecranului. În orice caz, dacă vrei să te joci Cyberpunk 2077 pe el, unul dintre jocurile care rămâne de referință din prisma pretențiilor grafice, nu vei avea probleme la rezoluție 1080p cu detalii înalte sau chiar ultra. Acesta este și un calculator de gaming.

Pentru un computer care se adresează inclusiv creatorilor de conținut, performanța în aplicațiile de editare video este probabil mai relevantă decât scorurile obținute în jocuri sau în benchmarkuri sintetice. În acest scop, am folosit PugetBench 2.1.1 pentru DaVinci Resolve Studio 21.2, unde iMac M6 a obținut 101.031 de puncte în testul Basic și 56.529 în Standard. Valorile trebuie interpretate în contextul metodologiei PugetBench, care evaluează diferite operațiuni de procesare video, nu ca pe un procent universal de performanță sau ca pe o comparație directă între cele două preseturi. Totuși, ele confirmă că iMac-ul dispune de o platformă hardware capabilă să susțină fluxuri de lucru creative solicitante.