Microsoft recunoaște că utilizatorii nu vor mereu inteligență artificială în căutările online. Cum poți dezactiva AI-ul din Bing, fără să instalezi nimic

Potrivit Windows Central, Microsoft a anunțat pe 12 noiembrie 2026 două modalități prin care utilizatorii pot dezactiva funcțiile AI din rezultatele Bing: o extensie pentru Google Chrome și Microsoft Edge, respectiv un operator special care poate fi introdus direct în căutare. Decizia vine după ce cercetările companiei au arătat că oamenii își doresc libertatea de a decide când folosesc inteligența artificială.

Microsoft introduce un buton pentru dezactivarea AI-ului din Bing

Noua extensie, denumită Microsoft Bing AI Search Choice, permite activarea sau dezactivarea funcțiilor AI printr-un singur buton. Aceasta funcționează atât în Google Chrome, cât și în Microsoft Edge și elimină rezumatele generate automat și funcționalitățile conversaționale din rezultatele Bing.

Microsoft explică faptul că utilizatorii trebuie să aibă posibilitatea de a alege între căutarea asistată de AI și cea tradițională. Compania recunoaște că propriile cercetări indică o preferință pentru controlul asupra implicării inteligenței artificiale în fiecare sesiune de căutare.

Extensia oferă un avantaj important: odată dezactivate funcțiile AI, preferința este aplicată automat căutărilor următoare, fără să fie necesară modificarea manuală a fiecărei interogări.

Există însă și un dezavantaj. Instalarea extensiei modifică motorul de căutare implicit al browserului, setând Bing drept furnizor principal. Acest comportament este justificat de Microsoft prin faptul că instrumentul funcționează exclusiv cu propriul motor de căutare.

Nu este clar de ce compania a ales să introducă această funcționalitate printr-o extensie separată, în loc să ofere un buton direct în setările site-ului Bing.

Schimbarea reflectă o tendință mai amplă. Microsoft a început deja să reducă prezența obligatorie a inteligenței artificiale în propriile produse, inclusiv în Windows 11. Recent, compania a anunțat că integrarea Copilot în căutarea Windows 11 va fi opțională.

Cum dezactivezi inteligența artificială din Bing fără extensii

Pentru utilizatorii care nu vor să instaleze programe suplimentare, Microsoft oferă o metodă mult mai simplă.

Este suficient să adaugi operatorul -ai la sfârșitul termenilor introduși în motorul de căutare Bing.

De exemplu, dacă vrei să cauți informații despre Windows 11 fără rezumate și răspunsuri generate de inteligența artificială, poți introduce următoarea comandă: Windows 11 -ai. Bing va afișa rezultatele tradiționale, fără elementele AI pentru căutarea respectivă.

Avantajul este că metoda nu necesită instalarea unei extensii, modificarea browserului sau schimbarea motorului de căutare implicit.

Dezavantajul este că operatorul trebuie introdus de fiecare dată. Dacă îl omiți la următoarea căutare, funcțiile AI pot apărea din nou.

Această opțiune este utilă mai ales atunci când vrei să accesezi direct sursele originale, fără ca informațiile să fie sintetizate automat de un model lingvistic. Problema acurateței este relevantă și în acest context. Un studiu despre inteligența artificială și căutările online a arătat că sistemele AI pot produce răspunsuri incorecte sau pot atribui greșit informațiile unor publicații.

De ce Microsoft începe să renunțe la integrarea obligatorie a AI-ului

Decizia reprezintă o schimbare importantă de abordare pentru Microsoft, companie care a investit masiv în Copilot și în integrarea inteligenței artificiale în Windows, Bing și aplicațiile Microsoft 365.

Deși funcțiile AI pot oferi răspunsuri rapide și pot simplifica documentarea, acestea pot introduce și informații eronate, pot aglomera interfața și pot reduce vizibilitatea paginilor web originale.

Pentru publicațiile online, schimbarea modului în care sunt afișate rezultatele căutărilor are și consecințe economice. Răspunsurile generate direct de AI pot reduce traficul către site-urile de știri, deoarece utilizatorii primesc informațiile fără să mai acceseze articolele originale.

Noua strategie Microsoft nu presupune renunțarea la inteligența artificială. Bing va continua să ofere AI Overviews și AI Mode, însă utilizatorii vor avea posibilitatea să aleagă experiența care li se potrivește.

Mai mult, Microsoft a făcut deja pași similari în Windows 11, unde tasta Copilot poate fi dezactivată complet, răspunzând criticilor privind integrarea excesivă a asistentului AI.