Ce pensie vor avea românii care câștigă salariul minim acum. Avertismentul unui economist despre anii de pensionare

„Din păcate, niciodată nu vom câștiga cât ne dorim în ceea ce privește pensia, raportat la salariul pe care îl câștigăm. Am făcut niște calcule concrete. De exemplu, la un salariu mediu de 5.680 de lei net, pensia după 40 de ani de contribuție ar trebui să fie între 2.600 și 2.700 de lei”, a declarat economistul.

Practic, în scenariul prezentat, pensia publică ar reprezenta mai puțin de jumătate din salariul net luat ca reper. Totuși, venitul total la pensionare ar putea fi completat cu banii acumulați în Pilonul II, sistemul de pensii administrate privat.

„La acești bani se mai adaugă, dacă am avut Pilonul II, undeva între 1.500 și 1.900 de lei. Deci, în total, 4.200 de lei pensie”, a explicat Negrescu.

Este important de precizat că suma aferentă Pilonului II reprezintă o estimare, nu o plată lunară garantată. Valoarea efectivă depinde de contribuțiile acumulate, randamentul investițiilor și regulile de plată aplicabile la pensionare.

Ce pensie ar putea primi cei care câștigă salariul minim

Situația este mai dificilă pentru angajații care au venituri mici pe parcursul întregii cariere. Adrian Negrescu estimează că o persoană plătită timp îndelungat cu salariul minim ar putea primi aproximativ 2.300 de lei la pensionare.

„Dacă vom sta în continuare să fim plătiți cu salariul minim pe economie, pensia va fi undeva la nivel de 2.300 de lei. Oare ce poți face cu 2.300 de lei pensie peste zece ani de acum încolo?”, a afirmat analistul.

Însă această sumă nu trebuie interpretată ca un drept automat după 40 de ani de muncă. Pensia se stabilește individual, în funcție de veniturile brute pentru care au fost plătite contribuții și de punctele acumulate.

De asemenea, trebuie luată în calcul inflația. O pensie de 2.300 de lei peste zece ani ar putea avea o putere de cumpărare mult mai mică decât aceeași sumă în prezent.

Cum se calculează pensia publică în România

Potrivit Legii nr. 360/2023, pensia se determină prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate cu valoarea punctului de referință, care în 2026 este de 81 de lei. Punctajul depinde de veniturile brute pentru care s-au datorat contribuții, raportate la câștigul salarial mediu brut utilizat de sistemul public.

În plus, persoanele care au realizat mai mult de 25 de ani contributivi pot beneficia de puncte de stabilitate.