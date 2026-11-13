Ce pensie vor avea românii care câștigă salariul minim acum. Avertismentul unui economist despre anii de pensionare
Românii care lucrează astăzi pe salariul minim sau mediu ar putea constata, la pensionare, că veniturile lor vor fi considerabil mai mici decât cele din perioada în care erau angajați. Potrivit unor simulări prezentate de analistul economic Adrian Negrescu, o persoană care câștigă aproximativ 5.680 de lei net ar putea primi o pensie publică de 2.600-2.700 de lei, după 40 de ani de contribuții. Pentru cei plătiți cu salariul minim, estimarea este de aproximativ 2.300 de lei, însă sumele depind de întreaga carieră profesională și nu reprezintă pensii garantate.
Ce pensie ar putea primi un român cu salariul mediu după 40 de ani
Analistul economic Adrian Negrescu a explicat, la Digi24, că pensia publică nu va putea înlocui integral veniturile obținute înainte de retragerea din activitate.
„Din păcate, niciodată nu vom câștiga cât ne dorim în ceea ce privește pensia, raportat la salariul pe care îl câștigăm. Am făcut niște calcule concrete. De exemplu, la un salariu mediu de 5.680 de lei net, pensia după 40 de ani de contribuție ar trebui să fie între 2.600 și 2.700 de lei”, a declarat economistul.
Practic, în scenariul prezentat, pensia publică ar reprezenta mai puțin de jumătate din salariul net luat ca reper. Totuși, venitul total la pensionare ar putea fi completat cu banii acumulați în Pilonul II, sistemul de pensii administrate privat.
„La acești bani se mai adaugă, dacă am avut Pilonul II, undeva între 1.500 și 1.900 de lei. Deci, în total, 4.200 de lei pensie”, a explicat Negrescu.
Este important de precizat că suma aferentă Pilonului II reprezintă o estimare, nu o plată lunară garantată. Valoarea efectivă depinde de contribuțiile acumulate, randamentul investițiilor și regulile de plată aplicabile la pensionare.
Ce pensie ar putea primi cei care câștigă salariul minim
Situația este mai dificilă pentru angajații care au venituri mici pe parcursul întregii cariere. Adrian Negrescu estimează că o persoană plătită timp îndelungat cu salariul minim ar putea primi aproximativ 2.300 de lei la pensionare.
„Dacă vom sta în continuare să fim plătiți cu salariul minim pe economie, pensia va fi undeva la nivel de 2.300 de lei. Oare ce poți face cu 2.300 de lei pensie peste zece ani de acum încolo?”, a afirmat analistul.
Însă această sumă nu trebuie interpretată ca un drept automat după 40 de ani de muncă. Pensia se stabilește individual, în funcție de veniturile brute pentru care au fost plătite contribuții și de punctele acumulate.
De asemenea, trebuie luată în calcul inflația. O pensie de 2.300 de lei peste zece ani ar putea avea o putere de cumpărare mult mai mică decât aceeași sumă în prezent.
Cum se calculează pensia publică în România
Potrivit Legii nr. 360/2023, pensia se determină prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate cu valoarea punctului de referință, care în 2026 este de 81 de lei. Punctajul depinde de veniturile brute pentru care s-au datorat contribuții, raportate la câștigul salarial mediu brut utilizat de sistemul public.
În plus, persoanele care au realizat mai mult de 25 de ani contributivi pot beneficia de puncte de stabilitate.
Așadar, doi angajați care au astăzi același salariu pot primi pensii diferite dacă au avut venituri, perioade de contribuție sau întreruperi ale activității diferite.
De ce recomandă economistul economisirea înainte de pensionare
Adrian Negrescu atrage atenția că pensia publică și economiile din Pilonul II ar putea să nu fie suficiente pentru menținerea nivelului de trai.
„Nu contează câți bani pui: 50 de lei, 100 de lei, poate chiar mai puțin. Ideea este să îi pui în niște instrumente financiare care îți aduc o dobândă și care să bată inflația”, a declarat economistul.
Acesta menționează titlurile de stat, fondurile tranzacționate la bursă (ETF) și investițiile imobiliare drept posibile modalități de economisire și investiție. Totuși, randamentele nu sunt garantate, iar riscurile diferă de la un instrument la altul. Potrivit cifrelor prezentate de Negrescu, România are aproximativ 5,5 milioane de angajați, dintre care 1,1-1,2 milioane ar câștiga peste 5.000 de lei lunar.
„Majoritatea câștigă sub 1.000 de euro. La un asemenea salariu, pensia nu are cum să fie mai mare de 3.000 de lei”, a susținut analistul, referindu-se la estimările sale.
În realitate, nu există un plafon general de 3.000 de lei pentru pensiile persoanelor cu asemenea venituri. Calculul depinde de întreaga perioadă de contribuție.
Prin urmare, simulările arată cât de importantă este planificarea financiară înainte de pensionare. Pentru românii care mai au 10, 20 sau chiar 30 de ani de muncă, verificarea contribuțiilor și economisirea periodică pot contribui la reducerea diferenței dintre salariul actual și veniturile din perioada pensionării.