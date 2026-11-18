Specialiștii publicației britanice Autocar au testat noul model, iar concluziile sunt în mare parte favorabile. Automobilul beneficiază de un interior mult mai practic, de o autonomie generoasă și de un sistem de propulsie rafinat. Există însă și câteva aspecte care necesită îmbunătățiri, în special în ceea ce privește comportamentul rutier.

Volkswagen readuce butoanele fizice și renunță la minimalismul exagerat

Una dintre cele mai apreciate modificări ale noului Volkswagen ID.3 Neo este revenirea la comenzile fizice, după ani în care producătorul german a insistat asupra utilizării suprafețelor tactile.

Șoferii au din nou la dispoziție un buton rotativ pentru reglarea volumului sistemului audio, comenzi dedicate climatizării și butoane convenționale pe volan. Portiera șoferului beneficiază, de asemenea, de patru comutatoare individuale pentru acționarea geamurilor.

Ecranul tactil central a fost păstrat, însă interfața acestuia este mai intuitivă, cu pictograme mari și ușor de identificat.

Matt Prior, jurnalistul Autocar care a testat automobilul, consideră că aceste modificări îmbunătățesc considerabil experiența de utilizare. Decizia producătorului german vine după numeroasele critici privind eliminarea butoanelor fizice din automobilele moderne.

Calitatea materialelor din habitaclu a fost, la rândul său, apreciată. În ciuda lungimii de numai 4,26 metri, automobilul oferă suficient spațiu pentru pasageri, iar portbagajul are o capacitate cuprinsă între 383 și 1.336 de litri.

Un dezavantaj este reprezentat de montanții frontali voluminoși, care pot limita vizibilitatea șoferului, în special în sensurile giratorii.

Autonomie de aproape 630 de kilometri și trei variante de motorizare

Noul Volkswagen ID.3 Neo utilizează platforma MEB+, o versiune îmbunătățită a arhitecturii dedicate automobilelor electrice ale grupului german, care păstrează sistemul electric de 400 de volți.

Modelul este disponibil în trei configurații, în funcție de capacitatea bateriei și puterea motorului electric:

Baterie de 50 kWh și motor de aproximativ 170 CP;

Baterie de 58 kWh și motor de aproximativ 191 CP;

Baterie de 79 kWh și motor de aproximativ 231 CP.

Versiunea testată de jurnaliștii britanici dispune de tracțiune spate, dezvoltă un cuplu de 350 Nm și accelerează de la 0 la 100 km/h în 7,1 secunde. Viteza maximă este limitată la aproximativ 159 km/h.

În funcție de echipare, autonomia noului Volkswagen ID.3 Neo poate ajunge la 629 de kilometri în ciclul WLTP, iar puterea maximă de încărcare este de 183 kW.

În condiții de iarnă, la temperaturi de minus două grade Celsius, jurnalistul britanic estimează însă că autonomia reală se situează în jurul valorii de 450 de kilometri.

Unde pierde Volkswagen teren în fața concurenței

În ciuda progreselor evidente, comportamentul rutier al noului ID.3 Neo nu i-a impresionat în aceeași măsură pe specialiștii Autocar.

Direcția este precisă și predictibilă, iar motorul electric livrează puterea progresiv. Suspensiile nu reușesc însă să ofere întotdeauna nivelul de confort așteptat, mai ales pe drumurile cu denivelări.

Potrivit jurnalistului britanic, Cupra Born, un automobil construit pe o platformă similară, oferă un echilibru mai bun între confort și plăcerea de a conduce.

În Marea Britanie, prețurile noului Volkswagen ID.3 Neo pornesc de la 33.080 de lire sterline, înainte de aplicarea subvenției guvernamentale. Versiunea Style testată de Autocar costă 38.500 de lire sterline, după aplicarea acesteia.

În contextul concurenței tot mai agresive exercitate de producătorii chinezi de mașini electrice, Volkswagen pare să fi înțeles că inovația tehnologică nu trebuie să vină în detrimentul ergonomiei.

ID.3 Neo nu este un automobil perfect, însă reprezintă un pas important în direcția corectă și o dovadă că producătorii auto pot îmbunătăți experiența șoferilor inclusiv prin revenirea la soluții tradiționale.