Cum faci un cocktail clasic mai vechi de 1900, bătrânul Sazerac cu Jack Daniel’s Rye Whiskey
Există câteva cocktailuri în istoria mixologiei care au reușit să supraviețuiască mai mult de un secol fără să fie nevoie să se reinventeze constant. Old Fashioned, Manhattan sau Martini sunt probabil cele mai cunoscute exemple, dar Sazerac ocupă un loc aparte în această categorie. Este o băutură intensă, condimentată și surprinzător de complexă, deși ingredientele sale pot fi numărate pe degetele unei mâini. Nu are suc de citrice, nu are nevoie de shaker și nici măcar nu se servește cu gheață, dar câteva detalii aparent neimportante fac diferența dintre un cocktail banal cu whiskey și unul memorabil.
Pentru rețeta de mai jos am ales Jack Daniel’s Tennessee Rye, o expresie a celebrului producător american care se îndepărtează suficient de mult de profilul tradițional Old No. 7 pentru a oferi cocktailului condimentele și caracterul necesare. În același timp, este o ocazie bună să înțelegi de ce Sazerac a devenit unul dintre simbolurile orașului New Orleans și cum o băutură a cărei primă atestare documentară sub acest nume datează din 1899 continuă să fie relevantă în barurile moderne.
Sazerac, un cocktail cu o istorie mai veche decât documentele care îl menționează
Povestea Sazerac începe în New Orleans, unul dintre cele mai importante orașe din istoria cocktailurilor americane, unde influențele franceze, tradițiile europene și cultura locală a distilatelor au produs numeroase băuturi devenite ulterior clasice. Conform legendei, originile cocktailului ar coborî până în jurul anului 1838, când farmacistul Antoine Amédée Peychaud ar fi servit o combinație de coniac, zahăr și propriul său bitter. Numele băuturii este asociat cu celebrul coniac francez Sazerac de Forge et Fils, comercializat în oraș și legat ulterior de stabilimentul Sazerac House.
Problema acestei istorii, repetată în numeroase cărți și materiale dedicate cocktailurilor, este că dovezile contemporane lipsesc. Istoricul David Wondrich, unul dintre cei mai importanți cercetători ai mixologiei americane, explică în The Oxford Companion to Spirits & Cocktails că prima mențiune tipărită cunoscută a unui Sazerac Cocktail apare abia în martie 1899, într-o publicație a fraternității universitare Alpha Tau Omega. Textul făcea referire la o întâlnire desfășurată la New Orleans în noiembrie 1898 și confirma existența băuturii, fără să ofere însă rețeta. Cu alte cuvinte, știm că Sazerac exista înainte de 1900, dar nu putem stabili cu certitudine momentul exact al inventării sale.
Există totuși indicii anterioare care ajută la reconstruirea evoluției cocktailului. În 1895, Sazerac House era deja cunoscut pentru cocktailurile sale cu whiskey, iar la începutul secolului XX devenise celebră o particularitate a preparării: paharul era clătit cu absint, care era apoi aruncat, lăsând în urmă doar o peliculă aromatică. Această tehnică este una dintre caracteristicile definitorii ale Sazeracului modern și explică de ce absintul poate influența atât de mult rezultatul final, deși cantitatea care ajunge efectiv în băutură este foarte mică.
Un alt detaliu interesant este trecerea de la coniac la rye whiskey, asociată tradițional cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Deși cronologia exactă rămâne controversată, cele două variante sunt încă relevante și astăzi. Coniacul produce un Sazerac mai fructat, floral și rotund, în timp ce whiskey-ul de secară accentuează condimentele, caracterul sec și senzația de căldură. Popularitatea cocktailului este atât de strâns legată de New Orleans încât, în 2008, acesta a fost declarat oficial cocktailul orașului.
Ce este Jack Daniel’s Rye Whiskey și de ce funcționează atât de bine într-un Sazerac
Când spui Jack Daniel’s, primul lucru la care se gândește majoritatea oamenilor este Old No. 7, un Tennessee Whiskey cu un profil dominat de vanilie, caramel, lemn și o anumită dulceață caracteristică. Jack Daniel’s Tennessee Rye reprezintă însă o abordare diferită. Lansat la scară largă în 2017, whiskey-ul are o rețetă formată din 70% secară, 18% porumb și 12% orz malțificat, în locul proporției de porumb care domină rețeta clasică a producătorului. Este îmbuteliat la 45% alcool, echivalentul a 90 proof în sistemul american.
Secara schimbă semnificativ experiența aromatică. În comparație cu un bourbon tradițional, unde porumbul contribuie la un profil frecvent mai dulce și mai rotund, rye whiskey tinde să evidențieze piperul, condimentele uscate și o anumită senzație vegetală. În cazul Jack Daniel’s Tennessee Rye, aceste caracteristici sunt completate de caramel, fructe discrete și stejar, rezultatul fiind un distilat suficient de condimentat pentru cocktailuri, dar fără agresivitatea pe care o poți întâlni la unele expresii de secară foarte intense.
Un element important este faptul că Jack Daniel’s Rye trece și prin procesul de filtrare lentă prin cărbune din lemn de arțar, cunoscut sub numele de Lincoln County Process, înainte de maturizarea în butoaie noi de stejar american. Această etapă este asociată cu identitatea whiskey-ului produs în Tennessee și contribuie la caracterul său mai rotund. Nu elimină condimentele oferite de secară, dar le integrează într-un profil care funcționează foarte bine atunci când distilatul este consumat simplu sau într-un cocktail cu puține ingrediente.
Într-un Sazerac, avantajul acestei combinații devine evident. Peychaud’s Bitters aduce note ierboase, florale și de anason, în timp ce absintul accentuează zona aromatică dominată de plante și condimente. Zahărul atenuează intensitatea alcoolului și rotunjește gustul, fără să transforme cocktailul într-o băutură dulce. Jack Daniel’s Rye are suficientă structură pentru a rămâne în prim-plan, iar concentrația de 45% îl ajută să nu dispară aromatic în urma răcirii și diluției cu gheață.
Cum faci un Sazerac clasic cu Jack Daniel’s Rye Whiskey
Sazerac este unul dintre cele mai bune exemple pentru a înțelege cât de mult contează tehnica atunci când lucrezi cu puține ingrediente. Spre deosebire de un Whisky Sour sau un Daiquiri, nu trebuie să agiți băutura într-un shaker. Cocktailul se amestecă lent cu gheață, pentru a obține o temperatură scăzută și o diluție controlată, fără aerare excesivă. Se strecoară apoi într-un pahar Old Fashioned răcit în prealabil, dar fără gheață. Acest ultim detaliu este esențial, deoarece păstrează proporțiile și caracterul băuturii așa cum au fost gândite.
Cel mai interesant element al preparării rămâne absintul. Nu trebuie să torni 15 sau 20 ml direct în cocktail, deoarece anasonul și plantele aromatice ar acoperi rapid whiskey-ul. În schimb, folosește aproximativ 5 ml pentru a clăti interiorul paharului, după care elimină excesul. Poți folosi și un pulverizator pentru o distribuție mai uniformă. Ideal este un absint autentic, dar Herbsaint, lichiorul aromat cu anason devenit popular în New Orleans, reprezintă o alternativă tradițională. În privința bitterului, Peychaud’s este ingredientul definitoriu. Angostura poate completa rețeta cu note condimentate suplimentare, dar nu ar trebui să-l înlocuiască.
Pentru îndulcire, prefer să folosesc o cantitate redusă de sirop de zahăr concentrat, în proporție de două părți zahăr la una de apă, în locul cubului de zahăr întâlnit în numeroase rețete istorice. Rezultatul este mai ușor de controlat, iar integrarea ingredientelor este mai rapidă. Dacă preferi o experiență apropiată de prepararea tradițională, poți folosi un cub de zahăr umezit cu câteva picături de apă și zdrobit împreună cu bitterul înainte de adăugarea whiskey-ului. Coaja de lămâie este la fel de importantă: nu adaugi suc, ci doar exprimi uleiurile de la suprafață, pentru o aromă citrică proaspătă care echilibrează plantele din absint.
Rețetă Sazerac cu Jack Daniel’s Rye Whiskey
Sazerac nu este un cocktail pentru cei care caută o băutură lungă, foarte dulce sau în care alcoolul să fie aproape imposibil de identificat. Este mai degrabă o experiență construită în jurul unui distilat de calitate, în care fiecare ingredient are un rol precis. La prima impresie, anasonul și uleiurile de lămâie sunt cele mai evidente, urmate de condimentele whiskey-ului, caramel și o amăreală discretă. Pe măsură ce băutura se încălzește ușor în pahar, apar alte nuanțe, în special cele lemnoase și condimentate.
Dacă vrei să experimentezi, poți încerca ulterior o variantă cu 30 ml Jack Daniel’s Rye și 30 ml coniac, fără să modifici restul ingredientelor. Vei obține un Sazerac mai fructat și mai rotund, apropiat conceptual de tranziția istorică dintre cele două distilate. Pentru început însă, rețeta cu 60 ml de rye whiskey este o modalitate foarte bună de a înțelege de ce un cocktail atestat încă din secolul al XIX-lea nu are nevoie de zeci de ingrediente, spumă sau tehnici spectaculoase pentru a rămâne relevant după mai bine de 125 de ani.
Sazerac
60 ml Jack Daniel’s Tennessee Rye Whiskey
5 ml sirop de zahăr 2:1 sau un cub de zahăr
3 dash Peychaud’s Bitters sau Bitter Truth Creole Bitters
1 dash Angostura Bitters, opțional
5 ml absint, pentru clătirea paharului
Coajă de lămâie proaspătă pentru decor
Metodă: Răcește în prealabil un pahar Old Fashioned. Într-un mixing glass, adaugă Jack Daniel’s Rye, siropul de zahăr și bitterul Peychaud’s, împreună cu Angostura dacă preferi un profil mai condimentat. Completează cu gheață solidă și amestecă lent cu o lingură de bar timp de aproximativ 20–30 de secunde. Separat, toarnă absintul în paharul răcit, rotește-l pentru a acoperi pereții interiori și elimină excesul. Strecoară cocktailul peste pelicula aromatică rămasă, fără gheață. Exprimă uleiurile unei coji de lămâie deasupra băuturii și folosește-o ca decor.
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