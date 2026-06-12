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ENTERTAINMENT

Brad Pitt revine în sălbăticie: trailerul „Heart of the Beast” promite unul dintre cele mai intense thrillere de supraviețuire din 2026

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Brad Pitt revine în sălbăticie: trailerul „Heart of the Beast” promite unul dintre cele mai intense thrillere de supraviețuire din 2026
Foto - Brad Pitt in Heart of the Beast/Paramount Pictures

Paramount Pictures a lansat trailerul oficial pentru „Heart of the Beast”, noul thriller de supraviețuire cu Brad Pitt în rol principal, iar primele imagini mizează pe o combinație puternică de acțiune, emoție și tensiune în mijlocul naturii ostile. Filmul este regizat de David Ayer, cineastul cunoscut pentru „Fury” și „Suicide Squad”, iar pentru Pitt marchează o nouă colaborare cu regizorul, după drama de război din 2014.

„Heart of the Beast” va ajunge în cinematografele din România pe 25 septembrie 2026, aceeași dată anunțată și pentru lansarea din Statele Unite. În România, filmul este distribuit de Ro Image 2000.

Un om, un câine și o luptă imposibilă cu natura

În centrul poveștii se află James Belmont, interpretat de Brad Pitt, un fost ofițer din Forțele Speciale ale Armatei, care ajunge să lupte pentru supraviețuire după un accident aviatic petrecut în sălbăticia înghețată din Alaska. Alături de el se află Odin, câinele său de luptă pensionat, rănit la rândul lui și obligat să înfrunte aceleași pericole ca stăpânul său.

Trailerul arată un film construit pe tensiune fizică, dar și pe o miză emoțională clară. James și Odin nu trebuie doar să găsească drumul înapoi spre civilizație, ci să reziste frigului, izolării, rănilor și amenințărilor dintr-un teritoriu în care omul nu mai are niciun control. Lupii, terenul accidentat și condițiile extreme transformă fiecare pas într-o probă de rezistență.

Brad Pitt, într-un rol dur, dar vulnerabil

Brad Pitt pare să intre aici într-o zonă mai dură și mai vulnerabilă decât în multe dintre rolurile sale recente. Personajul său nu este prezentat ca un erou invincibil, ci ca un om epuizat, marcat de trecut și forțat să se bazeze pe singurul companion care îi mai rămâne. Din acest punct de vedere, „Heart of the Beast” nu pare doar un film de acțiune, ci și o poveste despre traumă, loialitate și supraviețuire emoțională.

Distribuția îi mai include pe J.K. Simmons și Anna Lambe, iar scenariul este semnat de Cameron Alexander. Câinele Odin este interpretat de Uber, un câine din Noua Zeelandă, unde a fost filmată producția, iar trei dintre fiii săi au fost folosiți ca dubluri.

De ce poate fi unul dintre filmele de urmărit în 2026

David Ayer descrie filmul ca pe o poveste cu miză profund umană, în ciuda ambalajului de thriller de supraviețuire. Din imaginile lansate, „Heart of the Beast” pare să combine spectaculosul unui film de aventură cu o relație afectivă foarte clară între un om și animalul care îl însoțește în cele mai grele momente.

Pentru publicul care preferă thrillerele tensionate, dar nu lipsite de emoție, filmul are toate ingredientele potrivite: un star major în rol principal, un regizor obișnuit cu povești dure, un decor spectaculos și o premisă simplă, dar eficientă. „Heart of the Beast” se anunță astfel drept unul dintre titlurile importante ale toamnei cinematografice din 2026, mai ales pentru cei care vor să vadă un Brad Pitt într-un rol fizic, intens și construit pe vulnerabilitate, nu doar pe carismă.

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