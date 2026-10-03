„Digger” REVIEW: Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. O lecție de actorie și cel mai bun film al anului. Iñárritu livrează o satiră genială despre lumea în care trăim

Și aici e poate cea mai mare surpriză: într-o epocă în care trailerele fie îți servesc aproape tot filmul mură-n gură, fie te păcălesc că urmează ceva extraordinar și primești contrariul, „Digger” n-are aproape nicio treabă cu impresia pe care ți-o lasă trailerul — eu după ce am văzut trailerul eram convinsă că filmul va fi slab și am primit, în schimb, ceva genial, teatru filmat, două ore de actorie pură și o adevărată lecție despre ce pot face niște actori foarte buni când li se dă materialul potrivit.

Și o spun din start: pentru mine, acesta este cel mai bun film pe care l-am văzut anul acesta. Nu pentru că e perfect. E gălăgios, excesiv, uneori aproape isteric și are momente în care Iñárritu pare că vrea să înghesuie încă trei idei într-un cadru care avea deja șapte. Dar tocmai nebunia asta controlată m-a cucerit.

Tom Cruise este magnific tocmai pentru că Digger este odios

Tom Cruise îl joacă pe Digger Rockwell, un magnat al petrolului bătrân, îmbătrânit și mai mult cu proteze, cu burtă, păr rărit, accent texan și un ego suficient de mare încât să aibă probabil propria orbită. Compania lui declanșează un dezastru care amenință milioane de oameni, iar reacția lui Digger nu este aceea a lui Ethan Hunt. Nu sare imediat într-un avion să salveze planeta. Digger se gândește la Digger. La imagine. La bani. La control. La cum poate transforma dezastrul provocat chiar de el într-o dovadă că, de fapt, tot el este salvatorul.

Și cât de bine îi stă lui Cruise să fie urât. Odios. Ridicol. Bătrân. Narcisist. Uneori aproape grotesc. E unul dintre puținele filme recente în care nu mai există preocuparea aceea aproape mitologică de a ne aminti că Tom Cruise este TOM CRUISE. Nu trebuie să alerge impecabil, nu trebuie să fie cel mai deștept om din cameră și nici să salveze lumea în timp ce arată cu 20 de ani mai tânăr. Aici poate fi jalnic. Și e extraordinar.

Sigur, actorul a mai demonstrat că știe să iasă din zona de blockbuster. A fost tulburător în „Born on the Fourth of July”, aproape toxic în „Magnolia”, vulnerabil și neliniștitor în „Eyes Wide Shut” și fantastic de rece ca Vincent în „Collateral”. Dar analogia care mi-a venit permanent în minte a fost Les Grossman din „Tropic Thunder”. Acolo, Cruise se ascundea sub proteze, chelie, mâini enorme și o vulgaritate delirantă și părea că se distrează tocmai pentru că nimeni nu-i cerea să fie eroul. Digger duce libertatea aceea mult mai departe. După ani în care „Mission: Impossible” l-a transformat într-un monument al cinemaului de acțiune, era aproape șocant de plăcut să-l văd din nou pur și simplu jucând. Rolurile precum „Magnolia”, „Collateral” și „Born on the Fourth of July” rămân printre cele mai evidente exemple ale registrului său dramatic, dar DIGGER le întrece pe toate.

O satiră în interiorul altei satire

Alejandro G. Iñárritu nu prea știe să facă filme mici. Omul din spatele „Amores perros”, „21 Grams”, „Babel”, „Birdman”, „The Revenant” și „Bardo” se întoarce aici într-o zonă care pare inițial mai accesibilă, aproape un „Dr. Strangelove” pentru epoca miliardarilor, a crizei climatice și a politicii transformate în entertainment. Scenariul este semnat de Iñárritu împreună cu Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone și Sabina Berman, iar printre producători se numără Iñárritu, Mary Parent și chiar Tom Cruise.

Numai că „Digger” nu se mulțumește să fie satiră. Este satiră în satiră. Satirizează inclusiv mecanismul prin care facem satiră. Fără să stric surprizele, filmul începe la un moment dat să pună sub semnul întrebării chiar povestea pe care ți-o servește. Cine spune povestea? Cine profită din ea? Ce schimbă de fapt indignarea? Și cât de repede poate deveni o cauză reală încă o formă de spectacol?